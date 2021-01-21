快訊

直播／新台幣強升、出口商叫苦連天？央行外匯局長：炒匯糧商抓到了！

泰羽賽／生涯400勝到手！戴資穎延續完美紀錄闖8強

運用在地好食材 隨風土綻放好滋味的福龜餅

聯合新聞網 / Takao樂高雄
隨風土綻放出好滋味的福龜餅。（圖片提供/MOOK）
隨風土綻放出好滋味的福龜餅。（圖片提供/MOOK）

【文/Fion Tsao、圖片提供/MOOK】

　　近年火紅的六龜山茶，是從山野裡被發掘的喬木型原生種茶，強調回歸自然，不但兒茶素高、胺基酸低，還富含果膠質、微量元素、花青素……等健康元素。當地有個年輕人林茂興，發揮創意，以茶做餅，並取名為「福龜餅」，具有福氣歸來之意，是充滿祝福的年節伴手禮。

林茂興期待福龜餅也能成為六龜代表性的特產。（圖片提供/MOOK）
林茂興期待福龜餅也能成為六龜代表性的特產。（圖片提供/MOOK）
　　國中時就離鄉背井，擔任職業軍人的林茂興，因為八八風災時與家人失聯，體認到家人的重要性，於是決定回鄉定居。他放棄軍旅生活從事烘焙，一開始，以台式麵包為主，後來發現當地有很多高品質的農特產，於是開始構思如何運用這些食材打造出富有在地特色的糕餅。除了山茶、梅子、芒果等農產品，還運用了當地各族群的特色食材，原住民的馬告、刺蔥、檸檬香茅，客家人的菜脯、麻糬、油蔥，將這些美味元素，做成了山茶蛋糕捲、芒果燒菓子、馬告起司鹹蛋糕、

　　香椿菜脯捲，還有最受歡迎的福龜餅。就像甲仙芋頭餅、台中太陽餅一樣，林茂興希望大家一提到六龜也會想到福龜餅。

具有福氣歸來之意的福龜餅是年節最佳伴手禮。（圖片提供/MOOK）
具有福氣歸來之意的福龜餅是年節最佳伴手禮。（圖片提供/MOOK）
　　回到六龜後，薪資有落差，朋友圈縮小，一個人窩在廚房長時間工作，創業過程有著不為人知的辛苦與寂寞。但只要想到有家人陪伴，就不會有遺憾。近年林茂興也開始和其他在地青年合作，有做茶也有做果乾的，懷著開放的心互相分享資源，彼此打氣，在創業路上不再單打獨鬥。

　　一顆看起來小巧樸實的福龜餅，一入口茶香撲鼻，像喝茶一樣在嘴裡化開，麻糬與內餡完美地融合，口味不會死甜且口感層次豐富，讓人忍不住一口接一口，滿滿都是土地的風味與幸福的況味。

地址：高雄市六龜區義寶里光復路183號

電話：0955-655-639

時間：週一~五09:00-19:30，週六、日公休

網站：https://bakery-2246.business.site

FB：Wish興旺烘焙

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.01】

相關新聞

台魂法菜 新銳廚藝創作

在地食材近年已是料理新顯學，Gien Jia挑食餐酒館主廚蔡易達走遍高雄38個行政區，將外國料理與食材融入高雄味道，台魂法菜帶來一場東西方文化交會。

年菜還是老的好

過年少不了年味！阿義師溫暖人心的手路年菜，加上李媽媽充滿鮮味的家常菜，給過往以飯店為主流的外帶宅配年菜市場，提供不一樣的新選擇。

讓老鹽埕變成生活聚場 邱承漢為新舊世代牽紅線

就像許多離鄉背井求學打拼的南部孩子，邱承漢畢業後，留在台北銀行界工作。2011年到台南旅行時，被老屋新生的活躍能量感動，他回想起外婆的起家厝—位於高雄銀座一隅，在使命感驅使下，邱承漢毅然辭去工作，決心回到故鄉─高雄，為老屋賦予新生命，用老房子訴說鹽埕的新故事。

運用在地好食材 隨風土綻放好滋味的福龜餅

近年火紅的六龜山茶，是從山野裡被發掘的喬木型原生種茶，強調回歸自然，不但兒茶素高、胺基酸低，還富含果膠質、微量元素、花青素……等健康元素。當地有個年輕人林茂興，發揮創意，以茶做餅，並取名為「福龜餅」，具有福氣歸來之意，是充滿祝福的年節伴手禮。

遇見彩虹 心中有愛 全國最大彩虹地景在高雄

在追求平等、人權的路上，「彩虹」一直是平權的象徵。位於高雄駁二藝術特區的彩虹地景，不但是網紅們的必拍打卡點，更讓高雄成為了一座最有愛的城市！

高雄新住民多元文化市集 不出國也能一口氣擁有各種異國文化體驗

海納百川的高雄，有越來越多新住民在這裡落地生根，異國文化的交會，在這塊土地上激盪出許多動人的火花。「高雄新住民多元文化市集」是一場與眾不同的文化饗宴，異國美食、傳統服飾、文創手作、特色表演，打開了對世界的想像與視野，更讓不同的文化之美被看見，現在不用出國，就能夠一口氣擁有各種新奇的異國文化體驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。