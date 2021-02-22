萬.吧ONE.bar 走入昭和時期的懷舊時光

【文/李瑰嫻、攝影/張晉瑞、圖片提供/萬.吧 ONE.Bar】

紛擾街道旁的靜巷內，老房子改建的萬.吧 ONE.Bar大隱於市，一幢房子兩個入口，一邊是可以邊喝酒聽歌，品嘗店主手路菜的台風餐酒館，一邊則是流淌著日本昭和歌謠的寂寞酒館，老屋佐好酒，傳遞老派的靈魂之味。

就像是《哈利波特》的斜角巷，不經意就會錯過的苓雅區角落，藏著一間洋溢個人色彩的餐館兼酒館。沒有門牌的店面，主人One的敘述是：位在台灣銀行對面，右邊數來第七顆樹旁的巷子裡。抱著忐忑心情走入巷弄，就會看到往昔流行的貼磚牆上，復古味十足的萬.吧招牌。

萬.吧ONE.Bar像是潛藏在時空夾縫，把時光留駐在上世紀的70年代。對老房子雙夾層的獨特空間一見鍾情，店主One以「不做會後悔」的傻勁，租下民國80年代的殘破透天厝，花兩年時間重新整理，打造出萬.吧一幢老屋，兩種面貌的獨特空間。

彷彿60年代太空包廂的半閣樓。（攝影/張晉瑞） 色彩繽紛的昭和摩登風烘托空間，彩色玻璃灑入溫柔光暉，串珠簾、老檯燈，一下子把人拉回高雄的流金歲月。早期高雄人常在透天厝設計夾層做儲物使用，而這半高不低的獨立空間，就成了萬.吧的秘密基地，菱形鏡面打造60年代風格太空艙，以及鋪上榻榻米的和風角落，每個小空間都彷彿舞台劇場景，令人沉浸其中。

「這間店裡最年輕的大概就是我了吧。」One笑說。喜歡收集老件，開的是老爺車，機車也是偉士牌的她，年輕的身軀中藏著老靈魂。她把自己嚮往的生活和喜愛的風格具象化，1、2樓的萬.吧餐酒館是讓人可以吃著熱騰騰菜肴，和親友歡聚小酌的家。3樓酒吧ONE.Bar則有如日本巷弄裡的小酒館，熟悉而懷舊的旋律在耳畔流逝，讓人可以沉澱心靈，靜靜地和自己喝一杯酒。

恰恰紅燒魚香濃夠味，脆皮與醬汁搭配，口感完美。(圖片提供/萬.吧 ONE.Bar) 以日式小碟盛裝的雅緻定食，提供的是喚起兒時回憶的懷舊台菜，One堅持好吃的台菜一定要有辣椒、蒜頭、薑等喚起味覺的香辛料，招牌菜恰恰紅燒魚將金目鱸魚半煎炸後紅燒，最後灑上薑絲蒜碎，淋油爆香。「吃完就會想要跳恰恰。」One笑說。另一道辣炒鹹瓜三層肉，One很「任性」地猛下辣椒蒜頭，鹹香帶勁、教人噴汗的痛快爽辣感，One直笑道：「可以配三碗白飯、再喝兩瓶酒。」

「人生無常，想要不後悔地過。」One說：「客人常問我是做興趣嗎，我說哪有是做哭泣。不管有賺沒賺，只好喝酒。」萬.吧ONE.Bar歡迎需要取暖的寂寞星球，來這裡聽音樂、聊電影，吃有家庭味道的菜餚，感受懷舊時空下的老派溫柔。

• 萬.吧 ONE.Bar

電話：(07)331-3322

地址：高雄市苓雅區青年一路261巷1號

營業時間：11：00～20：00，週三公休

FB： www.facebook.com/ONEBARRR/

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.02】