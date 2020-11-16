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壽山國家自然公園守護者陳健順

聯合新聞網 / Takao樂高雄
遇見泡茶的山友，規勸宣導園區內禁止野外炊煮食物。（攝影/曾信耀）
遇見泡茶的山友，規勸宣導園區內禁止野外炊煮食物。（攝影/曾信耀）

到壽山國家自然公園，可以親近自然又能鍛鍊體能，是市民休閒踏青首選。（攝影/曾信耀）
到壽山國家自然公園，可以親近自然又能鍛鍊體能，是市民休閒踏青首選。（攝影/曾信耀）
【文/李曉萍、攝影/曾信耀】

海洋與高雄市之間，狹長型綠色森林屬於壽山國家自然公園的範圍，步道規劃完善，只要半天時間，可以親近自然又能鍛鍊體能，是市民休閒踏青首選，在網美打卡照的推波助瀾下，更掀起一波尋找柴山秘境的風潮。

安全的登山環境與良好的自然生態需費心維護，全仰賴壽山國家自然公園保育巡查員默默耕耘，守護登山客和野生動物。

數位相機記錄工作狀態，也隨時隨地記錄山上的自然生態和設備狀況。（攝影/曾信耀）
數位相機記錄工作狀態，也隨時隨地記錄山上的自然生態和設備狀況。（攝影/曾信耀）
壽山大總管 內建人體GPS

壽山國家自然公園有6名保育巡查員，分別負責南北壽山、軍區、半屏山和大小龜山、壽山西海岸、打狗英國領事館官邸及旗後山等區域。陳健順是資歷最深的巡查員，原經營印刷公司，結束公司營業時，國家自然公園籌備處正好招聘巡查員，本來就喜歡利用假日爬柴山，年近五十決定改變人生跑道，投入至今已8年，每週上山巡查3至4次，對他而言，爬壽山就像逛自家後院。

各種地形都難不倒陳健順，崎嶇的珊瑚礁岩也如履平地。（攝影/曾信耀）
各種地形都難不倒陳健順，崎嶇的珊瑚礁岩也如履平地。（攝影/曾信耀）
保育巡查員的工作繁雜，包含步道損壞報修、補充醫藥箱內的物品、協助生態保育與調查、處理動物屍體、山難協尋、環境維護等，絕不是爬爬山、走走步道這麼簡單。陳健順帶領我們離開木棧道轉入山徑，小徑自然原始，上攀下切，偶爾還需拉繩輔助，看似一模一樣的珊瑚礁岩地與蔥鬱密林，實則通往不同地方，巡查員不只要有好體力，應付各種地形的登山能力，更重要的，得對壽山蜘蛛網般的大小路徑瞭若指掌，一旦接獲民眾通報，必須立刻找到正確地點。

山區糾察隊

結合興趣與工作，巡山兼顧健身，對許多山友而言，保育巡查員堪稱夢幻工作，陳健順告訴我們，其實山上突發狀況很多，考驗巡山員的應變能力。

為維護生態環境，國家自然公園明列管理條例，禁止帶寵物上山、在園區內煮食、私闢休息區、隨意放置個人物品、未經許可從事探洞活動、餵食流浪動物等，若遇民眾違規，巡查員有權開案件記錄表，依法裁處罰款，只是常遇到不配合的民眾，大聲怒嗆巡查員。

陳健順曾遇過帶狗上山的民眾，不但轉身逃跑，被追上還想反告他騷擾，所以隨身攜帶密錄器，也成了巡查員保護自己的標準配備。有趣的是，不只違規山友躲著陳健順，連流浪狗看到他都遠遠繞道。

助人為樂 搜救協尋一把罩

除了鋪設完善的木棧道，壽山密布四通八達的自然山徑，雖然是都會型淺山，仍容易迷路，尤其少有人跡的軍事管制區，9成以上搜救案件都發生於此。協助消防隊進行搜救任務，也是巡查員的重要工作，一旦接獲民眾報案失蹤，半夜也要從床上起身，上山協尋。

補充休息區醫藥箱內的藥品也是巡山員的工作之一。（攝影/曾信耀）
補充休息區醫藥箱內的藥品也是巡山員的工作之一。（攝影/曾信耀）
陳健順對山徑的熟悉度無人能比，曾加入義消，緊急救護也是基本技能，成功地找到不少迷途山友。他坦言，搜救工作有一定的風險，尤其是夜間在山溝谷地搜救，一不小心自己也會發生意外。「抱著服務與公益的心情在工作，山上出狀況時，有能力可以第一時間救援，真的很好。」比起薪水酬勞，助人的成就感才是陳健順工作的意義。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.11】

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