快訊

搭聯合號進太空站一個座位27億 美國被俄國宰9年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日晴夜星 前鎮之星訴說的城市光景

聯合新聞網 / Takao樂高雄
前鎮之星設計人行道與自行車道分流，人行道2米、自行車道3米，與週邊其他自行車道串連，可一路通往愛河畔。（攝影/Carter）
前鎮之星設計人行道與自行車道分流，人行道2米、自行車道3米，與週邊其他自行車道串連，可一路通往愛河畔。（攝影/Carter）

【文/AS、攝影/Carter】

位於中山四路、凱旋四路口的「前鎮之星」，是高雄第二座自行車橋，從空中俯望，可以發現主結構頗似「人」字形，中心點有觀景用的螺旋梯，兼具功能及美觀；橋的線條蜿蜒如舞者曼妙肢體，又似藤蔓蔓生展現欣欣向榮的生命力，側邊弧度及鏤空造型，打造輕盈質感，乍見就令人眼睛一亮。

從前鎮之星俯望，可見綠色車廂的輕軌進站，與站台的彩色相襯。（攝影/Carter）
從前鎮之星俯望，可見綠色車廂的輕軌進站，與站台的彩色相襯。（攝影/Carter）
橋全長共360公尺，橋寬5米，跨越了車流量大的凱旋和中山四路，不僅是行人來往通行的安全保護，更成為捷運凱旋站、輕軌前鎮之星站的視覺門面，牽著自行車緩步上橋後，順著風騎乘，讓陽光從遮陽頂棚穿透，車輪一圈又一圈的轉動著，在地面映出人車共影的和諧，彷若聽見圓舞曲般的旋律。

頂部錯落的遮陽造型，讓視覺層次更顯活潑豐富。（攝影/Carter）
頂部錯落的遮陽造型，讓視覺層次更顯活潑豐富。（攝影/Carter）
傍晚餘暉，日落後的「前鎮之星」別有風情，底下不只有車水馬龍的流線光，輕軌穿梭，高雄建築天際線就在眼前，橋面上有牽手散步的人們，白日青春學子銀鈴般笑語及嘻笑打鬧，在夜色下已歸於寂靜，日夜不同景，各自訴說著高雄的美麗。

城市燈光點點，照映前鎮之星。（攝影/Carter）
城市燈光點點，照映前鎮之星。（攝影/Carter）
• 前鎮之星

高雄市前鎮區捷運凱旋站前

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.11】

延伸閱讀

要警眷簽防酒駕連署惹議 前鎮分局：不強迫

雙北高價自行車慣竊重操舊業 北市警拘提法辦

專偷雙北大品牌自行車 北市刑大逮人

高雄前鎮民宅火警 透天樓房4樓神明廳失火

相關新聞

冬日文青約會 訪大寮×大樹 拍好拍滿

時序進入秋收冬藏的歲末，是感恩的季節，大地休養生息，最適合隨性到處走走，跟著本期地圖遊高雄來大寮、大樹近郊漫步遊逛，文青風的拍照場景都在這。

壽山國家自然公園守護者陳健順

海洋與高雄市之間，狹長型綠色森林屬於壽山國家自然公園的範圍，步道規劃完善，只要半天時間，可以親近自然又能鍛鍊體能，是市民休閒踏青首選，在網美打卡照的推波助瀾下，更掀起一波尋找柴山秘境的風潮。

撫慰夜歸人 有種高雄味叫「保哥滷味」

打開手機APP的外送平台，選擇想要的餐點飲料，下單後等待食物送到家，這樣的形式，並非這幾年才興起，早在三十多年前，高雄就有類似服務，有人騎著機車運載滷味，在大街小巷外送美味，成為夜色裡的獨特風景。

甲仙特有的芋中極品

民間有句諺語，「七月七秋涼，八月蕃薯芋頭娘。」秋天是芋頭成熟的季節，甲仙芋頭產期從中秋過後進入盛產期，一年只有一收，由於耕作面積僅100公頃，產量不算多，往往由當地餐廳、冰店收購，對外總是供不應求，若想品嘗正港甲仙芋頭，最好親自來產地。

日晴夜星 前鎮之星訴說的城市光景

位於中山四路、凱旋四路口的「前鎮之星」，是高雄第二座自行車橋，從空中俯望，可以發現主結構頗似「人」字形，中心點有觀景用的螺旋梯，兼具功能及美觀；橋的線條蜿蜒如舞者曼妙肢體，又似藤蔓蔓生展現欣欣向榮的生命力，側邊弧度及鏤空造型，打造輕盈質感，乍見就令人眼睛一亮。

2D Café落地高雄 黑白世界藏洋蔥

馬來西亞創作者手繪打造的2D Café風潮，以黑白線條勾勒漫畫般圖案，這股潮流襲捲而來，高雄旗艦店位於瑞豐夜市附近，九月開店至今，已成為高雄年輕人打卡熱點。

射擊國手吳佳穎 甜美帥氣的雙面辣台妹

2011年的世大運賽事，讓當年僅18歲的高雄小姑娘吳佳穎，因為參賽證件照在網路一夕爆紅，引來媒體爭相報導，照片中的她，清新甜美，圓滾滾的大眼及烏黑長髮，被網友暱稱「證件妹」，這是大眾對吳佳穎留下的第一印象。

越老越值錢！兩代阿嬤泡出暖心咖啡

離開旗山熱鬧街市，車行在台29線旗甲路上，沿線風景緩緩變化，低矮三合院越來越多，兩旁綠意漸豐，沒多久圓富社區出現眼前，它的社區中心有著號稱「全台最老的咖啡店」。「老」，並不是因為店家歷史悠久，而是泡咖啡的人，都是阿嬤級的。

金工新世代 愛不釋手

以傳統工藝轉型進駐駁二藝術特區大義倉庫，洪明雄與洪明輝倆兄弟創立言成金工坊，身為金工二代的他們，傳承父親洪清發40多年的打金絕活，對照傳統工藝面臨的傳承瓶頸，以金工結合文創，開啟子承父業的世代新局，在地方傳為佳話。

3D列印機加入永續環保行列

硬印HardPrint是進駐M.ZONE的新創團隊，以3D列印起家，在今年成立「Maker, Maker」子品牌。從透過募資推出第一款商品「Petart派塔」樹脂原木寵物餐桌，以及訴求永續環保概念的3D列印機，目前已進入開發階段尾聲，短短一年，硬印為自造者詮釋不再遙不可及的創業之路。

年輕人的老時光 典像濕版攝影工藝

數位化的時代，拍攝一張照片僅需不到一秒的時間，很難想像160年前拍照是多麽浩大而隆重的事。位於駁二大義倉庫的「典像濕版攝影工藝」重現傳統攝影的精髓，使用「火棉膠濕版攝影」及「古典印相法」，為凝結的瞬間注入永恆的溫度，重新找回從影像得來的感動。

大高雄歷史常設展 科技互動說歷史

今年是「打狗」更名為「高雄」一百週年，有80多年歷史的高雄市立歷史博物館規劃推出「大高雄歷史常設展」，結合科技互動、藝術劇場、生活美學、文化創意等，引領高雄人重新認識家鄉，尤其全台唯一270度環景、15分鐘沉浸式動畫劇場演繹高雄歷史，超吸睛！

熱門新聞

3D列印機加入永續環保行列

年輕人的老時光 典像濕版攝影工藝

射擊國手吳佳穎 甜美帥氣的雙面辣台妹

甲仙特有的芋中極品

大高雄歷史常設展 科技互動說歷史

撫慰夜歸人 有種高雄味叫「保哥滷味」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。