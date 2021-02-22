農夫市集人情味 擺攤交朋友

【文/Winnie、攝影/陳建豪】

天氣漸暖，週末上午趁著放假到微風市集走走。跟高雄在地的有機小農話家常，採買有機蔬果，喝杯咖啡配甜點，或是泡茶聊天，高雄許多知名大廚也會固定來採買鮮美食材，這也是做出美味料理的秘密。小農直售的綠色生活圈，面對面更安心，新的一年一起健康樂活。

小農直售，買到新鮮吃得安心

微風市集每個攤位掛上綠色的農民布條，「盧定楠：永田農家」、「余清日：余稼莊農場」、「蘇冠宇：創世紀有機農場」、「卓加山：美濃有機米產銷班」……大約30到40個攤位，每個布條都有農友名字、農場、栽種面積、品項及介紹，有從杉林來的香蕉跟甜橙、有從橋頭來的有機咖啡、也有內門的養蜂人家、那瑪夏遠道而來的有機梅子，還有田寮惡地的玫瑰花茶、及甲仙手做黃金黑糖，走入微風市集，令人體會挖寶的樂趣。

2007年成立的微風市集，提供鮮採、產地直送、在地尚青蔬果，讓消費者不只購買到農民所生產的產品，也分享耕種理念及種植經驗，聽見每項手工產品及蔬果耕種的故事，也能從中學習到「減少碳足跡食物里程」等綠生活常識。微風市集目前除了在鳳山、鳥松、左營、三民與苓雅區都有巡迴場次，今年也將展開與高雄綠色友善餐廳連結計畫。

微風市集提供鮮採、產地直送、在地尚青蔬果。（攝影/陳建豪） 走上有機之路的執著和理想

熱愛大自然，嚮往田園生活的潘雄熟，退休後便捲起袖子親自下田種菜給家人吃；在甲仙的柯文賢，從原本百萬年薪的主管，提早退休投入有機農業，打造出酵素農業專家的事業第二春；工程師退休的李文淵從火龍果園找回生活重心；吳悅銘、余威槿、邱啟衡也是由軍人變農人；薛黃郁惠在八八風災後開始栽種有機蔬果，蔡妹因為家人的健康而投入有機蔬菜的耕作，這樣的生活歷程不勝枚舉。

台大經濟系畢業的古文錦對鄉土有深厚情感，下定決心回鄉投入有機農業；曾留日並在日商工作的蘇冠宇出身農家子弟；四代傳承的元品有機米獲獎無數，包括全國第一屆有機米品質評鑑頭等獎、全國十大經典好米六連霸等；葉菜達人余清日目前也已傳至第三代；還有人稱金蕉伯的林慶鎣，是微風市集最年長的農友。「微風市集還有半數是元老級農友，年輕一輩大多數都是屬於二代農或北漂返鄉」，財團法人高雄市微風市集志業協會總幹事盧定楠說。

微風市集在鳳山、鳥松、左營與苓雅區都有巡迴場次。（攝影/陳建豪） 樂活來趕集，和農友話家常

內門滿築農場月勝吉、力玉春夫妻倆分享用自家蜂蜜滷豬腳的美味秘技，美濃新豐有機農場黃信雄把蝦池變農田，一口難求的有機荔枝就在大樹吉荔有機農園，陳文選的翩翩有機農場常有獨家農產品，如蓮藕、西洋芹、洋香瓜，大社永田農場有機土芭樂更帶動地方創生，土芭樂啤酒、土芭樂冰淇淋全世界只在台灣有。

少了傳統市集的喧囂、叫賣，遠道而來的農民們掛著滿臉笑意，聽著他們分享新鮮健康的農作經驗，那過程真是有趣極了。

• FB:https://www.facebook.com/breezemarket/

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.02】