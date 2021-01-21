遇見彩虹 心中有愛 全國最大彩虹地景在高雄

【文/Fion Tsao、攝影/黃敬文、Carter】

在追求平等、人權的路上，「彩虹」一直是平權的象徵。位於高雄駁二藝術特區的彩虹地景，不但是網紅們的必拍打卡點，更讓高雄成為了一座最有愛的城市！

彩虹地景的後方是紅色貨櫃裝置藝術「巨人的積木」。（攝影/黃敬文） 無論搭乘捷運或輕軌都可以抵達駁二藝術特區，昔日的舊倉庫，早已搖身一變成為高雄必逛藝文景點。每一天它總是展開雙臂，迎接著來來往往的遊客，每一年都有數不盡的精彩展演活動，在這裡熱鬧舉辦。位於紅色貨櫃裝置藝術「巨人的積木」前的地面上，一片長達20公尺、寬18公尺的超大彩虹地景，由紅、橙、黃、綠、藍、紫6種顏色的12條斜紋色塊所組成，上面還壓上了搶眼的「KAOHSIUNG」字樣，周圍就是高雄港、倉庫群，還有輕軌行經的港都特色景觀，在碧海藍天的輝映下活力四射，散發著港都的熱情！ 2020年11月14日才剛剛開放，就吸引許多朋友前來踩點拍照。

地景藝術也帶動了高雄的彩虹觀光。（攝影/Carter） 一旁有輕軌行經。（攝影/Carter） 駁二藝術特區一直是個多元、創意不設限的地方，彩虹地景讓駁二頓時成為最自由奔放的藝術特區。2020年11月28日在駁二藝術特區登場的第11屆高雄同志大遊行，結合了最新落成的彩虹地景，進一步帶動了彩虹觀光。大大的彩虹，不分四季不分晴雨，時時陪伴著穿梭在這裡的人們，召喚著人們心中的愛，永遠散發著溫暖。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.01】