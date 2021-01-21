運用在地好食材 隨風土綻放好滋味的福龜餅

【文/Fion Tsao、圖片提供/MOOK】

近年火紅的六龜山茶，是從山野裡被發掘的喬木型原生種茶，強調回歸自然，不但兒茶素高、胺基酸低，還富含果膠質、微量元素、花青素……等健康元素。當地有個年輕人林茂興，發揮創意，以茶做餅，並取名為「福龜餅」，具有福氣歸來之意，是充滿祝福的年節伴手禮。

林茂興期待福龜餅也能成為六龜代表性的特產。（圖片提供/MOOK） 國中時就離鄉背井，擔任職業軍人的林茂興，因為八八風災時與家人失聯，體認到家人的重要性，於是決定回鄉定居。他放棄軍旅生活從事烘焙，一開始，以台式麵包為主，後來發現當地有很多高品質的農特產，於是開始構思如何運用這些食材打造出富有在地特色的糕餅。除了山茶、梅子、芒果等農產品，還運用了當地各族群的特色食材，原住民的馬告、刺蔥、檸檬香茅，客家人的菜脯、麻糬、油蔥，將這些美味元素，做成了山茶蛋糕捲、芒果燒菓子、馬告起司鹹蛋糕、

香椿菜脯捲，還有最受歡迎的福龜餅。就像甲仙芋頭餅、台中太陽餅一樣，林茂興希望大家一提到六龜也會想到福龜餅。

具有福氣歸來之意的福龜餅是年節最佳伴手禮。（圖片提供/MOOK） 回到六龜後，薪資有落差，朋友圈縮小，一個人窩在廚房長時間工作，創業過程有著不為人知的辛苦與寂寞。但只要想到有家人陪伴，就不會有遺憾。近年林茂興也開始和其他在地青年合作，有做茶也有做果乾的，懷著開放的心互相分享資源，彼此打氣，在創業路上不再單打獨鬥。

一顆看起來小巧樸實的福龜餅，一入口茶香撲鼻，像喝茶一樣在嘴裡化開，麻糬與內餡完美地融合，口味不會死甜且口感層次豐富，讓人忍不住一口接一口，滿滿都是土地的風味與幸福的況味。

地址：高雄市六龜區義寶里光復路183號

電話：0955-655-639

時間：週一~五09:00-19:30，週六、日公休

網站：https://bakery-2246.business.site

FB：Wish興旺烘焙

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.01】