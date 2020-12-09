伊朗跆拳道國手的第二個家鄉

【文/李曉萍、攝影/Carter、圖片提供/原動力跆拳道道館】

伊朗跆拳道國手歐米(Omid Gholamzadeh Asl；中文名：歐晉甫，) 2004年在韓國拿到亞洲盃的金牌，當年受邀至台灣擔任跆拳道國手黃志雄的陪練員，為即將展開的雅典奧運做準備；現在的妻子吳蘹澐（原名吳嘉琪），正好擔任當年奧運金牌陳詩欣的陪練員，兩人展開一段電影情節般的跆拳道情緣。

訪台期間，歐米與蘹澐熱戀，半年後決定訂婚，靠著長途電話遠距離戀愛兩年後，歐米就這樣成為台灣女婿。提起兩人的戀情，歐米浮現害羞靦腆的笑容，用略帶口音的生澀中文說，「伊朗的女孩子比較溫柔，但我比較喜歡她（蘹澐）。」

期許投入跆拳道基層教育

歐米和蘹澐婚後定居伊朗，經過多年選手生涯，2009年退休後轉任教練，曾在2009至2012年，陸續受邀來台從事國家隊教練工作。原本沒有計畫長期留在台灣，2019年受國家運動訓練中心的邀約回來，剛好遇上今年的疫情影響，才正式辦理依親居留證。目前在高雄居住一年多，生活中簡單的中文已不成問題。

對歐米而言，兩國體育教育的差異很大，伊朗重視體育活動，教練或家長以培育專才的態度，鼓勵孩子學習，為孩子建立長遠的跆拳道學習願景，並不只是階段性興趣，所以要求嚴格，學員競爭力強，抗壓性也足夠，小學階段就有專業職業賽。反觀台灣學生，許多孩子資質不錯，年紀大一點就被迫放棄跆拳道，轉而專注學業。

雖然歐米是國家隊級別的教練，但非常樂意投入跆拳道的基層教育，希望能留在高雄發展，尋求和高雄市學校或跆拳道館合作的機會，從基礎訓練開始培育選手，幫助高雄市的選手，在全國性比賽拿到亮眼成績。

歐米和吳蘹澐認為，要適應孩子的興趣培養專才，兒子只喜歡足球，小女兒就愛跟著跑道館。（攝影/Carter） 伊朗國手歐米和台灣選手吳蘹澐，是跆拳道界郎才女貌的代表。（攝影/Carter） 高雄是適合生活的城市

歐米認為，相較於傳統、注重家庭與文化的伊朗，「現代、開放、一直追求進步」是他對台灣社會的整體看法。這一年多來，除了協助國家代表隊，歐米和蘹澐也走過許多城市，觀摩大大小小的比賽。若要細分對各城市的印象，歐米德覺得台北物價高、擁擠、多高樓，有些地方只看得到工廠，有些地方多購物中心；高雄則達到綜合性平衡發展，城市規劃完善，馬路寬敞不塞車，有許多公園綠地和樹木，緩慢步調與伊朗相似，生活卻更方便，便利商店、百貨公司距離很近，想買什麼都找得到，逛街感覺很放鬆，「而且高雄的蝦子和海鮮都好好吃」他開心地補充。

「可能我一開始就來高雄吧！」2004年第一次訪台，左營區及高雄女孩蘹澐在歐米心中種下美好種籽，隨著時間發芽茁壯，歐米一再提及最喜歡高雄人的熱情，連學員都比較聽話，教什麼都願意積極練習。「這裏是我的城市。」台灣各城市繞一圈後，歐米用波斯語下了這個結論，「高雄適合生活，可能未來會更好。」

蓮池潭尋找內心平靜

歐米最喜歡的高雄景點令人驚訝。雖然信仰回教，將阿拉放在心中，他說每回心情不好時，會到蓮池潭走走拜拜，就能找回內心的平靜；此外，歐米對龍虎塔印象深刻，除了讚賞龍虎塔的美麗造型，對龍與虎的文化意義也相當感興趣。

除了跆拳道，歐米喜歡玩水，他覺得高雄游泳池設施完善，三溫暖、水療等空間的規劃很棒，假日常常帶一家四口到旗津海邊玩水，享受海灘和夕陽。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.12】