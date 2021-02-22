大南環段輕軌上路 苓雅鼓山一車通

【文/李瑰嫻、攝影/陳建豪、圖片提供/高雄市政府捷運工程局】

高雄輕軌大南環段於年初通車試營運，正式串聯起苓雅鼓山的公眾交通，隨著輕軌逐步成圓，為市民打造更多元便利的微笑生活動線。

輕軌新生活 藝文觀光軸帶成形

高雄輕軌大南環段於1月12日通車試營運，延續哈瑪星、駁二碼頭與亞洲新灣區的第一階段路線，大南環段新增9站點，由東側C32接C1、西側C14接C17，通車後鼓山、鹽埕、前鎮及苓雅區等4個行政區可一車直達。市府更宣布即日起至2月28日全線免費搭乘，歡迎市民相偕體驗全新成形的藝文觀光生活軸帶。

前鎮之星站的彩色貨櫃屋式設計是打卡熱點。（圖片提供/高雄市政府捷運工程局） 「大南環段通車將提升地區運輸便利及生活機能多樣性，日後民眾不論是通行、通學、醫療、觀光旅遊及交通轉乘，都能享受更完善便利的運輸服務。」捷運局副局長吳嘉昌說。高雄市長陳其邁上任後提出「輕軌成圓邁步向前」計畫，預計於2023年完成輕軌環狀路線，大南環段通車在輕軌版圖上畫出了微笑的半圓形，東起南凱旋公園，途經亞洲新灣區與駁二特區，西接鼓山區公所，除了串連駁二特區與金馬賓館當代美術館2大藝文殿堂，也提供商場採購、民生、凱旋醫院等醫療院所、及棧貳庫、壽山動物園等觀光景點。吳嘉昌說：「新落成的輕軌路線，集醫療、百貨、觀光、交通於一身，且極具特色的『藝文及觀光休憩軸帶』，加上捷運和YouBike轉乘，生活便利性大幅提升。」

低碳環保的輕軌列車，為高雄灣區帶來充滿綠意和設計感的風景線，軌道周圍花木扶疏，打造賞心悅目的綠色廊道，波浪感的車站設計也融入地景，開通以來深受沿線居民好評。「輕軌沿線有很多觀光亮點，尤其從高雄港棧庫區、駁二藝術特區到亞洲新灣區，藉由輕軌聯繫成龐大的水岸觀光廊道。」吳嘉昌說，他也特別推薦2020年風光開通的大港橋，這座全台首座水平旋轉橋位在高雄港第三船渠，是亞洲最長跨港旋轉橋，可在3分鐘內完成水平運轉。每日下午3點以及週五到週日晚間7點的大港橋開合秀，巨大橋梁在悠揚音樂聲配合下，輕巧旋轉以利船隻通行，看完後可步行至高雄流行音樂中心拍照，或到駁二和棧貳庫購物、享用美食，度過悠閒浪漫的港灣時光。

沿線經過綠化，形成1條生機盎然的綠色廊道。 （圖片提供/高雄市政府捷運工程局） 輕軌大環南段自1月中旬開放試營運。（圖片提供/高雄市政府捷運工程局） 大南環段通車後的高雄輕軌共23站，總長12.8公里，與捷運橘線交會。目前班距約15分鐘一班，未來除視流量調整增班，也將導入5G AIoT（人工智慧物聯網），司機員透過大數據就可看到下4個路口的行車狀況，服務更優化。聯繫不同城區的輕軌路段，搭乘其中可遍賞城市風貌，觀光、商圈與通勤角色的搭配，預計將帶動高雄的活絡發展。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.02】