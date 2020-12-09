快訊

今晚玉山有機會降雪！入冬最強冷空氣下周到低溫探13度

偵查佐為找消失12年的女孩想破頭 老婆一句話突破瓶頸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國外交官的高雄日常 原來和你距離這麼近

聯合新聞網 / Takao樂高雄
周末時，高雄市中心的公園、博物館等地，都可見禹道瑞一家人的身影。（攝影/曾信耀）
周末時，高雄市中心的公園、博物館等地，都可見禹道瑞一家人的身影。（攝影/曾信耀）

【文/Jasmine Wazowski、攝影/曾信耀】

　　尋常的高雄午後，一個剛學會走路的可愛小女孩，搖晃著腦袋，脫離爸爸的懷抱往前奔跑，一旁優雅美麗的媽媽，正笑著望向父女倆，任誰都會為這樣幸福家庭會心一笑，認為他們只是新手爸媽。

八月份甫走馬上任的美國在台協會高雄分處處長禹道瑞。（攝影/曾信耀）
八月份甫走馬上任的美國在台協會高雄分處處長禹道瑞。（攝影/曾信耀）
　　當守候女兒的溫柔爸爸，轉身露臉，才讓人認出這名謙稱自己中文講得「馬馬虎虎」的年輕華裔男子，擁有一點都不馬虎的身分，甚至被媒體稱為經歷超狂的美國在台協會高雄分處處長禹道瑞(Mason Yu)。

　　曾在美國擔任國務卿特別助理，也曾派駐新加坡、成都、上海、沙烏地阿拉伯等多國的禹道瑞，今年八月履新接任高雄分處長，不過，他對高雄並不陌生。

被一碗鵝肉飯收買的美國胃 被無數人情味打動的美國心

　　原來，這是禹道瑞第二度駐台。時隔多年，美國在台協會高雄分處辦公室也已經自當年的市中心舊址搬遷至前鎮區的摩天大樓，他依然如數家珍地談起私房美食地圖。

　　「鵝肉飯！我試過全台各地的鵝肉飯，最棒的一個小店就在六合路上，只要有外國來的朋友，我一定會推薦他們，不能錯過高雄的鵝肉飯，連老闆都認得我！」禹道瑞語帶雀躍地說著。原來當年的他，還是黃金單身漢，下班會沿著街道小店一家一家嘗鮮，一次意外地走進這間小店後，讓在美國長大、極少接觸鵝肉美食的他，驚為天人、一試成主顧。

　　十年後再度駐台，他不僅有了新的職場挑戰，也踏入人生新階段。成為帶著嬌妻與幼女就職的新手爸爸，他們開始在家料理簡單的美式食物，假日出門最常去的地方，就是老少皆宜的公園。每當看著女兒挺著小身板，在公園模仿阿公阿嬤的運動和體操，引起老人家的注意和自然互動，這是在美國生活背景下，難以想像的體驗。

　　禹道瑞認為，「很多國際大城市給人很急促的感覺，人們也沒有機會好好享受生活，但是高雄不會，這邊的人喜愛外出、享受生活，我們能帶著孩子在這邊生活，心懷感謝，因為充滿了安全感。」。

牽著小女兒的禹道瑞，散發有女萬事足的好爸爸光芒。（攝影/曾信耀）
牽著小女兒的禹道瑞，散發有女萬事足的好爸爸光芒。（攝影/曾信耀）
你好我好 他將推動台美雙邊未來一起更好

　　在禹道瑞眼中，高雄不僅宜居宜家，也是一個越來越國際化的海港城市。他親眼見證，曾經只有兩條路線，少數學生才會搭乘的捷運，現在明顯人變多了，很多辦公室同事，都選擇搭乘捷運通勤。對他而言，「雖然現在有新的大眾交通工具，新的美麗建築，街上也能見到越來越多外籍旅客，但是高雄人的友善、好客，卻從未改變。」

　　因此，禹道瑞就任後，也相當積極尋覓台灣在地夥伴共同推動台美關係的增進，無論是人民的互動、文化的交流，或是雙邊經貿的開放與成長，都將是他未來重點發展的方向。

　　以11月美國在台協會高雄分處與海洋委員會合辦的「2020 台灣海洋青年論壇」為例，結合雙語教育與海洋永續發展的概念，共吸引了全台三十間學校參加，不只為台灣學子帶來國外最新研究與科技，此次擊敗眾多國際學校，奪下冠軍的屏東高工學生，也讓他印象深刻。透過學生努力，跨越語言隔閡，提出精闢的「減少海洋廢棄物計畫」，讓他由衷感受到台灣學子對海洋議題的關切。

重視家庭的禹道瑞，也從女兒的視角認識不同的台灣。（攝影/曾信耀）
重視家庭的禹道瑞，也從女兒的視角認識不同的台灣。（攝影/曾信耀）
　　其實，海洋無國界，心之所向也並無差別，台美雙邊的家常食物或許不同，聆聽的音樂也有差異，但還是有許多相似之處，對於更美好的明日，都一樣期待，禹道瑞正努力用更貼近在地的視角，為雙邊找出雙贏互惠之道。

美國在台協會高雄分處

　　美國在台協會高雄分處，是美國國務院根據《台灣關係法》所設置的民間非營利組織，透過活躍的公共外交活動，致力開展加強美國與南台灣人民之間的關係，並為居住在南台灣的美僑，提供適當的僑民服務。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.12】

相關新聞

走讀有趣的歷史現場 內門有意思

內門是四周惡地圍繞出的一個低地，如果你印象中的內門，只是火鶴花、宋江陣、總舖師的故鄉，請跟著本期地圖遊高雄，來看看內門山明水秀、多元文化不為人知的內在美。

伊朗跆拳道國手的第二個家鄉

伊朗跆拳道國手歐米(Omid Gholamzadeh Asl；中文名：歐晉甫，) 2004年在韓國拿到亞洲盃的金牌，當年受邀至台灣擔任跆拳道國手黃志雄的陪練員，為即將展開的雅典奧運做準備；現在的妻子吳蘹澐（原名吳嘉琪），正好擔任當年奧運金牌陳詩欣的陪練員，兩人展開一段電影情節般的跆拳道情緣。

守護微笑的紅鼻子醫生

這個醫生沒有穿白袍，沒有聽診器，臉上畫得五顏六色，還帶著一個紅鼻子！只要這個醫生一出現，病房裡就騷動了起來，專治哭哭的紅鼻子醫生，走進醫院為孩子打造充滿笑聲的想像世界。

新科金曲最佳台語女歌手朱海君 那個愛唱歌的小女孩

金曲獎頒獎典禮上，奪下「最佳台語女歌手獎」的朱海君上台時表示，自己是高雄來的孩子，雖是客家人，但選擇唱台語歌，「我不太會講台語，但我很認真在唱台語歌，沒想到今天能站在這裡領到這個獎。」

廢墟樹屋小酌時光

地方創生的風潮吹進鹽埕巷弄，這兩年增加許多新亮點，10月初試營運的「廢墟Bar」從整修期就受到關注，連設計師都搖頭的81歲殘破老屋，變身頹廢工業風酒吧，荒廢30年的空間再次點燈，成為鹽埕生活的一部分。

漫步階梯賞書牆 飽讀書海閱時光

高雄市立圖書館旗山分館位於旗山國中旁，醒目的獨棟三層樓建築，落地玻璃窗繪畫著大貓咪走階梯的插圖，搭配書本、親子、閱讀者等元素點綴其中，格外可愛逗趣。

路竹「柑仔蜜」正著時

「番茄紅了，醫生的臉就綠了。」番茄的營養超級豐富，有維生素A、β胡蘿蔔素、礦物質鐵、鉀等，吃番茄好處多多！

一期一會 滿心誠意的柴燒年糕

每回看見家裡出現年糕圓胖可愛的身影，就彷彿嗅到農曆年的氣味，似乎總要吃上這一口軟Ｑ香甜，才稱得上圓滿。美濃有一味過年限定的柴燒年糕，遵循古法、手工製作，原本只飄香邱家的年味，變成許多家庭共同的味覺記憶，是饕客的年節必備清單。

一甲子的溫暖 傳承四代的手工棉被

來到左營靜謐的巷弄間，標示著「棉被」招牌的小工廠，傳來絞棉機運轉聲響。民國53年創立的大昌製棉廠，是台灣少數製作手工純棉被與彈棉被服務的傳統產業，第四代傳人陳君明仍堅持手工製作棉被，傳遞機器無可取代的手做溫暖。

說台語的法國人 做伙來開講

他是馬拉松比賽的常勝軍，也是電視行腳節目的主持人，他寫書、為小朋友朗讀台語繪本——吉雷米(Rémy Gils)，這個來自法國南部普羅旺斯的台灣新住民，用一口流利台語敘說自己的人生故事。

穿梭街弄尋色去 衛武營壁畫村藝遊未盡

從衛武營五號出口出站，漫步區域街道，彷彿來到了夢幻世界，無論角落、涼亭、圍籬，甚至透天厝，都繪有繽紛色彩。初見時感到驚訝，細看後忍不住想探究創意從何而來，是誰把腦海中的獨角獸、幾何色塊、彩色鳥靈活呈現出來；將七、八層樓的住宅大樓，變成蔚藍熱鬧的海底世界。

美國外交官的高雄日常 原來和你距離這麼近

尋常的高雄午後，一個剛學會走路的可愛小女孩，搖晃著腦袋，脫離爸爸的懷抱往前奔跑，一旁優雅美麗的媽媽，正笑著望向父女倆，任誰都會為這樣幸福家庭會心一笑，認為他們只是新手爸媽。

熱門新聞

神功護體台北湯麵

美國外交官的高雄日常 原來和你距離這麼近

路竹「柑仔蜜」正著時

伊朗跆拳道國手的第二個家鄉

說台語的法國人 做伙來開講

走讀有趣的歷史現場 內門有意思

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。