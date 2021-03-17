米其林級夢幻好米 高雄香鑽米世界發光

【文/李瑰嫻、圖片提供/美濃區農會】

2021年初，「食品界米其林」的比利時《國際風味暨品質評鑑》出爐，來自高雄農改場的147號「香鑽米」勇奪3顆星最高榮譽。農會與小農攜手合作把台灣香米推上國際舞台，讓台灣米的甜、Q、香，驚艷全世界。

有日本血緣的在地冠軍米

晶瑩白透、粒粒分明的米粒，伴隨著清爽迷人的芋頭馨香，高雄農改場以數十年經驗改良的147號米，因亮眼賣相與豐富香氣口感，自問世以來在海內外各大評鑑屢獲佳績，除《國際風味暨品質評鑑》3星殊榮，還榮獲日本「米．食味分析鑑定競賽」金賞、及囊括「臺灣稻米達人冠軍賽」冠、亞、季軍全獎項，坐穩新一代「冠軍米」頭銜。

2021年比利時《國際風味暨品質評鑑》中，高雄147號米經過盲測評選，榮獲3星榮譽。（圖片提供/美濃區農會） 「自高屏稻作轉型二期以來，台灣稻米從產量改以品質導向。」高雄農改場副場長吳志文說。最初農改場研發蘊含濃厚蓬萊米香的高雄139號外銷日本，卻因為賣相不佳，而被冠上「醜美人」之名。研發人員經過不斷「微整」配種，讓139號的女兒、又稱「清秀佳人」的高雄145號，「嫁給」日本「絹光米」為父母本，終於誕生出色澤晶潤、口感Q彈，咀嚼時在唇齒間散發芋頭香的高雄147號金鑽米。

美濃農會與近450位農民合作契作，種植約360公頃147號米。（圖片提供/美濃區農會） 147號米不僅血統優良，在地農會推廣也功不可沒。美濃區農會總幹事鍾清輝說：「147號米非常適合在美濃平原種植，推廣147號專門契作，讓資金人力有限的小農、老農們生產品質和收入更有保障。」農會透過一條龍式產銷鏈打造品牌，從育種到藥檢、割稻、烘乾，都經由專屬廠商，堅持每一粒都是道道地地的美濃平原契作米。農會亦推出「米存摺」，農民繳交公糧後，將多餘的稻穀存回農會，需要時即可「提領」當地稻米自用送禮。米存摺推出後，不僅在地農民搶著吃好米，親朋好友口耳相傳更讓147號米的名聲不脛而走，成為花錢還不見得買得到的夢幻逸品。

目前美濃147號米契作面積為360公頃，希望未來能持續增加，讓更多農民能夠種好稻、吃好米，讓台灣優質農產發光發熱，水稻產業永續經營。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.03】