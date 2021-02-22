春回大地 來一趟山城茶湯╳泉湯物語

【文/Winnie、攝影/林衍億、曾信耀、圖片提供/桃源區公所】

時序進入立春，二月寧靜微涼的天氣，非常適合往高雄獨具特色的山城走走，來一趟療癒身心的兩天一夜泡湯美食之旅。以櫻花出名的桃源寶山部落，正是上山賞櫻的好時節，也即將展開台灣原生茶春茶採收的序曲，不妨預約部落茶席體驗，下山後到不老溫泉泡湯，好好放鬆走春趣。

台灣原生山茶樹森林，沐浴芬多精

寒流急凍過後，總算春回大地，萬物復甦，正式啟動年假走春計畫。桃源寶山部落不僅是南台灣追櫻勝地之一，也是台灣原生山茶主要產地，茶園環繞整個部落山頭，雲霧繚繞、壯闊盛景，讓人體會「只緣身在此山中」的美好意境。連續三年得到「寶山部落野趣茶席競賽」冠軍的寶山拿普原生茶有機茶園主人謝國華笑著解釋，「簡單來說，這種台灣山茶就是茶樹界裡的台灣原住民。」

早期台灣山茶被誤傳為日本或荷蘭人所種下的，其實那是因為在日治時期，日本人對台灣植物進行研究，從那時才有關於台灣茶樹文獻。事實上，台灣原生茶樹目前已發現有三百多年樹齡的老樹，這種原生大葉喬木生長在海拔約800至1600公尺，最高可長到10公尺或兩層樓高。

拿普是謝國華的布農族名字，20多年前他回到部落經營這片有機茶園，未經整地的原始林相，除了維持一半野放的原生茶樹，並持續育苗種植，他希望以後茶園都是高大的茶樹，變成一座茶樹森林。

茶園主人拿普解說一心二葉的採茶步驟。（攝影/林衍億） 預約寶山部落野趣茶席體驗

夏天山區常有午後雷陣雨，每年九月至翌年四月反而是最適合造訪桃源的旅遊時節。在拿普原生茶有機茶園預約半日或一日體驗，生態導覽、茶席體驗，還有皮雕杯墊、植物槌染及茶點心DIY，跟著茶園主人拿普認識原生植物，採摘一心二葉的嫩芽，並享受布農族人用心栽種的原生茶香。

以月桃、山棕等部落常使用的植物設計茶席，融入布農族文化與自然氛圍。（攝影/林衍億） 寶山部落不只種茶，由於部落野趣茶席競賽獲得佳評迴響，部落族人也學會泡茶，用茶席吸引遊客遊訪寶山。有別於日本茶道或漢人品茗文化，寶山部落發展出融合布農族文化的獨特野趣茶席，茶園主人拿普開創出結合布農族傳統成年禮的三石灶，將水煮沸來泡茶，並在戶外利用山棕搭棚、編織，坐在山棕茶席溫壺、醒茶，春色撩人，與茶有約，享受不負春光的饗宴。

不老溫泉泡湯好食光

下山後入住六龜新發的美崙山溫泉渡假山莊，夜晚以不老溫泉區的透明泉湯療癒身心。大紅色的日式鳥居在門口成為熱門的打卡景點，山莊柴犬吉祥物打造祈福神社，重現菊妹柑仔店、阿蓮理髮廳、添哥機車行的生活故事，還有蜜莉異想曲的戶外藝術裝置，桃樂絲鋼琴、彩虹沙坑、LOVE許願池、橘子餅乾屋，讓你拍照一整天也拍不完。

美崙山溫泉渡假山莊，以不老溫泉區的透明泉湯療癒身心。（攝影/林衍億） 位於潤滑凝脂「美人湯」泉質的不老溫泉區，一棟棟可愛的木屋有總柴套房、親子及情人主題房等22種不同主題湯屋，也有適合年長者的下崁式湯屋。

泡完湯，好好大啖山產美食，榮獲「高雄100百選美饌」老味店家組及「東高雄慢食料理店家」的美膳餐廳，選用在地時蔬、放養山雞的烤雞料理、蟲草花藥膳雞湯、山泉水飼養的金鱒魚湯，還有藍莓優格拌龍鬚菜的西式混搭創意料理，堪稱一絕。主廚融合傳統古法，如先炒後蒸的竹筒飯，或取材自家自然農法種植的芥菜，所製成的手工梅干菜，道道令人回味無窮。

• 寶山拿普原生茶有機茶園

地址：高雄市桃源區寶山段383-1號

電話：0982-490-266

營業時間：採預約制，建議兩週前事先預約

• 美崙山溫泉渡假山莊

地址：高雄市六龜區新發里新開路86號

電話：（07）679-1919

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.02】