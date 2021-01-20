跨越一百 開啟高雄新頁

高雄新頁，在跨百光年前所未見的展演後，正式開啓。世局多變，高雄也走在轉型進化的路上。《樂高雄》元月號開始，除了為您持續發掘高雄城市生活、旅遊、美食饗宴，更增加「智慧城」、「雄日常」、「藝文化」等單元，將觸角延伸至科技進展、社會照護、多元族群，創造專屬於高雄，最在地、全面且深入的精彩內容。

2021年1月，是新舊交替的時刻。看看我們擁有的是多麼美好，想要創造的，又是多麼令人興奮期待。因此，本期將介紹高雄的懷舊與創新，從懷舊景點，體驗高雄傳承百年的脈動；從創新地方，激發對於未來的各種想像。

高雄的創新，首推甫落幕的跨百光年系列活動，不論是聲光效果，還是令人驚嘆的彩蛋──「海上舞台」，都值得再三回味。此外，市府將於亞洲新灣區打造5G AIoT智慧園區，打造高雄為科技大城。回到日常生活，本期特別企劃創意美食餐桌，有高雄當季食材加入異國風，也有展現精湛技藝的夜市小吃。

懷舊高雄，從風華再現的「逍遙園」，看見早期溫暖人情風俗；有老屋翻新賦予新生命的相館甜點店「夏全開」，喚起高雄眷村的甜蜜回憶。

高雄最新好玩推薦，有高雄首座彩虹地景、新住民多元文化市集等，充分展現高雄的自由與多元。展望新的一年，讓《樂高雄》陪您一起轉型、升級、邁向幸福。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.01】