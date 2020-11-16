越老越值錢！兩代阿嬤泡出暖心咖啡

【文/Ailsa Su、攝影/Carter】

離開旗山熱鬧街市，車行在台29線旗甲路上，沿線風景緩緩變化，低矮三合院越來越多，兩旁綠意漸豐，沒多久圓富社區出現眼前，它的社區中心有著號稱「全台最老的咖啡店」。「老」，並不是因為店家歷史悠久，而是泡咖啡的人，都是阿嬤級的。

圓富社區活動中心在當地信仰中心慈雲寺旁，一樓是社區開會或舉辦活動所用，二樓標示著「阿嬤的咖啡館」，站在樓梯旁的社區發展協會理事長陳宗卿，笑著對著迎面而來的老人家說：「阿嬤，上班啦！」

不夠老不能來咖啡店上班

「阿嬤的咖啡館」聘用的都是阿嬤，陳宗卿開玩笑地說，「這裡挑選的標準至少都要七十歲起跳，不夠老還不能當。」不同於社會一般的篩選標準，讓默默無聞的圓富社區逐漸活絡起來。對外，吸引好奇的觀光客；對內，社區裡的老人家願意走出家門，離開只有電視、廣播陪伴的空間，來到社區裡學習，並與他人互動。

在這個越老越值錢的咖啡館，掛著現任的阿嬤咖啡師照片，頗具架勢。（攝影/Carter） 咖啡店其實是社區活動中心的二樓，沒有時髦的打卡背景，只有真誠純樸的手繪圖案；沒有時下流行的大理石鑲金邊桌椅，卻有著手工打磨的原木，運用巧思將廢棄木棧板再利用，打造出獨一無二、難以複製的空間特色。

天花板垂落一張張阿嬤們的畫像，以花布當頭巾，穿著一致的制服與圍裙，拿著手沖壺，端著咖啡杯，畫像旁寫著第一代、第二代阿嬤的名字，臉上綻放慈祥又專業的笑容；對照眼前正在吧檯前替客人點餐、沖咖啡的阿嬤，如出一轍、真心不騙。

阿嬤咖啡館逐漸打出名聲，相當多人從外地慕名而來喝咖啡。（攝影/Carter） 沒有特色就創造特色 在地靠在地

陳宗卿表示，為了照顧媽媽，他選擇回鄉，才發現社區的老年人口多，促使他想改變現況；但也察覺，圓富社區屬旗山北邊，沒有吸引人的特點，若要從觀光下手，相當困難。他跟夥伴決定創造在地特色，像阿嬤的咖啡館、木頭DIY製作、社區風味餐，還有與旗山農工合作米糠鳳梨酥，替社區注入新活力。當「阿嬤的咖啡館」逐漸打響名號，吸引更多社區及外地客到此觀摩後，圓富社區的人們開始覺得一切有其意義。「阿嬤其實很喜歡跟客人說話，聽到客人從遠處特地來喝咖啡，會更開心。」陳宗卿說，訓練阿嬤學習泡咖啡技能，用實際的收益及互動鼓勵她們，讓阿嬤覺得自己被人需要、依賴，同時增加阿嬤對社區的認同，其實是雙贏的局面。

理事長陳宗卿與阿嬤合照。（攝影/Carter） 最有趣的是，阿嬤回到家後，與晚輩有更多話題。陳宗卿說，「以前阿嬤為了增加跟孫子互動，會特地去買珍珠奶茶來哄孫子；現在孫子回家，阿嬤不只能秀出泡咖啡的技能，還會問說『要不要拉花』，把孫子驚呆了！」學到技能更創造話題，不只溫暖顧客，也讓家庭氣氛更活絡。

看到這群阿嬤，喝一杯阿嬤泡的咖啡，是否讓人想起久未聯繫的阿嬤阿公？撥通電話問安，或者把阿公阿嬤帶來這裡喝咖啡，聯絡一下感情吧！

學習咖啡技能，不只替社區跟阿嬤多了收益，也讓阿嬤多了新話題。（攝影/Carter） • 隘堤咖啡－阿嬤的咖啡館

高雄市旗山區旗甲路二段256巷4號

(07)669-2360

平日採團體預約，六、日9:00～17:00

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.11】