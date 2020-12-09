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一甲子的溫暖 傳承四代的手工棉被

聯合新聞網 / Takao樂高雄
陳君明透露，橫向、縱向鋪棉，交叉鋪層，正是手工棉被無法被機器取代的關鍵技術。（攝影/曾信耀）
陳君明透露，橫向、縱向鋪棉，交叉鋪層，正是手工棉被無法被機器取代的關鍵技術。（攝影/曾信耀）

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀】

　　來到左營靜謐的巷弄間，標示著「棉被」招牌的小工廠，傳來絞棉機運轉聲響。民國53年創立的大昌製棉廠，是台灣少數製作手工純棉被與彈棉被服務的傳統產業，第四代傳人陳君明仍堅持手工製作棉被，傳遞機器無可取代的手做溫暖。

傳承四代，百年家業

　　入冬之後，鋪棉機器運轉聲持續響個不停，傳統手工棉被工廠淡旺季分明，旺季只有冬天一季，短暫又密集，「我們這行就忙兩、三個月，要養家溫飽沒問題，但也存不了多少錢」，大昌製棉廠老闆陳君明在絞綿機來回走動，一邊聊著傳統手工棉被行業的甘苦。

　　家族四代從事製棉業，迄今已有110年。來自素有棉被窟之稱的台南將軍，輾轉屏東東港、彰化二林等地，最後落腳高雄左營，大昌製棉廠民國53年創立，在地經營超過半世紀，陳君明從小耳濡目染，清楚記得自己十歲時，因為父母吵架，被母親叫來拉棉線，從此成了這門老行業的接班梯隊。

一床手工棉被通常都是一個棉被師傅，從開棉到車縫獨立完成。（攝影/曾信耀）
一床手工棉被通常都是一個棉被師傅，從開棉到車縫獨立完成。（攝影/曾信耀）
老機器留下時代見證

　　走進工廠裡，水泥築起的空間，搭配幾扇老舊的木窗，老字號的鮮活印象撲面而來。當機器取代人工後，雖不若昔日彈棉花時棉絮紛飛的景象，水泥地板仍隨處可見散落的棉渣；機房裡，一台機齡近50年的開棉機、一台從阿公時代使用至今的車縫機，每台機器都是老古董，也是時代的見證。

　　倉庫堆滿了國外進口的棉花原料，陳君明說，早年棉花是國家管控的重要物資，必須向物資局採購；雖然現在的蠶絲、尼龍紡織材料種類，愈來愈多樣化，然而純棉材質天然又環保，如今純棉製作的棉被更是稀罕。

開棉時，必須隨時補棉、收起捲棉，來回走動。（攝影/曾信耀）
開棉時，必須隨時補棉、收起捲棉，來回走動。（攝影/曾信耀）
手工製被的厚實溫暖

　　在半手工、半機器的製程中，從開棉、鋪棉到車縫，一個師傅約莫兩小時就能獨立完成一床棉被製作，陳君明回憶，在製棉業全盛時期，五、六個師傅上工，製棉廠幾乎是24小時，日以繼夜地趕工，「鋪棉的床板就是師傅睡覺的地方」。相比之下，日治時期因為沒有機器，純手工彈棉花，一天最多製作兩床棉被，不只師傅功夫必須非常純熟，長時間背著彈弓、推著厚重的輪斗，拉棉線時也得兩位師傅協力完成，那才是真正的體力活。

　　將棉花交給絞棉機整理後，變成平整的一大片，陳君明就在工作枱來回走動，還要計算一床棉被的重量。開棉完成之後，他熟練地拿起竹竿捲起的棉花，開始一層層鋪棉，先是橫向鋪棉，再來縱向鋪棉，交叉鋪層、層層比例均勻，宛如變魔術般的翻被之後，一條棉被基礎成型，就可以封口了。相較機械自動化流程所生產的棉被，陳君明透露縱向、橫向鋪棉不易被拉扯變形，棉被比較耐用，這也是手工棉被無法被取代的優勢所在。

陳君明折起鋪好的棉花，就像變魔術一般，才兩三下就完成翻被。（攝影/曾信耀）
陳君明折起鋪好的棉花，就像變魔術一般，才兩三下就完成翻被。（攝影/曾信耀）
　　「我們這行業差不多再十年就沒有了，沒有年輕人要學這門功夫，現在大多數師傅都70多歲」，陳君明感嘆傳統手工棉業師傅凋零，因此對於來訪的報導與感興趣的民眾，多來者不拒，不厭其煩地示範棉被製作，暢談家族製棉歷史，希望為台灣手工棉被傳遞溫暖心意。

大昌製棉廠

地址：高雄市左營區左營大路6巷61號

電話：（07）583 8185

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.12】

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