新科金曲最佳台語女歌手朱海君 那個愛唱歌的小女孩

【文/陳婷芳、攝影/Carter】

金曲獎頒獎典禮上，奪下「最佳台語女歌手獎」的朱海君上台時表示，自己是高雄來的孩子，雖是客家人，但選擇唱台語歌，「我不太會講台語，但我很認真在唱台語歌，沒想到今天能站在這裡領到這個獎。」

朱海君愛唱歌，從小就是庄頭裡的風雲小人物。（攝影/Carter） 客家庄愛唱歌的風雲小人物

這一席話再次勾勒起朱海君成長的點點滴滴，她是高雄美濃客家人，「我講話沒有客家腔，所以出外求學、工作時，一直被以為我是個不會講台語的閩南人」，也因此常常被問到，為何唱台語歌，而非客家歌？對於別人眼中理所當然的為什麼，反而更對照出她的簡單與天真，她就是喜歡「唱歌」這件事而已。

小時候，在父親的計程車、娃娃車上都是聽經典台語歌，「我念幼稚園時，雖然聽不懂那些台語，卻會跟著哭了」，加上堂哥愛唱歌，常聽羅時豐、李茂山、蔡小虎的歌，「我還記得第一首會唱的台語歌是楊宗憲大哥的『誰人甲我比』」，聽她娓娓細數，那些天真無邪唱台語歌的童年時光，只要唱歌就有姑姑、伯父包紅包給她，「那時候，我在庄頭已經算是有點知名度的風雲小人物，如果在流水席上去唱歌，還會有人頒獎」。

朱海君〈花開的時〉專輯。（攝影/Carter） 跳脫舒適圈 唱出自己的路

在開明的家庭長大，父母提供她發掘自我，探索興趣的成長空間，因為小學時不愛唸書，原本只是愛唱歌，但母親決定將她送到專業老師那邊學唱，開啟了到處參加比賽的生涯，展現驚人的唱歌天賦，這時諧星上身的她突然搞笑說，「我媽是標會幫我付學費，所以我很感謝，這一路上跟媽媽綴會仔（註：跟會的意思）的婆婆、阿伯，沒有你們就沒有我的學費」。

比起很多人闖蕩演藝圈艱辛，得靠機運，她認為一路走來很幸運，從小就知道自己未來的路，就算北漂異地生活，剛出道時也不需要適應，更不曾猶豫該不該走這條路。

在唱片公司刻意栽培下，朱海君的歌路一直是大眾市場取向，婆婆媽媽傳唱度高，只要推出專輯就是票房保證。「我有一陣子陷入低潮期，覺得自己一直原地踏步，雖然大家都會唱我的歌，但那不是我要的」，她說唱了十多年，很想要跳脫舒適圈，雖然從道地台語轉換到新台語，選擇走上一條很孤單的道路，然而在2017年《等天光》那張專輯，就迎來首度入圍金曲獎最佳台語女歌手獎的肯定。

雖然保持一年一張專輯的發片頻率，2018年《思念來借過》專輯並沒有乘勝追擊，反而有了沉澱的醞釀。「因為乎我期待春天，所以有冬天，這是一種美，心內畫一幅好天氣」，如同〈花開的時〉歌詞裡唱的，時隔一年，時機成熟，她終於獲得金曲獎「最佳台語女歌手獎」的殊榮肯定。

主持戲劇 多方嘗試

新專輯即將在年底發行，她笑說現在每張專輯，都要以金曲獎為目標而努力。有過主持、戲劇演出，問她接下來還想嘗試什麼？中華藝校影劇科畢業的她，聊得更加起勁了，「我很愛演戲，前陣子很想要演反派」，現場立刻對自己鄰家女孩的外型叫屈，性格開朗、笑聲爽朗的她，明明就是一個沒有偶像包袱的台語歌壇天后，「我也想主持料理節目，想要藉由美食節目，來滿足老公的胃，可以學到又賺到錢」，聽她認真聊著「NO式牛肉麵」，連經紀人也在一旁點頭比讚。

她說喜歡做菜，不論煎魚、燉肉，更喜歡音樂，生活中無時無刻都有一首歌，家裡如果少了音樂，就會給人冰冷的空間感，而她樂觀隨性的個性，採訪時也能感受到溫暖的親和力。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.12】