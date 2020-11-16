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金工新世代 愛不釋手

聯合新聞網 / Takao樂高雄
時尚富設計感的言成金工坊，完全顛覆傳統銀樓奢華的年代感。（攝影/曾信耀）
時尚富設計感的言成金工坊，完全顛覆傳統銀樓奢華的年代感。（攝影/曾信耀）

【文/Winnie、攝影/曾信耀】

以傳統工藝轉型進駐駁二藝術特區大義倉庫，洪明雄與洪明輝倆兄弟創立言成金工坊，身為金工二代的他們，傳承父親洪清發40多年的打金絕活，對照傳統工藝面臨的傳承瓶頸，以金工結合文創，開啟子承父業的世代新局，在地方傳為佳話。

金工設計趨勢走向愈來愈極簡風格。（攝影/曾信耀）
金工設計趨勢走向愈來愈極簡風格。（攝影/曾信耀）
兄弟同心 其利斷金

言成金工坊坐落大義倉庫，工業風建築採取開放式空間設計，明亮簡潔的落地窗，燈光下耀眼金屬光澤，呈現出店面的精緻質感，與傳統銀樓有著截然不同的形象。「言成」與「鹽埕」同音，兩字合起來又有「誠」之意，正是洪明雄想要表達的在地淵源與人文色彩，尤其早期鹽埕區重心在新樂街，隨著言成金工坊進駐駁二，也代表產業轉移，「對我們而言，金工是從鹽埕區開始的」。

金工二代洪明雄將傳統工藝推向新舞台。（攝影/曾信耀）
金工二代洪明雄將傳統工藝推向新舞台。（攝影/曾信耀）
洪明雄大學念的是美術，一直在純藝術領域發展，因為父親的鼓勵，就學時期陸續取得各級金工證照；弟弟洪明輝在父親調教下，榮獲全國技能競賽珠寶金銀細工金牌，並於2011年代表台灣，參加英國倫敦第41屆國際技能競賽。「我和弟弟剛好互補，他以技術見長，我出創意與設計」。2012年他們成立B.B Jewelry，在網路上販售自己的設計商品，言成金工坊是B.B Jewelry Studio所設立的教學型工坊，除了一日金工體驗，也提供

金工短期專業課程。

為了留下傳承的意義，洪清發師傅工具桌也成為鎮店之寶。（攝影/曾信耀）
為了留下傳承的意義，洪清發師傅工具桌也成為鎮店之寶。（攝影/曾信耀）
金工結合文創 好玩又新潮

「我父親曾說過，不管什麼年代，飾品一定不會消失」，洪明雄聊起牆上的金錶鍊，這是昔日傳統嫁娶用的金錶鍊，上頭的「小扁擔」代表男方將挑起家庭重擔，魚與門片代表魚躍龍門，鍊子象徵結為連理，勾起許多老一輩人的感動回憶；還有長命富貴、雕花手鍊，即使現在看起來，也不覺得這樣的設計過時。

兩層樓的言成金工坊，一樓做為飾品展售，二樓是教學體驗的空間，讓民眾親手體驗製作金工飾品，兩小時的體驗過程，在金工師傅述說中，瞭解鹽埕區早期金工歷史、金工設計等。父親用過的工具與工具桌，被保存在金工坊陳列區，閣樓間的年輕師傅專注地敲敲打打，讓人彷彿看見了一座屬於年輕世代的新舞台。

一日金工體驗好玩又有新意。（攝影/曾信耀）
一日金工體驗好玩又有新意。（攝影/曾信耀）
一日金工體驗

打造一條項鍊送給自己，在情侶對戒刻上名字，一起創造屬於彼此的紀念時刻，也可相約好朋友共同留下旅行的意義。一日金工體驗會由專業金工師指導，不需要基礎即可製作，材質使用999純銀，可製作銀戒指、銀手環、銀墜飾，可以刻字、指紋、鍛敲質感，一堂課約1～2小時，完成後可再鑲嵌鑽石，翻模18K金材質，心動不如趕快行動！

以前傳統嫁娶用的金錶鍊，禮數涵義深遠，長命富貴金牌復刻，依然受歡迎。（攝影/曾信耀）
以前傳統嫁娶用的金錶鍊，禮數涵義深遠，長命富貴金牌復刻，依然受歡迎。（攝影/曾信耀）
金工專業課程

由四十年業界經驗、國際技能競賽台灣國手教練、高雄市銀樓工會理事長洪清發師傅授課，初階班入門包含金工工具使用、加強基本鋸、銼、焊接技巧、了解飾品加工製作過程，以及貴金屬材質認識；進階班以熟悉金工工具使用、金工技巧運用提升、飾品打版技巧、傳統戒指製作，以及傳統金工雕刻學習。初階班與進階班時數皆為42小時，每週3小時，共14堂；另有證照班，輔導學員考取國家珠寶金銀飾品加工證照。

• 言成金工坊

地址：高雄市鹽埕區大義街2-2號C9-15倉庫

電話：0913-025-555、（07）531-0958

時間：11：00～19：00

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.11】

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