高雄新住民多元文化市集 不出國也能一口氣擁有各種異國文化體驗

【文/Fion Tsao、攝影/曾信耀】

海納百川的高雄，有越來越多新住民在這裡落地生根，異國文化的交會，在這塊土地上激盪出許多動人的火花。「高雄新住民多元文化市集」是一場與眾不同的文化饗宴，異國美食、傳統服飾、文創手作、特色表演，打開了對世界的想像與視野，更讓不同的文化之美被看見，現在不用出國，就能夠一口氣擁有各種新奇的異國文化體驗。

不出國也能嘗到道地的異國料理。（攝影/曾信耀） 充滿悠閒氛圍的假日市集。（攝影/曾信耀） 每個月的第三個星期天，是許多市民期盼的日子，因為「高雄新住民多元文化市集」，會在早上11點到下午3點之間，固定在橋頭百世新天地舉辦。2020年12月20日的這場市集活動，充滿了溫馨的節慶氛圍，聖誕樹、白胖胖的雪人、發禮物的聖誕老公公、頭戴馴鹿角的工作人員……各式各樣的聖誕佈置，讓節慶的歡欣充滿市集。現場有豐富的異國美食，原鄉新味小館奧地利籍老闆何柏利先生、南洋冠軍美食Dings越南籍老闆丁玉蘭女士等，都帶來了道地的家鄉味；同時也有各國文物體驗和商品販售，印尼籍的高雄市東協經貿文化交流協會陳雪娥女士帶來了印尼獨特樂器及代表服飾、尼泊爾籍郭宏緯先生手作羊毛氈作品，以及俄羅斯籍的Liuda女士販賣俄羅斯娃娃等；而舞台上華麗的泰國舞蹈表演、印尼安克隆樂器演奏、充滿神秘色彩的中東肚皮舞、越南歌手Sam悠揚的歌聲……各種精彩表演輪番上陣。

新住民帶來華麗的泰國舞蹈表演。（攝影/曾信耀） 「高雄新住民多元文化市集」由文藻外語大學英語教學中心、東南亞學系和「藻到新力亮~文藻USR新住民(新移工)關懷增能計畫」團隊主辦，並由移民署高雄市第一服務站、第二服務站、高雄市東協經貿文化交流協會、高雄市國際新住民協會、岡山社區大學等單位共同協辦。市集以美食與文化為媒介，藉由展示與銷售家鄉產品，有機會幫助新住民家庭改善社會地位及經濟狀況，在生活中建立快樂與自信。而民眾在市集透過吃喝玩賞，也翻轉了原本對新住民的刻版印象，增進對多元文化的認識。來自異國的兄弟姐妹們需要台灣釋出更多尊重與包容，而多元文化市集透過培力與扶植，讓新住民朋友也能活出精彩與自信。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.01】