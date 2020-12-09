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一期一會 滿心誠意的柴燒年糕

聯合新聞網 / Takao樂高雄
滿金商行的年糕原料單純，只用自家種的糯米、白糖，加上滿心誠意。（照片提供/滿金商行）
滿金商行的年糕原料單純，只用自家種的糯米、白糖，加上滿心誠意。（照片提供/滿金商行）

【文/李曉萍、攝影/Cindy Lee、圖片提供/滿金商行】

　　每回看見家裡出現年糕圓胖可愛的身影，就彷彿嗅到農曆年的氣味，似乎總要吃上這一口軟Ｑ香甜，才稱得上圓滿。美濃有一味過年限定的柴燒年糕，遵循古法、手工製作，原本只飄香邱家的年味，變成許多家庭共同的味覺記憶，是饕客的年節必備清單。

齊心協力復刻阿嬤古早味

　　林滿金一家平時是美濃的辦桌總舖師，開始做柴燒年糕，全因大女兒嘴饞的一句話：「好想吃阿嬤做的年糕。」從前都是婆婆掌廚，林滿金只在旁邊看著，應大女兒要求，挖掘記憶裡的味道，請教長輩、摸索嘗試，第一次就獲得婆婆的小跟班認證：「是阿嬤的味道耶！」

　　剛開始僅少量製作，做好的年糕送到美濃大街上，交由一對老夫妻販售，做出口碑後，產量隨之增加，邀辦桌師傅們一起幫忙，20多年來，從2鍋擴增至18鍋，不變的是堅持傳統手工，以及林滿金想要守護的味道。

林滿金和二女兒邱嘉毓堅持手工製作柴燒年糕，傳遞阿嬤的古早味。（攝影/Cindy Lee）
林滿金和二女兒邱嘉毓堅持手工製作柴燒年糕，傳遞阿嬤的古早味。（攝影/Cindy Lee）
　　現在，柴燒年糕交棒給二女兒邱嘉毓（嘉嘉）掌舵，她回憶從大學時期開始，寒假就是年糕時間，連帶把朋友拉進生產隊；大姐從事教職，學生也加入生力軍，當年負責貼標籤的小學生，至今已是爐火前擔重任的大學生。每年冬季，年糕團隊像一家人般聚首，兩代共同努力傳遞年節傳統。

堅持24小時柴火慢燒

　　「其實做年糕不難，只要堅持。」林滿金笑笑地說。聽起來輕巧，卻蘊含耗工費時的心力，小年夜前三週，選定黃道吉日，集眾人之力，以稻梗、泥巴和油桶蓋爐；接著洗米、磨米、濾水壓榨、刨絲、加入白糖拌勻；最後，柴燒隔水蒸煮24小時，直到絲綢感的白色糯米糊，逐漸呈現黏稠的焦糖色，分裝後還需靜置一天冷卻成型，每一口年糕都需經過4天的養成。

邱嘉毓的年糕團隊每年冬天集合，齊心協力重現美味。（照片提供/滿金商行）
邱嘉毓的年糕團隊每年冬天集合，齊心協力重現美味。（照片提供/滿金商行）
　　除了磨米改採機器代勞，每道工序都堅持古法手做，拌糖與蒸煮攪拌像鍛鍊臂力，年糕夥伴都不用上健身房，人人自然練就二頭肌。柴燒蒸煮更是大工程，一家人分三班制，輪流看顧柴火，白晝到黑夜不停歇的煙燻，每小時不斷重複加水翻攪，時刻關注年糕質地和顏色變化，對精神和體力都是極大的挑戰。

堅持原味與傳統

　　品管大師嘉嘉對柴燒年糕有諸多堅持，從原料、木材選擇、攪拌力道到包裝細節，嚴格要求每個步驟。

無任何化學添加物是滿金商行的保證，「原料單純，只用純糯米、白糖和誠意。」糯米自己種，添加的紅豆和紅藜也產自親戚農地，生產到銷售確實掌控，讓消費者吃得安心；花一年時間到處搜集撿拾木柴，堅持使用相思木和龍眼木，只為了一縷龍眼香滲透年糕的鮮明風味。

使用龍眼木柴燒24小時的年糕，一開鍋就有撲鼻的龍眼香。（照片提供/滿金商行）
使用龍眼木柴燒24小時的年糕，一開鍋就有撲鼻的龍眼香。（照片提供/滿金商行）
　　遵循傳統是柴燒年糕另一項堅持，爐灶建好後掛上艾草、下鍋時撒米、灑鹽，趨吉避凶的儀式不能少。此外，製作期間需保持心平氣和、不口出惡言，才能順利起鍋，林滿金再三叮嚀，年糕有生命、有脾氣，蒸煮時絕不能問：「熟了沒？」一旦問出口，那鍋年糕就不會熟了，嘉嘉爆料，姐姐小時候曾連續5年毀了5鍋年糕，屢試不爽。

剛起鍋的琥珀色年糕，如麥芽糖一般黏稠。（照片提供/滿金商行）
剛起鍋的琥珀色年糕，如麥芽糖一般黏稠。（照片提供/滿金商行）
　　「剛起鍋的熱年糕最好吃。」嘉嘉說的自信篤定，印象深刻的是，曾有母女開車從高雄來美濃自取年糕，小妹妹車上後忍不住一口接一口，到家時竟已清空整盒年糕。農曆年前是拜訪滿金商行的最佳時機，滿院子煙霧瀰漫著柴燒味，紅通通爐火映照眾人期待，鍋蓋一掀，暖呼呼、黏稠稠的琥珀色年糕爆發香氣，準備容器乘裝剛起鍋的熱年糕，掌心的溫熱喚醒年節將至的雀躍，而嘴角熱燙燙的甜香則是年年期待的記憶。

滿金商行

地址：高雄市美濃區中正路二段59巷51號

電話：（07）681-2391；0910-781214

ＦＢ：滿金商行

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.12】

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