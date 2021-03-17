黃阿瑪X高雄渡輪聯名 高雄港灣萌出巡

【文/李瑰嫻、攝影/陳建豪】

在臉書擁有超過137萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」，受高雄輪船公司邀請擔任高雄航海大使，渡輪的內裝及外觀都是可愛霸氣的黃阿瑪，新萌點成為話題焦點，吸引無數粉絲朝聖打卡。

搭乘渡輪出遊旗津、棧貳庫，體驗高雄獨特的海灣魅力與文化。（攝影/陳建豪） 拜見黃阿瑪 彩繪渡輪巡遊旗津、棧貳庫

超人氣粉絲團「黃阿瑪的後宮生活」，以霸氣傲嬌的橘貓「黃阿瑪」為中心，分享有趣溫馨的貓奴生活，受到廣泛討論和支持。黃阿瑪和他的後宮成員，皇后「招弟」、娘娘「三腳」、小主「Socles」等，從社群網站跨足書籍熱度不減，還變身圓滾討喜的插畫角色，萌度滿分的神態、造型融化了百萬子民的心，LINE貼圖、周邊產品每次推出就掀起話題。

從船身外觀到船艙內到處可見巧思，連吊環也設計了可愛的貓咪圖案。（攝影/陳建豪） 相中「黃阿瑪」海派大氣的氣質，與高雄熱情海洋的觀光文化不謀而合，高雄輪船公司特別邀請擔任航海大使，聯名推出彩繪渡輪行銷高雄，俏皮可愛的「黃阿瑪家族」全體出巡，陪伴乘客往來『鼓山－旗津』以及『棧貳庫－旗津』航線。「這次黃阿瑪團隊特別為渡輪設計全新專屬插畫，從港口即可看到渡輪上的大型主視覺，碼頭還設置造型立牌，讓遊客可以盡情拍照打卡。」高雄輪船公司翁佳彬總經理說。船首及船尾設計了黃阿瑪與後宮全員集合的造型主視覺，8位主角也分別出現在船身和船艙各處和乘客們相見歡，就連吊環手把也藏有小驚喜。

（上）高雄限定的黃阿瑪出遊趣一卡通套卡，讓黃阿瑪與后宮家族伴隨民眾通勤出遊。（下）在棧貳庫的「山津塢」印製皇阿瑪圖案的托特包、兩用袋和餐墊，體驗高雄港區早期大漁文化。（攝影/陳建豪） 「黃阿瑪渡輪成功帶動人潮，推出後原本約1萬名的搭乘數增加到1萬5千名左右，小朋友看到彩繪都很高興，搶著拍照。」翁佳彬笑說。配合聯名活動，輪船公司與高雄捷運局共同推出「黃阿瑪出遊趣一卡通套卡」，可以與黃阿瑪一同高雄走透透。此外只要搭乘渡輪，就可以得到黃阿瑪造型貼紙，從2月到8月皆有不同造型推出，歡迎民眾集點。位於棧貳庫的絹印工作室──「山津塢」提供手作體驗，選擇喜愛的黃阿瑪家族圖案和顏色，即可印製出獨一無二的帆布袋、托特包。

黃阿瑪渡輪目前以「鼓山－旗津」航線為主，翁佳彬說渡輪班次頻繁，很容易就能搭到彩繪渡輪，此外旗津出發，往返棧貳庫的航線每周末出航，民眾也有機會和黃阿瑪風光出巡，到棧貳庫嘗美食賞好景，享受輕鬆愜意的文創小旅行。

高雄市輪船有限公司

電話：(07) 226-2888

營業時間：「鼓山－旗津」航線旗津出發05：00～02：00，約每7～30分鐘一班；「棧貳庫－旗津」航線假日開航，棧貳庫出發13：00～17：30每半小時一班，詳細班次請參照網頁。

費用：使用電子票證（全票20元），現金（全票30元）

網址：kcs.kcg.gov.tw

FB/IG：www.facebook.com/kcs.kcg.gov.tw

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.03】