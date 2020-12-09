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路竹「柑仔蜜」正著時
【文/Winnie、圖片提供/路竹區公所】
「番茄紅了，醫生的臉就綠了。」番茄的營養超級豐富，有維生素A、β胡蘿蔔素、礦物質鐵、鉀等，吃番茄好處多多！
番茄，別稱西紅柿，台語又叫作「柑仔蜜」。立冬之後是高雄路竹四寶之一的番茄採收時節，十二月的路竹番茄文化節來到「正著時」的賞味期，番茄產期至翌年二月下旬，是採果樂農遊體驗的好時機，用路竹在地食材來入菜，滿滿的茄紅素，是容易上手的家常料理。
有別於台南、嘉義、高雄美濃一帶盛產聖女番茄、橙蜜香番茄果形大、甜度高；高雄路竹番茄種類多，紅色番茄有金蜜、小女、惠珠、玉女，黃色番茄有麗金、金幸福、甜柑、金童，其中以金蜜番茄、麗金番茄最多，果感扎實，酸中帶甜，讓人感到番茄原始風味。
路竹番茄種植面積達180公頃，主要集中新園、下坑地區，當地因地勢低窪，土壤地質鹽份高、黏稠性高，經地方果農研發特殊栽植，有其特殊口味，民國70年代就在全台打響知名度，年產量可超過4000噸，可說是番茄大本營之一。
【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.12】
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