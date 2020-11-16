撫慰夜歸人 有種高雄味叫「保哥滷味」

【文/蘇銳、攝影/Carter】

打開手機APP的外送平台，選擇想要的餐點飲料，下單後等待食物送到家，這樣的形式，並非這幾年才興起，早在三十多年前，高雄就有類似服務，有人騎著機車運載滷味，在大街小巷外送美味，成為夜色裡的獨特風景。

夜幕低垂，街道霓虹燈閃爍，手錶顯示七點鐘，遠遠地一台載貨用機車騎來，腳踏板放著大型黑色置物袋、車後捆著銀亮鐵盒，上頭貼著「保哥滷味」，跟騎士身穿的藍色POLO衫上字樣相同。騎士把機車停在販售的定點，立好機車，手腳俐落地卸貨，打開鐵盒分出上下兩層，瞬間勾出懷舊情懷。鐵盒內裝盛各種滷味，撲鼻的中藥香氣四溢，騎士拿出夾子和白色保麗龍盤子，點亮一盞夾燈，等待客人上門。

騎士名叫阿浩，已經在「保哥滷味」工作五年，算是最資深的員工；老闆保哥負責採買食材、製作滷料，阿浩與其他四位徒弟，負責把滷料運載去販售，等著客人打電話點餐，從晚上九點到凌晨兩點，從北高雄到南高雄，舉凡夜市、網咖、酒吧、舞廳、茶店等人群聚集處，都有他們的蹤影，因為騎著機車來去快速，隨機出現，也被熟客戲稱是高雄最神秘的傳奇滷味，只要是夜貓族幾乎都知道「保哥滷味」。

保哥滷味原本不定點販售，因有店家經理一吃上癮，邀請他們到店門口定點擺攤。（攝影/Carter） 風裡來雨裡去 滷味之前人人平等

阿浩說，保哥從三十多年前騎著機車賣滷味，把食物載到客人指定的地方，讓客人挑選喜愛滷料；早期還風雨無阻，颱風天照賣不誤，現在比較懂得休息，固定每週休息一天。

「我們應該算是最標準的口碑行銷，靠著吃過的人一個介紹一個，客源都很穩定，週一到週三生意比較普通，週末生意最好，不只舞廳、酒店，我們也很常送到派出所、飯店，還有知名企業家，每次到高雄，就指名要吃。」阿浩拿出手機，秀出和名人的合照，還有名人特別指定要吃的滷豬腦，開心的表情像是拿到食神獎，「之前他太晚叫，所以沒吃到；後來他每次確定要來高雄，就會提早請秘書跟我們預定。」

豬耳朵、滷豬腦是招牌；辣椒醬、醬油更是私藏一絕，連醬料都手工製作，讓客人不只愛滷味也愛醬料。（攝影/Carter） 滷味之前人平等，若是有想吃的種類沒有提早預訂，賣完就沒了，不會有特例；更有離鄉背井去外地工作的人、歸國遊子，回到高雄就一定要吃這一味，說是「沒吃到就像沒回來高雄。」

夜歸人的好朋友 吃過會懷念

鐵盒裡超過三十多樣的滷料，招牌是豬腦，這是市面少見的美味，軟嫩如豆腐般的口感，吃過的人都驚艷；米血、軟管、豬耳朵都是熱銷品。美味當前，難免遇到不講理的客人。

滷味每天新鮮製作，賣完就收工。（攝影/Carter） 「通常他們都是酒喝太多才會比較失控！」看過各種場面的阿浩經驗老道地說「不用跟他們太計較，笑笑說謝謝就對了。」跟在老闆保哥身邊，阿浩說自己學到最多就是知足和樂觀，曾有董事長想花數千萬投資，保哥並不動搖，依然每日午前備料，午後開火滷料，或許這是「保哥滷味」令人著迷之處。因為小，更能持續專注。

「保哥滷味」在高雄的夜晚，穿梭數十年，若在街道遇見他們，可以揮揮手，招呼他們停下，來一點離鄉遊子都難忘的滋味！

鐵盒保哥滷味

0935-802-164

魚中魚民族店：每週一、三、五，19:00～21:00定點；其餘不定點販售。

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【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.11】