快訊

酷寒讓電費暴衝至22萬元！ 德州居民收到帳單嚇傻

情義梟雄森喜朗？日本最討人厭的「派閥密室之王」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正宗巴蜀在國賓 川菜南霸天飄香40載

聯合新聞網 / Takao樂高雄
麻婆豆腐等招牌菜反映廚師硬底子，從用料到做工都十分講究。（圖片提供/高雄國賓飯店）
麻婆豆腐等招牌菜反映廚師硬底子，從用料到做工都十分講究。（圖片提供/高雄國賓飯店）

【文/李瑰嫻、圖片提供/高雄國賓飯店】

　　不出國也能過正宗川菜的癮！高雄國賓川菜廳是高雄唯一位於五星級飯店的川菜館，專業廚師團隊向四川取經，帶來道地的巴蜀美饌，香麻誘惑的味覺火花驚艷味蕾。

驚艷寒冬的味覺饗宴

　　高雄國賓飯店川菜廳流淌著東方氣質的優雅環境，成為許多高雄人的宴客選擇。五星級食材與用料，加上數10年掌杓的大廚功力，是南台灣老饕喜愛的正宗川菜餐廳之一。

　　川菜的靈魂—香料從原產地四川新鮮直送，豆瓣醬也使用道地的郫縣豆瓣，大紅袍、剁椒、麻椒、藤椒、青花椒等五花八門的香辛料讓人食指大動。主廚還引進頂級花椒──「貢椒」，貢椒香氣和麻勁都是第一流，精選食材結合大廚手藝，一道道膾炙人口的「麻婆豆腐」、「五更腸旺」等名菜，嘗過就令人難忘

色、香、味俱全的櫻桃千層封肉，酥爛肥美的肉質入口即化，每一口都能嘗到師傅深厚的廚藝底蘊。（圖片提供/高雄國賓飯店）
色、香、味俱全的櫻桃千層封肉，酥爛肥美的肉質入口即化，每一口都能嘗到師傅深厚的廚藝底蘊。（圖片提供/高雄國賓飯店）
　　講究傳統更勇於創新，是川菜廳屹立多年的秘訣。廚師團隊特別親赴四川，和各餐廳大廚切磋交流，創造出各種推陳出新的季節菜色。春季新菜「櫻桃千層封肉」使用渾圓艷紅的燈籠泡椒，搭配燉煮到入口即化的柔軟封肉，視覺賞心悅目，而燈籠椒的辣味穿透軟糯紅燒肉直入味蕾。行政主廚翁明道說：「肥嫩肉片搭配燈籠椒一起吃，辣度帶來刺激感，而泡椒先酸後甘，味道特別有層次。」

米色與棕色交錯的空間，結合東方與現代的美學韻味。（圖片提供/高雄國賓飯店）
米色與棕色交錯的空間，結合東方與現代的美學韻味。（圖片提供/高雄國賓飯店）
　　另一道「羊肚菌牛尾湯」是補氣良品，牛尾經過4小時熬煮，用筷子輕掐即可卸下皮肉，湯頭加入羊肚菌以及中芹、竹笙等清燉，濃縮牛肉和蕈菇鮮味，只要嘴唇一抿即可感受到膠質，是有別於辛香刺激的川菜之外，清潤暖身的食補首選。

電話：(07) 211-5211轉2492

地址：高雄市前金區民生二路202號20樓

營業時間：11：30～14：00、17：30～21：00

網址：www.ambassador-hotels.com/tc/kaohsiung

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.02】

相關新聞

大南環段輕軌上路 苓雅鼓山一車通

高雄輕軌大南環段於年初通車試營運，正式串聯起苓雅鼓山的公眾交通，隨著輕軌逐步成圓，為市民打造更多元便利的微笑生活動線。

青年家具街打造網美新地標

高雄人熟知的青年家具街，出現了嶄新的藝術風景。為了振興商圈，邀請台灣首位手繪3D噴畫藝術家「圖龍」出手，在中山青年路口人行道上，精心彩繪「雄愛家-青年家具街」3D地景。讓過年除了換購家具，還能在新地標拍照打卡，秒變網美！

春回大地 來一趟山城茶湯╳泉湯物語

時序進入立春，二月寧靜微涼的天氣，非常適合往高雄獨具特色的山城走走，來一趟療癒身心的兩天一夜泡湯美食之旅。以櫻花出名的桃源寶山部落，正是上山賞櫻的好時節，也即將展開台灣原生茶春茶採收的序曲，不妨預約部落茶席體驗，下山後到不老溫泉泡湯，好好放鬆走春趣。

來逛年貨大街 收集高雄專屬回憶

近來年味越來越淡，令人開始懷念起在三鳳中街辦年貨的濃厚年節氣氛，實際走一遭，就會感受到幸福。迎接農曆新年，張燈結彩、喜氣洋洋，網路上流傳高雄版神隱少女場景的三鳳宮燈籠海，原本就是香火鼎盛的大廟，在過年行春祈福之餘，還能揪一波網紅秘境踩點趣！

農夫市集人情味 擺攤交朋友

天氣漸暖，週末上午趁著放假到微風市集走走。跟高雄在地的有機小農話家常，採買有機蔬果，喝杯咖啡配甜點，或是泡茶聊天，高雄許多知名大廚也會固定來採買鮮美食材，這也是做出美味料理的秘密。小農直售的綠色生活圈，面對面更安心，新的一年一起健康樂活。

用在地的風土 演繹極品法式

南台灣法式料理第一把交椅簡天才主廚，從西餐學徒登上Fine Dining金字塔頂端之後，藉由關注身邊土地開始，為台灣頂級法餐接地氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。