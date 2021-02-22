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青年家具街打造網美新地標

聯合新聞網 / Takao樂高雄
一般人買新房子需要室內設計、系統櫥櫃、地板、窗簾、燈飾、床墊等，青年路家具街就是一條龍服務。（攝影/Carter）
一般人買新房子需要室內設計、系統櫥櫃、地板、窗簾、燈飾、床墊等，青年路家具街就是一條龍服務。（攝影/Carter）

【文/Winnie、攝影/Carter】

　　高雄人熟知的青年家具街，出現了嶄新的藝術風景。為了振興商圈，邀請台灣首位手繪3D噴畫藝術家「圖龍」出手，在中山青年路口人行道上，精心彩繪「雄愛家-青年家具街」3D地景。讓過年除了換購家具，還能在新地標拍照打卡，秒變網美！

青年家具街一條龍服務

　　在中山路與青年路口等紅綠燈時，路口處燈箱前常有人站著、坐著、甚至躺著拍照，讓路人以為是街頭表演藝術，走近一看才發現，這裡多了一個3D地景彩繪地標。櫥櫃造型的燈箱看板顯示「青年家具街商圈」，從拍照點看過去，客廳的沙發、臥室的床鋪，以假亂真的設計，原來街頭藝術也可以這樣玩。

　　高雄青年家具街發展已久，20多年前即以特色街成為高雄經濟繁榮的指標之一，近年更因為懸日而成熱門朝聖景點。從中山二路至民權一路之間的青年路，窗簾、燈飾、睡眠寢具、系統櫥櫃、地板、磁磚等各式家具形形色色，近百家招牌交錯出一道獨樹一格的街頭風景。

　　青年家具街商圈發展促進會理事長麥訓嘉強調，不同於大型賣場，青年家具街皆為透天店面，形同主題式的街邊店概念，只要步行短短不到200公尺，各式都可以找得到，就像是一條龍服務，這也是與鳳山三民路、台北文昌家具街差異所在。

台灣首位手繪3D噴畫藝術家「圖龍」的「雄愛家」地景彩繪，就位在青年一路與中山二路口。（攝影/Carter）
台灣首位手繪3D噴畫藝術家「圖龍」的「雄愛家」地景彩繪，就位在青年一路與中山二路口。（攝影/Carter）
懸日+3D彩繪，拍完直接變網美

　　為了振興商圈，一群家具店二代年輕新血積極為青年家具街注入新氣象，不只在2017年首度封街，讓攝影愛好者站上馬路取景，比照紐約「曼哈頓懸日」，掀起全台爭拍，2018年甚至把家具搬到馬路上，讓人在家具上很輕鬆地體驗看懸日，結合懸日的「青年家具生活節」舉辦至今廣受好評。

　　麥訓嘉笑說，不能只是顧客來買家具幫自己家改頭換面，青年家具街也要令人耳目一新，去年底邀請台灣首位手繪3D噴畫藝術家「圖龍」來畫「雄愛家」，裝潢實木地板的家，擺上舒服的沙發，布置跳色的抱枕，另一層樓的臥室裡，床鋪、窗簾、櫥櫃一應俱全。在市中心也有超美的主題地景彩繪，人來人往的大馬路上也能拍出慵懶沙發的網美照，上傳IG打卡！

　　趁著農曆年除舊布新，來青年家具街衝一波，從裡到外汰舊換新，翻轉你的居家生活。這裡產品多元，小從燈飾、辦公椅，大到沙發、床墊、系統廚具應有盡有，有平價家具品牌，也有進口設計家具單品，能滿足不同消費需求。在地經營的家具老字號以口碑見長，就算網路商城分食市場，專業度、人情味仍無可取代。除了逛老街人擠人，高雄特色商圈玩起來更盡興，青年家具街好比家具街道博物館，逛家具店、買家具也看藝術！

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.02】

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