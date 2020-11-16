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3D列印機加入永續環保行列

聯合新聞網 / Takao樂高雄
Petart樹脂寵物餐桌是硬印首款商品，從設計、打樣、開發、生產、募資、量產、包裝、出貨一條龍，都在M.ZONE完成。（攝影/曾信耀）
Petart樹脂寵物餐桌是硬印首款商品，從設計、打樣、開發、生產、募資、量產、包裝、出貨一條龍，都在M.ZONE完成。（攝影/曾信耀）

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀】

硬印HardPrint是進駐M.ZONE的新創團隊，以3D列印起家，在今年成立「Maker, Maker」子品牌。從透過募資推出第一款商品「Petart派塔」樹脂原木寵物餐桌，以及訴求永續環保概念的3D列印機，目前已進入開發階段尾聲，短短一年，硬印為自造者詮釋不再遙不可及的創業之路。

自造者新創團隊

起初是玩樂性質開始嘗試3D列印，因緣際會參與大港自造節，從中摸索身為Maker自造者的意義，硬印工作室成立僅一年多，由江憶鴻、陳政仲、薛羽辰、鍾薏玟，四個平均年齡僅25歲的年輕團隊組成。

鍾薏玟、江憶鴻、薛羽辰、陳政仲(由左至右)來自不同背景，共同合作成立硬印工作室。（攝影/曾信耀）
鍾薏玟、江憶鴻、薛羽辰、陳政仲(由左至右)來自不同背景，共同合作成立硬印工作室。（攝影/曾信耀）
雖然以3D列印起家，但他們並不侷限於此，去年進駐M.ZONE，僅用三個月的時間，把 CNC、木工、皮革、金工、雷射切割等所有機具課程都學完。有了M.ZONE提供完備的空間與機具，硬印研發設計推出第一款商品，結合溫潤木頭與剔透樹脂的Petart寵物餐桌，並透過募資量產，順利通過市場考驗，這為硬印以寵物客製化家具為品牌構想，注入一劑強心針。

「Hoja, Hoja可調式寵物餐桌」是第二款募資設計商品，可調節碗架高低及角度，結合「重視實用」及「簡約美感」的Mid-Century Modern設計，加入客製元素，能自由搭配餐桌零件的顏色。（圖片提供/硬印HardPrint）
「Hoja, Hoja可調式寵物餐桌」是第二款募資設計商品，可調節碗架高低及角度，結合「重視實用」及「簡約美感」的Mid-Century Modern設計，加入客製元素，能自由搭配餐桌零件的顏色。（圖片提供/硬印HardPrint）
環保3D列印機，廢塑再利用

目前硬印著手研發一款訴求永續環保概念的3D列印機，開發階段即將完成。機身組成除了機組零件外，其餘皆是保特瓶回收再製的塑膠粒所生產的線材，這些使用可回收原料PEP或PETG製成的零件，不但能組成一台列印機，又能夠利用3D列印機，繼續列印其它列印機機身所需零件，真正落實循環經濟的環保理念。

硬印團隊不斷提升3D列印機的功能和品質，已達到工業級的地步，不只在速度、品質都領先其他產品，甚至還做出獨樹一格的全封箱式恆溫機體、雙向可掀蓋式機構。江憶鴻說，「其實對3D列印有興趣的人非常多，但很多人不知道怎麼入門，這是一個未來趨勢」，因此，硬印打算將3D列印機組裝套件搭配線上課程，就算是外行人，只需30分鐘也能自行完成組裝，適合所有初學者。

為期10週的數位自造加速營，能學習到6種數位自造機具，及平面和3D繪圖軟體。（攝影/曾信耀）
為期10週的數位自造加速營，能學習到6種數位自造機具，及平面和3D繪圖軟體。（攝影/曾信耀）
他強調，無論是3D列印與課程推廣，或「Maker, Maker」寵物客製化家具品牌，都將致力發展結合環保永續經濟，不使用一次性耗材，透過課程瞭解產品組裝操作原理，自己的零件、自己維修，未來的3D列印，將不只能快速量化生產、更具功能性，CP值也更高。

數位自造加速營

為期10週的課程，學員要學習6種數位自造機具，及平面和3D繪圖軟體。首先，是AI平面繪圖軟體及平台切割機。自造者一開始打好平面繪圖基礎，接下來無論使用任何機具，或輔助3D繪圖，都是非常實用。

進入數位自造機具學習，陸續有平台切割機、UV直噴機、CNC銑床等。平台切割機除了切割紙張，還能同時壓出折線，可以將2D的紙張，折疊組裝成3D立體物件；UV直噴機使用特殊的UV墨水，利用UV紫外光固化印刷墨水，可以在塑膠、木頭、金屬等不同的材質表面印刷圖樣。

訴求永續經濟環保概念的3D列印機，採用保特瓶回收再製所生產的線材。（攝影/曾信耀）
訴求永續經濟環保概念的3D列印機，採用保特瓶回收再製所生產的線材。（攝影/曾信耀）
CNC銑床被廣泛應用在現今的製造產業，從生活週邊的木製家具，到工業使用的精密金屬零件，都能看到CNC的製造痕跡；因為CNC會產生噪音及粉塵環境，所以大眾很難接觸CNC銑床，在數位自造課程卻可以學習到，非常難得。

　　當然，還有3D列印課程，除了必須先學習機器的操作與3D建模軟體，將模型切片，並用3D列印機列印出來，在列印失敗的過程中，也能學習如何調整列印參數。

• 硬印HardPrint

地址：高雄市鹽埕區瀨南街8號2樓

電話：0975-717-265

時間：10：00～18：00，週一公休

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.11】

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