5G智慧城 打造新世代生活圈

【文/Naru、圖片提供/高雄市政府經濟發展局】

市長陳其邁上任後推動「5G智慧城」計畫，透過5G技術串聯互動娛樂、金融科技、智慧健康等領域，希望可以透過新科技，連結港灣城市的產業、民眾與公眾場域的互動關係，不只開啟各種可能性，更為智慧高雄帶來新的商機。

國際投資人與新創夥伴在DAKUO數創中心交流互動。（圖片提供/高雄市政府經濟發展局） 5G時代來臨，在新科技的推波助瀾下，未來人類透過資訊的應用與整合，能夠更密切交流，享受便捷創新的智慧E生活。

打造5G城市的進程上，市府從推動「數位產業」與「智慧治理」二方面著手，與中央共同合作建構數位政府。市長陳其邁更邀請產、官、學、研界專家，共組旗鑑隊──「高雄市智慧城市推動委員會」，匯集電信通訊、智慧科技應用、系統整合等專家意見，共同討論高雄5G智慧城的未來布局。期望智慧城市在高雄實證後，藉由港都地理優勢，向國際輸出智慧產品和整合服務。

過往市府為扶植數位內容產業，陸續成立DAKUO、KOSMOS、KO-IN等新創基地，蓄積數位科技廠商能量，應用於互動娛樂、金融科技、智慧健康等領域，已有亮眼成績。為大步邁向5G新生活，市府首先在「亞洲新灣區」設立全台最大的5G AIoT（人工智慧物聯網）創新園區，也與電信商、系統整合商、新創團隊等不同的智慧應用相關領域廠商，共組國際大聯盟，串起5G AIoT產業生態系，引領跨領域合作以及智慧科技應用，為生活和產業提供各種不同解決方案。

高雄市府打造全國首創「鳳翼天翔」體感互動車站(美麗島捷運站)。（圖片提供/高雄市政府經濟發展局） 高雄市府打造全國首創「鳳翼天翔」體感互動車站(中央公園捷運站)。（圖片提供/高雄市政府經濟發展局） 5G新生活並非紙上談兵，已經起跑的新項目讓高雄民眾很「有感」。在互動娛樂方面，市府聯手高捷公司與體感新創業者「方陣聯合」，在捷運中央公園站、美麗島站打造全國首創「鳳翼天翔」體感互動車站。結合互動投影遊戲，同時串連「HIGHLIGHT高雄 光合作用」活動，不僅每天晚間19:00到22:00整點展演的主燈秀，還有超刺激的互動遊戲裝置免費玩，讓市民朋友一起「搭捷運、玩體感、過耶誕」！

數位金融理財，讓人民生活更便利。（圖片提供/高雄市政府經濟發展局） 數位金融方面，市府邀集一卡通、高雄銀行及4家新創業者「BZNK」、「聯享金融」、「旺沛大數位」、「瑞星財經」參加2020台北金融博覽會，新世代數位金融理財除可加速新興金融科技本身發展，在促進資本市場活絡的同時，也帶動既有產業升級轉型。

此外，為迎接高齡化社會，市府也聯手資策會媒合新創「樂齡智造」、連鎖藥局打造「社區智慧健身房」，透過手機APP連線，可設定7種不同訓練內容並分析訓練結果，長輩們只要每天花10分鐘使用器材，不僅可訓練手眼協調，還能有效預防失智。

高雄亞洲新灣區5G AIoT創新園區。（圖片提供/高雄市政府經濟發展局） 位於亞洲新灣區的5G AIoT智慧園區，將會是高雄數位城市發展的重鎮，市府除帶頭建構5G基礎環境，規劃新創基地及高軟園區擴區等企業進駐空間，並透過引進國際大廠及國際級加速器，由大廠整合新創團隊專業技術及產品整廠輸出、接軌國際。未來將結合亞洲新灣區內的高雄展覽館、高雄軟體園區，高雄流行音樂中心及高雄港埠旅運中心作為5G創新應用示範場域，打造高雄港為智慧港，引領數位經濟發展產業鏈轉型，使高雄成為智慧城市解決方案的基地。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.01】