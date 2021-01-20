海上的嶄新風景 跨年活動大彩蛋：宏禹一號

【文/曾家鳳、攝影/Carter】

全國最大海上作業平台船「宏禹一號」，外觀打破一般人對船隻印象，高聳參天、重達萬噸，有如一座海上移動城堡，替台電獨力完成首件離岸風電海事工程，更憑藉著船上的大力手臂，在南方澳大橋橋拱斷裂之際快速成功支援拆除工作而聲名大噪；之後更在高雄新地標大港橋組裝中擔任最重要關鍵功臣角色，今年還未滿十歲的宏禹一號已在工業、觀光、文化等層面嶄露頭角，正如同高雄伴隨著海港璀璨花火綻放，帶出高雄展望未來，扎根工業放眼文化的無限可能性。

宏禹一號由四隻紅白相間有如大柱子框出的平台範圍，加上停放在中間的大型吊車，與其說是船，還更像海上有工地建案正在進行，但對此疑惑，宏禹一號的船東──宏華營造總經理陳宗邦早已見怪不怪，他說：「沒錯，平底船正是把一個大型工廠載到海中央！」，在孤立無援的海面上憑藉著自身的萬能性，把一支支海上風機豎立於海面上。

台灣有這麼一艘「萬能平底船」，可以救難、搭建旋轉橋，又能完成離岸風電的布建。（攝影/Carter） 風力發電海事工程 躍起下個台灣的經濟奇蹟

猶如海上變形金剛，起初是宏華營造為了參與離岸風力發電國產計畫所購入的平台船，因應政府開出「2025年綠電比例達20%」的能源轉型藍圖，離岸風電被視為最重要的經濟產業轉型及能源轉型的雙引擎，過往工程多半仰賴國外技術能力，但陳宗邦估算，風力發電的海事工程成本超過整體三成，是台灣最應該、也是最容易國產化的部分，更是「台灣繼半導體之後，對得起下一代人的產業」。

回想起5年前台灣第一個獨立自主完成的海氣象觀測塔，看來規模不大，但須在東北季風吹襲中，將長55公尺、重達三百公噸的鋼管牢牢插進台灣海峽中，期間必須毫不間斷地連續敲打一萬多下方能完成，宏禹一號僅花了21天即完工，可謂正式宣告──「台灣也有完成離岸風電海事工程之能事」。

全台最大海事平台工作船宏禹一號化身成為2021高雄跨年的「海上舞台」。（攝影/Carter） 24小時內拆除斷橋 復甦南方澳船運

離岸風電工程尚未開始時，宏禹一號處於待機狀態，交通部長的一通求助電話，展開了一場情義相挺的援救計畫。停泊在高雄港的宏禹一號足足花了52小時抵達南方澳，當時震驚社會大眾的南方澳大橋斷裂新聞，在搶救人命後面臨更大挑戰是如何快速遷移斷裂橋面，好讓正值漁季的漁民能順利出海捕撈作業，以免對漁民生計造成影響！

原先公路總局評估搭設高橋逐段拆除，航道必須全面淨空5個月以上時間方可完工，但宏禹一號先靠近橋邊就定位，4支錨樁下錨，拉住拱橋，再利用船上的大型吊車，從上方將斷裂的橋拱逐一拆除，不到24小時就讓作業人員切除橋墩。迅捷的速度讓漁船可以快速進出港，減少漁民的損失，回想起當時的情況，相關人員都倍感欣慰，因為只讓南方澳封港24小時，可謂是將損失降到最低，宏禹一號完成了不可能的任務！

在港灣的燈光照耀下反射，進而閃耀整個愛河灣。（攝影/Carter） 創舉！協助打造旋轉橋又能變身海上展演舞台

從宜蘭的這趟「神救援」完美經驗後，場景轉移回高雄，宏禹一號肩負的任務是興建亞洲最長的旋轉橋！興建初衷是為串連亞洲新灣區、駁二特區及30公頃的蓬萊倉庫群，結合水岸輕軌，供550人及自行車同時通行，完成南台灣最美麗的水岸觀光廊道，未來僅要步行上橋即可觀賞海港夕陽美景。此外，橋身也是一大看點，以海豚、貝殼為寓意，與其說是交通建設，不如說是藝術品更為恰到好處，長約一百公尺的橋身，由四格模組，加上為了讓遊艇碼頭航道暢通，特別設計可旋轉橋身，只要旋轉九十度，遊艇就可自由進出。

兼具美學與航線流暢性，為了讓旋轉橋身結構更為穩定，必須特別加深基樁深度，也是有了宏禹一號這艘船才克服地質限制，紮紮實實地往下打了80公尺，而控制旋轉機構裡的近百根螺絲也須將誤差值抓到僅有0.2公分，正因為精密才能在開合之間只需3分鐘，堪稱台灣創舉。

屬於高雄這座港都城市驕傲的宏禹一號，在2020尾聲，更換上新衣裳化身成為「跨百光年」系列活動的海上舞台，有大約5座籃球場大的台灣自製海事平台工作船拉到愛河灣，以海、船等港灣特色配搭光束、雷射形成愛河灣劇場展演，展現高雄海洋城市的氣魄，讓全台灣，甚至全世界都看到高雄的驕傲！

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.01】