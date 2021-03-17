職人鐵板上的完美藝術 高雄 Ukai-tei

【文/Winnie、圖片提供/Ukai-tei】

隨著全球第一家以鐵板燒摘下米其林一星餐廳的日本 UKAI 集團，海外首家分店落腳於高雄晶英國際行館，空間與舌尖來到金字塔頂端的生活品味，將高雄帶往前所未有的食藝美學。

以「一菜一皿」為食尚的鐵板燒、旬鮮豐美的懷石料理、加上台灣頂級食材與日本空運美饌的洋食排餐，在2008年日本第一本米其林指南即摘下一星，標榜「用盡一切繁複廚藝技法」製作菜餚的Ukai-tei，曾連續獲得法國米其林星級評鑑的肯定，且至今是全球唯一的「米其林星級鐵板燒」。多年來推辭巴黎、新加坡等城市的展店邀約，第一家海外分店落腳於高雄的晶英國際行館，殿堂級的原創料理也帶來嶄新的食尚新視野。

日本田村牧場為UKAI集團契作牧場，專門飼育但馬黑毛和牛，未生產過的小母牛在水質乾淨、空氣清新的山區成長，食用16種穀物調配的飼料，聆聽古典音樂的極致照顧，飼育出夢幻等級的肉質，只供應東京六本木店和高雄分店使用。和牛肉質脂肪有甜度、熔點低，鐵板燒慢慢炙燒，粉紅肉色與脂肪融合，帶出獨有的香氣。

結合珍稀海鮮如伊勢龍蝦、鱈場蟹、牛舌魚等豐盛食材，笹野總料理長率領台、日頂尖廚藝團隊在高雄盡情揮展廚藝，專職於洋食領域的行政主廚青木主稅（Chikara Aoki）及懷石料理長廣瀬晋平（Shimpei Hirose）力求原汁原味呈現料理，表現世界獨一無二食尚盛典及貼心款待。

日本國宴等級的Ukai-tei鐵板燒，擁有米其林星級血統，由料理人在鐵板前優雅演出。（圖片提供/Ukai-tei） 從空間設計到食器完美到位

令人流連的不只舌尖上的盛宴，由國際知名設計師橋本夕紀夫（Yukio Hashimoto）操刀室內空間設計，連通二、三樓通往「UKAI 鐵板燒」的螺旋樓梯，使用造船的整塊鋼板打造而成，間接地呼應高雄這座海港城市，以宛如避世山林般雲霧縹緲的「幽玄」為主題，雲水地磚鋪陳開來，與細緻的窯燒馬賽克壁磚黑白交錯，營造視覺上山水一色的用餐意境，在優美的圓弧頂燈線條映照之下，慢慢走進水墨畫中的氤氳氛圍，銀色長弧型鐵板燒檯大器登場，18席絲絨紅椅等待嘉賓入座。

通往 UKAI 鐵板燒的樓梯迴旋而下，走入雲水地磚與黑白馬賽克壁磚共同描繪的潑墨山水。（圖片提供/Ukai-tei） 鐵板檯是主廚的舞台，對細節的堅持則隱藏在食器的講究上，主餐盤圖樣以「松」象徵日本的優雅從容、以「梅」象徵台灣的風骨精神，以日文發音近似高雄的「刺竹」（Takao）代表在地風情，並特別聘請傳承260年的「源右衛門窯」以彩瓷技法燒製，「一菜一皿」代表每道菜均有專屬餐具盛器，讓饕客品嘗珍饈同時能欣賞藝術。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.03】