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高雄2021跨百光年 璀璨光雕點亮港都未來

聯合新聞網 / Takao樂高雄
別於以往，高雄2021跨百光年煙火秀，採繞港方式呈現，點亮港灣特有文化。（攝影/黃敬文）
別於以往，高雄2021跨百光年煙火秀，採繞港方式呈現，點亮港灣特有文化。（攝影/黃敬文）

【文/曾家鳳、攝影/黃敬文、黃碩偉、曾國書、曾忠斌、莊詠森、Carter】

　　全台跨年活動唯一突破舊有思維，創新打造港灣「2+1」舞臺，並將海事工作平台船「宏禹一號」打造為華麗光雕秀中的海上焦點，2021高雄跨百光年系列活動從12/24起開啟序章，讓高雄民眾參加一系列活動表演，一再驚艷；連續11天節目，有交響樂團、原鄉合唱團、九天技藝團等展演，鋪陳至跨年夜達到高潮，跨百光年用行動證明，跨年不僅是一場演唱會，而是述說高雄港灣歷史、地景、科技與藝術的時空展演，高雄人可說是完成了一場全民讚嘆的華麗演出。

高雄流行音樂中心跨百光年定目秀。（攝影/黃碩偉）
高雄流行音樂中心跨百光年定目秀。（攝影/黃碩偉）
大元國際大樓百年視窗投影。（攝影/Carter）
大元國際大樓百年視窗投影。（攝影/Carter）
驚豔四起 照亮高雄打造港灣特有美景

　　活動從藝術發想、策劃、執行到呈現成果，充分展現出團隊工作的行動力，從高雄市副市長史哲臉書公布宣傳影片讓人驚豔，可說是天天有爆點、時時有驚喜，將近半個月活動中，用光束照耀港都，還有全台最大的聖誕樹、和瘟押煞科儀送（燒）王船，以及「音樂築港特展」、「老電視・看高雄事特展」替高雄人回憶成長歲月。

從聖誕節到跨年後的港灣都有不同魅力展演。（攝影/黃敬文）
從聖誕節到跨年後的港灣都有不同魅力展演。（攝影/黃敬文）
無人機排列出工人、漁婦等美麗圖案。（攝影/曾忠斌）
無人機排列出工人、漁婦等美麗圖案。（攝影/曾忠斌）
　　走在高雄港灣邊，海上舞台光束射向天際，閃耀著不同顏色的光芒，把愛河灣當成一個大型展演舞台，結合海、陸、空三大場域，用建築光影、海上光束，配合無人機展演，接連排出星星、雪花、鯨魚、工人、漁婦等美麗圖案，結合絢爛的聲光饗宴，相當吸睛。跨百光年的這道光成為世界之光，讓高雄被全世界看見，展現高雄的城市力量。

雖因應防疫改外線上直播，但跨年演唱會現場依舊熱力十足。（攝影/Carter）
雖因應防疫改外線上直播，但跨年演唱會現場依舊熱力十足。（攝影/Carter）
重磅卡司強勢登場 唱爆高雄亞洲新灣區

　　高雄「2021跨百光年」首度在高雄港灣舉辦，首創3大舞台，打造跨百、跨海、跨界的璀璨聲光饗宴。23組歌手樂團組成超強演唱會卡司於港灣兩處舞台相互較勁，主打創作的高雄流行音樂中心戶外舞台，由橫掃2020年金曲獎、金音獎的阿爆等歌手盡情躍動音符，而對岸的蓬萊舞台則有高雄獨家壓軸演出的ELLA陳嘉樺熱情舞蹈與高歌，另外「海上舞台」高懸空中的鏡球（Disco Ball）與LED光幕上旋轉的高雄一百主視覺，呼應愛河灣臨岸大樓的光影展演，象徵著高雄由港而生的歷史與延續。

綿延港灣的絢爛煙火，象徵港都的美好前程。（攝影/莊詠森）
綿延港灣的絢爛煙火，象徵港都的美好前程。（攝影/莊詠森）
光束展現港都城市力量。（攝影/曾國書）
光束展現港都城市力量。（攝影/曾國書）
高雄流行音樂中心首度舉行跨年活動。（攝影/曾忠斌）
高雄流行音樂中心首度舉行跨年活動。（攝影/曾忠斌）
　　揮別2020，高雄更名的100周年精彩程度有目共睹，不僅讓市民驚豔，更承載繼往開來的歷史意義，猶如2021年凌晨響起的「百年大港花火」，綿延港區的絢麗花火，用夜空中綻放的美好，訴說百年來的築港歷程，並迎向未來的美好前程。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.01】

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