高美館重啟升級 創造空間、人文與藝術交織的美好時刻

【文/Winnie、攝影/陳建豪、圖片提供/抱一茶屋、帕莎蒂娜烘培坊】

高美館在去年歷經有史以來最大幅度的修繕，甫於今年一月重新開放，由內而外煥然一新，並迎接重磅國際級的展覽。在重新開幕之際，高美館自創品牌「高美書屋」結合在地生活美學品牌，讓民眾能夠自在愜意地看展逛書店、品嘗美食下午茶，高美館走入日常，也讓人感受不同於日常的美好時刻。 奧斯勒Tony Oursler這次特別為展覽創作全新作品「留臉忘返」，送給台灣兒童。（攝影/陳建豪）

《黑盒-幻魅於形》（Black Box） 展覽開啟顯影空間內部的神秘未知及源起，透過光線與科學喻象所展開的無限可能。（攝影/陳建豪） 高美館新生迎賓，五檔展覽齊開

眾所矚目的高美館重新開館，同時五檔展覽齊開，開幕展覽攜手美國錄像藝術家湯尼．奥斯勒（Tony Oursler）共同打造其在亞洲首次大型特展《黑盒－幻魅於形：湯尼・奧斯勒》，作品結合獨特且創新的錄像雕塑、雕塑與展演，將影像自二維空間中解放，實驗影像虛實交錯的介面，創造獨特且變動的影像空間。

在國際藝壇擁有極高地位的湯尼．奧斯勒，是新媒體藝術史上第一位將2D影像轉換為3D錄像雕塑的藝術家，此次亞洲首次大型個展展出其經典錄像裝置作品、實驗短片及電影作品，共超過60件，除了在紐約現代美術館締造130 萬觀影人次的經典5D電影作品〈Imponderable 莫測高深〉之外，還會呈現為高美館獨家打造的亞洲限定版作品。

同步展開的展覽還包括在地串連策畫展《歐布澤宇宙》，以及臺灣現代藝術大師蕭勤的研究展《象外．圜中—蕭勤八五大展》、高美館典藏常設展《南方作為相遇之所》、市民畫廊《粉彩交響詩－洪秀敏個展》、與學學文化創意基金會合作的《感動牛－兒童暨青少年彩繪 高美特展》。

強檔好展不間斷，四月新銳藝術家年度盛事《2021高雄獎》，夏季推出前高美館館長李俊賢紀念展《TAKAO‧台客‧南方HUE：李俊賢》及高美館27週年館慶大展《泛‧南‧島藝術祭》等主題展覽。

（左）帕莎蒂娜別具特色的麵包、甜點、湯品到歐陸輕食，為到館的民眾們帶來了味蕾上的驚喜。（圖片提供/帕莎蒂娜烘培坊）（右）抱一茶屋透過細微的藝術轉化、結合臺灣本土食材，研發新一代的「小辦桌」料理。(圖片提供/抱一茶屋) 體驗美食與休閒，美術館更親民

擁有40多公頃生態綠地的高美館，除了建築主體進行的改造，透過蛻變與新生，讓美術館不再只是藝術殿堂，午後的高美館人文餐廳裡，座落圓形廣場、連結美術館地下樓的抱一茶屋，結合臺灣在地食材，融貫傳統辦桌文化，注入到當代日常的飮食文化之中，透過細緻的藝術轉化，呈現臺灣料理的套餐風貌「小簞食」以及「小辦桌」；而進駐於美術館大廳空間的「帕莎蒂娜」則供應精品手沖咖啡、天然酵母麵包、甜點、湯品、歐陸輕食等，與相鄰的高美書屋共譜複合式藝術場域。

漫步館前廣場、戶外園區，會發現40多件雕塑、公共藝術作品。（攝影/陳建豪） 在光線的設計中，連結館內、外綠色景觀，將美術館的場域從展間打開，內惟埤湖域讓自行車更方便進入，小葉欖仁的步道擁有高雄最美的散步氛圍，園區的環形動線拉近了都市生態與人的關係，融合藝術、教育、自然、休閒的新生活園地，融入市民日常，開啟眾人對於城市美術館的全新想像。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.03】