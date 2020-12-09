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說台語的法國人 做伙來開講

聯合新聞網 / Takao樂高雄
吉雷米對自我要求高，平時練跑的時間也是享受獨處的時光。（攝影/曾信耀）
吉雷米對自我要求高，平時練跑的時間也是享受獨處的時光。（攝影/曾信耀）

【文/Winnie、攝影/曾信耀、圖片提供/吉雷米】

　　他是馬拉松比賽的常勝軍，也是電視行腳節目的主持人，他寫書、為小朋友朗讀台語繪本——吉雷米(Rémy Gils)，這個來自法國南部普羅旺斯的台灣新住民，用一口流利台語敘說自己的人生故事。

他用雙腳愛台灣

　　日前才結束台北國際旅展與永安圖書館台語繪本導讀的邀請，吉雷米與太太小乖坐在高雄湖內家裡接受採訪，接連的講座邀請、新書宣傳、節目錄影與馬拉松賽事，讓他經常馬不停蹄地南來北往，有時整個月在家待不到一週時間。

吉雷米挑戰自我，去年接下公視台語台〈無事坐巴士〉主持棒，是台灣電視節目首位以全台語主持節目的非台灣籍主持人。（照片提供/吉雷米）
吉雷米挑戰自我，去年接下公視台語台〈無事坐巴士〉主持棒，是台灣電視節目首位以全台語主持節目的非台灣籍主持人。（照片提供/吉雷米）
　　一開口就發現他用台語聊天，因為吉雷米不只身兼馬拉松選手、作者，也是今年入圍電視金鐘獎生活風格類節目獎的公視台語台《無事坐巴士》節目主持人。「來自南法，愛台灣的作家跑者，用跑步方式觀察與記錄台灣的一切」，吉雷米在臉書上簡短扼要介紹自己。

　　2006年來台的吉雷米，不只已在台灣生活定居十多年，還在台灣寫下多項記錄，除了累積近300場馬拉松比賽；2012年，是第一個西方人完成跑步環島壯舉；2013年，他更以揹著三太子跑步環台造成轟動，「現在我們只要參加馬拉松比賽去擺攤時，他幾乎就是人形立牌，大家都想要和他拍照，」小乖在一旁忍不住開啟鬥嘴模式，好氣又好笑。

吉雷米與小乖的異國婚姻趣事多。（攝影/曾信耀）
吉雷米與小乖的異國婚姻趣事多。（攝影/曾信耀）
三分之一的人生在台灣度過

　　「我在台灣，有過三個不同的人生」，在電視節目經常以「外國人」身份聊台灣、運動、談異國婚姻。吉雷米卻首度暢談自己四十不惑的人生。2006年，因緣際會受「巴黎外放傳教會」分派花蓮玉里，隨劉一峰神父於當地擔任志工照顧身障人士，因為深入部落，發現每個族群有不同語言，「那時候我想貢獻一己所長，幫忙保留面臨消失的母語文化」，從剛來台灣一句中文也不會講，在三年之間，陸續以法文出版《Parlons Bunun》、《Parlons Amis 》、《Parlons Taiwanais》，收錄關於布農、阿美與台語三本語言書。

　　十年前的八八風災，是吉雷米留在台灣的轉折點，加入救災行列讓他至今印象深刻，「那場天災拉住我的心，讓我決定想成為台灣人」。之後一直住在台北，因為揹三太子環島而認識太太小乖，吉雷米毅然地從台北搬到南部定居，笑稱一開始真的水土不服，後來慢慢才融入這個新家庭，為了和岳父、岳母溝通，他特地去學台語，「現在的生活環境完全以台語為主，這是我的第三個人生，也是最快樂、最有成就感的人生，」吉雷米說。

為了電視節目，吉雷米不僅會自己準備腳本，還會用台語筆記小抄。（攝影/曾信耀）
為了電視節目，吉雷米不僅會自己準備腳本，還會用台語筆記小抄。（攝影/曾信耀）
講台語嘛ㄟ通

　　「一日剃頭、三日緣投」，吉雷米拿出為了行腳節目寫滿筆記的小抄，之前為了做節目更接地氣，還主動到台南白河萬里長城當導覽員，就是要把握阿公阿嬤教他講台語的機會，「因為台語不是我的母語，所以我希望可以講一些台灣人已經忘記的俗語」。

2013年，吉雷米揹著三太子環台，一個月內跑了1111公里，用雙腳愛台灣的真情全記錄。（照片提供/吉雷米）
2013年，吉雷米揹著三太子環台，一個月內跑了1111公里，用雙腳愛台灣的真情全記錄。（照片提供/吉雷米）
　　不同於一些外國人來台灣是上通告或當youtuber、網紅，吉雷米默默為台灣貢獻十多年，致力文化推廣而不刻意炒作宣傳，除了有臉書上爆紅的「一粒米的母語教室」粉絲專頁，今年也獲得移民署補助，出版介紹台法文化與台語的新書《一粒米、百粒汗》，之前他主動參加原住民語認證薪傳級與閩南語語言能力認證，藉此拋磚引玉，成為外國人努力學習的榜樣，並在近日獲文化部推薦「歸化我國籍之高級專業人才」。「我最希望的是拿到台灣身分證」，曾在節目中開玩笑說過自己上輩子應該是台灣人、原住民，今世是在法國投胎的台灣人，吉雷米帶著融進骨血裡的使命與初心，在這片土地貢獻他的愛與認同。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.12】

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