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漫步階梯賞書牆 飽讀書海閱時光
【文/蘇銳、攝影/Carter】
高雄市立圖書館旗山分館位於旗山國中旁，醒目的獨棟三層樓建築，落地玻璃窗繪畫著大貓咪走階梯的插圖，搭配書本、親子、閱讀者等元素點綴其中，格外可愛逗趣。
館員說，以貓咪為主視覺，是提醒民眾來圖書館，要像貓走路腳步輕盈、說話輕聲細語，也要記得動作從容不迫，別被緊繃的生活追著跑。沒想到玻璃上的貓咪，意外地成為圖書館亮點之一，吸引許多人前來拍照打卡。
除此之外，落地窗上的圖案，也突顯旗山分館的大特色——階梯書牆。貫穿三層樓的原木色階梯，側邊是挑高書牆，另一側是玻璃窗景，窗外樹梢迎風搖曳，綠意盎然；在靜謐的圖書館裡，暖陽斜映，光影緩緩在階梯上移轉，彷彿時光流轉。許多人會挑本書，直接坐在階梯閱讀；也有人刻意不搭電梯，選擇拾級而上，沿途伴著書牆，悠閒賞景，享受生活餘韻。
高雄市立圖書館旗山分館
地址：高雄市旗山區中學路42號
開館時間：週二至週五9:00～21:00；六、日9:00～17:00；休館日：週一及國定假日。
【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.12】
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