【文/李曉萍、攝影/曾信耀】

地方創生的風潮吹進鹽埕巷弄，這兩年增加許多新亮點，10月初試營運的「廢墟Bar」從整修期就受到關注，連設計師都搖頭的81歲殘破老屋，變身頹廢工業風酒吧，荒廢30年的空間再次點燈，成為鹽埕生活的一部分。

命中註定的相遇

7年前，「廢墟Bar」屋主高堂祐在鹽埕區尋找落腳地，看見老屋出售訊息，第一次邂逅的景象至今依然清晰，久無人居的老宅形同廢墟，榕樹根佔據牆面，無樓板的挑高空間通透敞亮，陽光射入打亮一隅斑駁，一陣風揚起屋內微塵，夢幻空靈，擁有老靈魂的高堂祐一見傾心，可惜當時無法負擔房屋價格，只得忍痛放棄。

或許高堂祐就是命中註定的有緣人！為了實現攝影師斜槓經營民宿的夢想，3年前開始尋找可做為合法民宿的物件，意外發現老屋尚未出售，與原屋主幾經協商議價，終於在小女兒出生的那刻成交，「不是我找到房子，是這棟房子找到我。」買下前後相連的兩棟長型街屋，後棟面向「大溝頂」，隱密安靜適合民宿，面對瀨南街的前棟，改裝成咖啡館和酒吧的複合空間，以乍見老屋的第一印象命名「廢墟Bar」。

原本的樓層板早已毀壞，保留挑高空間，讓老紅磚外露，時間刻寫的殘破感無法複製。（攝影/曾信耀） 歲月灌溉鹽埕樹屋

「廢墟Bar」前身是1951年知名的「致美齋飯店」，當年是高雄少數能舉辦室內宴席的場所，後來餐廳擴大經營搬離，由「振聲無線電傳習所」進駐，經營無線電發報與電子零件修理，隨著鹽埕商圈沒落，建物產權幾經轉手，直到高堂祐接手前，已30年無人居住。

高堂祐決定在結構補強的基礎上，保留建物的殘破感，諮詢擅長老屋整修的建築師，在舊磚牆內建構新的獨立鋼架，支撐三樓樓層板和頂樓舊樑柱，清理殘破的牆面，日治時期的紅磚外露，展露時光洗鍊過的滄桑韻味；屋頂榕樹恣意生長，樹根順著牆面向下蔓延至騎樓，緊緊包覆半面牆壁，刻意退縮騎樓空間，維持老屋與榕樹相依共生。

二樓的高度，半根圓柱突兀地嵌進牆面，隱約可窺昔日致美齋飯店的風華；通往二樓的階梯保留早期磨石子欄杆設計，無法復刻的歲月感，不如留下殘缺美，自然光灑落梯間，明與暗的幾何光影，結構了廢墟樣貌。

半根圓柱突兀的鑲嵌半空中，是昔日「致美齋飯店」存在的痕跡。（攝影/曾信耀） 釋放壓力的街角小酒吧

本業為攝影師，高堂祐對美感相當要求，親自打點室內陳設，為斑駁老屋注入工業風的粗獷，黑色鋼鐵、皮椅、老照片和酒瓶搭配紅磚牆，自然流露陳舊頹廢風。走上二樓，鋪上人工草皮的小空間如VIP包廂，居高臨下眺望「廢墟bar」老屋全貌與鹽埕街區，三樓未來將規劃成街區故事館，可做為展覽及社區教室。

從門口魚菜共生的系統摘取新鮮薄荷，調一杯蘭姆酒香濃郁的Mojito。（攝影/曾信耀） 日光漫溢挑高空間，如誤闖時間靜止的縫隙，夜裡點亮投射燈，又是另一場慵懶迷離。店內提供咖啡、茶飲、自製果醬汽泡飲、生啤酒及簡單調酒，下酒菜和鄰近的知名小吃合作，「我想營造一個沒有壓力的舒服空間。」高堂祐回憶起歐洲旅遊時，泡在街角小酒吧的愜意，「早上進來喝杯咖啡，下班溜過來喝兩杯小酒，聊聊天、釋放壓力再回家。」像瀨南街的小客廳，招呼串門子的鄰居、遠到而來的老朋友、慕名而至的新朋友。

「未滿十八歲禁止飲酒」「酒後不開車，安全返家」

廢墟Bar

地址：高雄市鹽埕區瀨南街205號

電話：0932-828-922

時間：週二至週四、週日11:00-21:00，週五至週六11:00-23:00，週一公休

FB：廢墟Bar X你好哇．寓所

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.12】