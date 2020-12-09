快訊

今晚玉山有機會降雪！入冬最強冷空氣下周到低溫探13度

偵查佐為找消失12年的女孩想破頭 老婆一句話突破瓶頸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

守護微笑的紅鼻子醫生

聯合新聞網 / Takao樂高雄
紅鼻子醫生不只給了病童微笑處方，也用音樂、戲劇和遊戲紓解了醫療團隊的工作壓力。照片提供/紅鼻子關懷小丑協會）
紅鼻子醫生不只給了病童微笑處方，也用音樂、戲劇和遊戲紓解了醫療團隊的工作壓力。照片提供/紅鼻子關懷小丑協會）

【文/Winnie、攝影/曾信耀、圖片提供/紅鼻子關懷小丑協會】

　　這個醫生沒有穿白袍，沒有聽診器，臉上畫得五顏六色，還帶著一個紅鼻子！只要這個醫生一出現，病房裡就騷動了起來，專治哭哭的紅鼻子醫生，走進醫院為孩子打造充滿笑聲的想像世界。

紅鼻子醫生工作流程中的病情記錄交班非常重要，包括病童性別、治療等，必須根據每位病童設計表演內容。（攝影/曾信耀）
紅鼻子醫生工作流程中的病情記錄交班非常重要，包括病童性別、治療等，必須根據每位病童設計表演內容。（攝影/曾信耀）
台灣第一個專業小丑醫生組織

　　「紅鼻子醫生快到了，今天是誰來呢？」在醫院治療室經常籠罩哭泣與低潮的日常裡，每週總有一天，長期住院的孩子開始有了熱切的期待。在台灣，有一群紅鼻子醫生，他們致力為病童與家屬帶來笑容，幫助病童面對治療過程中的恐懼與焦慮，紓解病童身心的病痛與壓力，為冰冷的病房注入愛的溫度，也為病童帶來歡笑與希望。

紅鼻子醫生準備換裝暖身了。（攝影/曾信耀）
紅鼻子醫生準備換裝暖身了。（攝影/曾信耀）
　　紅鼻子關懷小丑協會是台灣第一個專業小丑醫生組織，每位小丑醫生必須經過專業訓練，內容除了表演藝術課，還包括醫療理論課程。由於每個病童狀況不同，紅鼻子醫生會針對每位病童設計表演，像病童恐懼打針、抽骨髓，此時唱歌給病童聽，讓他們轉移注意力等。除此之外，紅鼻子醫生的陪伴會遍及病童家屬及醫療人員，藉由表演來緩解醫療團隊工作的壓力，安撫兒童的心靈與家屬精神上的疲憊。

紅鼻子醫生角色上身

　　兩位紅鼻子醫生現身高醫，這天是紅鼻子醫生巡房的日子。在多功能室裡，周韋廷、朱殷秀兩人開始畫上小丑妝，戴上紅鼻子，護理師帶來調查單，討論每位病童的病情，逐一交班給紅鼻子醫生；紅鼻子醫生認真做筆記，記住名字與病症，安排病房表演順序，上場前暖身準備，阿嗚與淘氣兩位紅鼻子醫生，此時完全角色上身。

　　打扮成小丑模樣的紅鼻子醫生進到病房裡，用音樂、遊戲、即興表演與病童互動，遇到治療室的小baby打針哭得唏哩嘩啦時，紅鼻子醫生也會在周圍輕柔地演奏、彈唱安定的旋律，藉由音樂與戲劇來轉移注意力，讓當下的氛圍不那麼緊繃。從事紅鼻子醫生工作三年的阿嗚說，在診療室不只是一段陪伴的過程，對自己而言，也是學習同理心，理解他人的痛苦。

「阿嗚」和「淘氣」一換上小丑裝，整個人就蹦蹦跳跳。（攝影/曾信耀）
「阿嗚」和「淘氣」一換上小丑裝，整個人就蹦蹦跳跳。（攝影/曾信耀）
為孩子創造歡樂一瞬間

　　劇場演員出身的淘氣解釋，與劇場表演不同的是，劇場會經過排練，而紅鼻子醫生工作的每一刻都是即興反應，一般會有個簡要的腳本，進到病房時要隨時調整演出內容，保持不怕挫折失敗的小丑特質。讓在醫院治療的病童打開心防，並不是件容易的事，當紅鼻子醫生在病房門口一次次大聲唱歌，看見門縫一次次被打開，從冷漠拒絕到欣然接受，對紅鼻子醫生是挑戰、也是鼓舞。「那個小女孩說她明天要出院回家了，我對她自我介紹『很開心認識妳，我叫淘氣，希望妳會記得我』」，在每次的感動回想中，淘氣特地分享這個長時間累積來的特別經驗。

劇場演員周韋廷說，透過紅鼻子醫生「阿嗚」這個角色，我可以用我的專業為社會奉獻一些心力。（攝影/曾信耀）
劇場演員周韋廷說，透過紅鼻子醫生「阿嗚」這個角色，我可以用我的專業為社會奉獻一些心力。（攝影/曾信耀）
　　長期進出醫院的病童，習慣承受身體痛楚，壓抑情緒波動，往往比較早熟聽話，小丑的出現對他們而言，提供了可以紓解自己病情與家人壓力的出口，「我們最開心的是，他們可以展現小孩子愛玩的天性，在我們面前不是像成熟大人來面對治療，而是小朋友該有的樣子，」阿嗚說。

　　從2015年起，紅鼻子醫生陸續進駐台大兒童醫院、台北榮總、台中榮總、中國醫大兒童醫院、高雄榮總、高醫等六間醫院，並啟動「蒲公英計畫」至非駐點醫院巡演、講座，明年起在高醫將展開高齡小丑醫生演出，用愛與歡笑守護並溫暖人心，為醫院裡的每個人加油打氣。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.12】

相關新聞

走讀有趣的歷史現場 內門有意思

內門是四周惡地圍繞出的一個低地，如果你印象中的內門，只是火鶴花、宋江陣、總舖師的故鄉，請跟著本期地圖遊高雄，來看看內門山明水秀、多元文化不為人知的內在美。

伊朗跆拳道國手的第二個家鄉

伊朗跆拳道國手歐米(Omid Gholamzadeh Asl；中文名：歐晉甫，) 2004年在韓國拿到亞洲盃的金牌，當年受邀至台灣擔任跆拳道國手黃志雄的陪練員，為即將展開的雅典奧運做準備；現在的妻子吳蘹澐（原名吳嘉琪），正好擔任當年奧運金牌陳詩欣的陪練員，兩人展開一段電影情節般的跆拳道情緣。

守護微笑的紅鼻子醫生

這個醫生沒有穿白袍，沒有聽診器，臉上畫得五顏六色，還帶著一個紅鼻子！只要這個醫生一出現，病房裡就騷動了起來，專治哭哭的紅鼻子醫生，走進醫院為孩子打造充滿笑聲的想像世界。

新科金曲最佳台語女歌手朱海君 那個愛唱歌的小女孩

金曲獎頒獎典禮上，奪下「最佳台語女歌手獎」的朱海君上台時表示，自己是高雄來的孩子，雖是客家人，但選擇唱台語歌，「我不太會講台語，但我很認真在唱台語歌，沒想到今天能站在這裡領到這個獎。」

廢墟樹屋小酌時光

地方創生的風潮吹進鹽埕巷弄，這兩年增加許多新亮點，10月初試營運的「廢墟Bar」從整修期就受到關注，連設計師都搖頭的81歲殘破老屋，變身頹廢工業風酒吧，荒廢30年的空間再次點燈，成為鹽埕生活的一部分。

漫步階梯賞書牆 飽讀書海閱時光

高雄市立圖書館旗山分館位於旗山國中旁，醒目的獨棟三層樓建築，落地玻璃窗繪畫著大貓咪走階梯的插圖，搭配書本、親子、閱讀者等元素點綴其中，格外可愛逗趣。

路竹「柑仔蜜」正著時

「番茄紅了，醫生的臉就綠了。」番茄的營養超級豐富，有維生素A、β胡蘿蔔素、礦物質鐵、鉀等，吃番茄好處多多！

一期一會 滿心誠意的柴燒年糕

每回看見家裡出現年糕圓胖可愛的身影，就彷彿嗅到農曆年的氣味，似乎總要吃上這一口軟Ｑ香甜，才稱得上圓滿。美濃有一味過年限定的柴燒年糕，遵循古法、手工製作，原本只飄香邱家的年味，變成許多家庭共同的味覺記憶，是饕客的年節必備清單。

一甲子的溫暖 傳承四代的手工棉被

來到左營靜謐的巷弄間，標示著「棉被」招牌的小工廠，傳來絞棉機運轉聲響。民國53年創立的大昌製棉廠，是台灣少數製作手工純棉被與彈棉被服務的傳統產業，第四代傳人陳君明仍堅持手工製作棉被，傳遞機器無可取代的手做溫暖。

說台語的法國人 做伙來開講

他是馬拉松比賽的常勝軍，也是電視行腳節目的主持人，他寫書、為小朋友朗讀台語繪本——吉雷米(Rémy Gils)，這個來自法國南部普羅旺斯的台灣新住民，用一口流利台語敘說自己的人生故事。

穿梭街弄尋色去 衛武營壁畫村藝遊未盡

從衛武營五號出口出站，漫步區域街道，彷彿來到了夢幻世界，無論角落、涼亭、圍籬，甚至透天厝，都繪有繽紛色彩。初見時感到驚訝，細看後忍不住想探究創意從何而來，是誰把腦海中的獨角獸、幾何色塊、彩色鳥靈活呈現出來；將七、八層樓的住宅大樓，變成蔚藍熱鬧的海底世界。

美國外交官的高雄日常 原來和你距離這麼近

尋常的高雄午後，一個剛學會走路的可愛小女孩，搖晃著腦袋，脫離爸爸的懷抱往前奔跑，一旁優雅美麗的媽媽，正笑著望向父女倆，任誰都會為這樣幸福家庭會心一笑，認為他們只是新手爸媽。

熱門新聞

神功護體台北湯麵

美國外交官的高雄日常 原來和你距離這麼近

路竹「柑仔蜜」正著時

伊朗跆拳道國手的第二個家鄉

說台語的法國人 做伙來開講

走讀有趣的歷史現場 內門有意思

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。