以針線邂逅大自然 體驗生活中的藝術

聯合新聞網 / Takao樂高雄
零錢包、鑰匙圈，結合多元媒材生活選品配搭更有型。（攝影/周治平）
零錢包、鑰匙圈，結合多元媒材生活選品配搭更有型。（攝影/周治平）

【文/Winnie、攝影/周治平、盧冠伶】

　　原本是傳統藝術的刺繡，在專精於寫生刺繡的盧冠伶巧手與教學下，讓高雄的美好風景、療癒的植物圖騰，在刺繡上美麗綻放。不僅能體驗手作，也能感受大自然的療癒力。

寫生刺繡，以大自然為師

　　「因為路過花店買了一株形狀圓澎的乒乓菊，就以其形態寫生。」這是盧冠伶近日的記錄，也是「写生」刺繡工作室的日常。從唯妙唯肖的鳥獸到形形色色的觀葉圖鑑、山形寫生，「写生」工作室作品主題多和大自然相關，對照傳統刺繡通常為精緻華美的花鳥圖案，刺繡工藝在她手中，有了新詮釋。

盧冠伶從平面設計師轉職投入刺繡個人品牌。（攝影/盧冠伶）
盧冠伶從平面設計師轉職投入刺繡個人品牌。（攝影/盧冠伶）
　　寫生刺繡是一門藉由針線描繪景物的創作方式，同樣是繪畫，為了完美將畫面轉譯到布面上，刺繡的一針一線都比素描更加費時，寫生刺繡才能展現如此獨特的質感。

　　盧冠伶在大學是視覺設計的高材生，曾在2013年相繼獲得德國紅點、德國iF設計獎，當時為了畢業展作品，常在圖書館看書，開啟她對刺繡這個未知領域的興趣，「我想用自己雙手回歸原始去創作」，大學開始熱衷攝影，平時就拿著相機記錄山林，抽離都市喧囂的心。她喜歡將自然的素材加入刺繡裡，除了可記錄下素材與創作當下的故事，從相機鏡頭到手中針線更帶給自己內心的平靜。

刺繡基本技法，如結粒繡、緞面繡、長短繡，都像在畫畫的過程。（攝影/周治平）
刺繡基本技法，如結粒繡、緞面繡、長短繡，都像在畫畫的過程。（攝影/周治平）
自學鑽研刺繡技法，形塑獨一無二個人風格

　　在刺繡領域摸索近十年，盧冠伶一路靠著自學鑽研，形塑出獨一無二的個人風格。刺繡技法有上百種，無論是長短繡、鍛面繡針法進行多層次堆疊，或植物繡，抑或近年很盛行的戳戳繡，她解釋刺繡基礎本來就是從古老智慧疊加演繹，只不過隨著時代變遷，審美觀念有別，「我不會定義自己為新銳或傳統，我的作品是我心中想要的刺繡風格，加入一些個人藝術創作，而不是傳統工藝的延續」。

　　技法多變，媒材廣泛，也能看出盧冠伶好學與強烈的求知慾。曾經出走澳洲塔斯馬尼亞（Tasmania），一方面想要脫離現有環境，也嘗試在當地自然環境中融入一些創作素材，包括植物染線就是當時發想的創作靈感，甚至在她為數不多的人像刺繡裡，印象派畫家梵谷就是在澳洲完成的作品。「因為我剛畢業就投入刺繡，而且生性害羞，自信不足，錯失了很多機會；在澳洲那一年，我學會接納，這是最大的轉變」。

複合媒材，勇於嘗試創作

　　盧冠伶透過刺繡看見自己的天賦，少了師承傳統流派的創作包袱，讓她在不同時期選擇不同技法，創作風格就會有所不同。包括近期對天然礦物顏料的岩繪深感興趣，也想積極嘗試東方元素的媒材和意象，最近她還喜歡從詩句裡或一首歌的歌詞裡延伸創作，去年在高雄文學館邀請下，以詩人波戈拉作品〈翻譯我的海〉為題，用刺繡創作詮釋與之對應生活經歷與感受。

　　以針代筆，以繡線為顏料，盧冠伶持續「写生」，記錄生活。透過作品和教學，她讓更多人認識刺繡，體驗刺繡過程的緩慢與專注，並感受寫生刺繡的樂趣與療癒。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.03】

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