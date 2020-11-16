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年輕人的老時光 典像濕版攝影工藝

聯合新聞網 / Takao樂高雄
上火棉膠時沾黏的灰塵、顯影過程產生的不規則紋路或斑點，造就濕版攝影獨一無二的個性。（攝影/曾信耀）
上火棉膠時沾黏的灰塵、顯影過程產生的不規則紋路或斑點，造就濕版攝影獨一無二的個性。（攝影/曾信耀）

【文/李曉萍、攝影/曾信耀】

數位化的時代，拍攝一張照片僅需不到一秒的時間，很難想像160年前拍照是多麽浩大而隆重的事。位於駁二大義倉庫的「典像濕版攝影工藝」重現傳統攝影的精髓，使用「火棉膠濕版攝影」及「古典印相法」，為凝結的瞬間注入永恆的溫度，重新找回從影像得來的感動。

越老派，越新潮

1851年，英國人費迪域・史葛・阿切爾(Fredrick Scott Archer)發明濕版攝影，改良銀版攝影不易保存的缺點，曾在歐美風行30年。「典像濕版攝影工藝」的郭建良，原本在台北經營照相館，隨家人搬遷高雄，機緣下接觸到古典攝影術，深深著迷，找網路影片自學，不斷實驗探索，甚至親赴香港學藝，透過濕版攝影，郭建良找回拍攝的樂趣，在駁二開設工作室，希望留下傳統攝影技術，讓更多人體驗攝影的本質。

郭建良從傳統賽璐璐底片接觸攝影，數位化多年後又走回古典攝影。（攝影/曾信耀）
郭建良從傳統賽璐璐底片接觸攝影，數位化多年後又走回古典攝影。（攝影/曾信耀）
濕版攝影從製作底片開始，先將加入溴化物或碘化物的火棉膠，塗於玻璃或金屬板表面，淋上硝酸銀，讓板子上形成碘化銀感光層，在暗房放入片匣，製作好的底片要把握時間拍攝，拍攝完成立刻進行顯影、定影和水洗，等待風乾後再上保護漆，底片完全乾燥以前需完成感光、曝光、顯影等成像手續，所以命名濕版攝影，又稱為火棉膠濕版攝影，可說是維多利亞時代的拍立得相片。

濕版攝影考驗攝影者的耐心與技術，藥劑、溫度與時間掌控都影響成像結果，每一次快門都存在不可預測性，每張照片都獨一無二，可保存百年而不變質。在這個即時影像的快拍時代，越稀有、越珍貴，濕版攝影照片呈現的古典韻味，是數位後製無法取代，對於連膠卷底片都沒碰過的年輕世代，在古老的蛇腹相機前留影，參與底片變影像的過程，無疑是最Chill的體驗，也吸引越來越多國內外年輕人嘗試。

古典印相法又分為藍曬法、凡戴克棕法和鹽印法，根據使用的藥劑呈現出不同影像效果。（攝影/曾信耀）
古典印相法又分為藍曬法、凡戴克棕法和鹽印法，根據使用的藥劑呈現出不同影像效果。（攝影/曾信耀）
結合傳統與現代

對比技術門檻高的濕版攝影，古典印相法更容易運用於現代生活，即使沒有暗房，也能使用藥劑沖洗出自己拍攝的數位照片。

古典印相法是指150年前沖洗照片的方式，攝影術發明後，大量運用在印刷及藝術創作上，根據使用藥劑的不同，又分為藍曬（Cyanotype）、凡戴克棕（Van Dyke Brown）和鹽印（Salt Print）等。古典顯影的迷人之處，是操之在我的獨特性，刷上感光劑的筆觸、藥水劑量、太陽或紫外線下曝光的時間決定成像，仔細操作每個步驟，手中逐漸浮現畫作般的影像，把螢幕中冷冰冰的數位照片變成掌心上的溫潤質感。

工作室內展示大型蛇腹相機，可看到店外的景象，了解針孔成相的攝影原理。（攝影/曾信耀）
工作室內展示大型蛇腹相機，可看到店外的景象，了解針孔成相的攝影原理。（攝影/曾信耀）
火棉膠濕版攝影及古典印相體驗

「典像濕版攝影工藝」提供濕版攝影及古典印相的體驗課程。

濕版攝影全程重現古典攝影術，拍下一張永流傳的經典。首先選擇底片載體，若使用鋁板、黑玻璃等不透明材質為底片，能得到一張無法複製的正片，拍在透明玻璃上則是負片影像，可透過古典印相法轉印照片。

郭建良在攝影棚熟練地塗上火棉膠製作底片、測光、操作蛇腹相機，按下快門的瞬間，被攝者的神態凝結於鋁板上，無法修片，不能重來。由於濕版攝影需長時間曝光，最大考驗就是憋氣數秒不動，連眨眼也不行，在輕輕搖晃的藥劑中逐漸浮現出影像，有種捧著藝術品的療癒感。

拍好的照片需把握時間進暗房顯影，一切動作都在底片保持濕潤的情況下完成。（攝影/曾信耀）
拍好的照片需把握時間進暗房顯影，一切動作都在底片保持濕潤的情況下完成。（攝影/曾信耀）
古典印相體驗可依照喜好的成像顏色選擇藥劑，從手機中挑選一張喜歡的數位照片，轉印成負片，在有厚度的紙張上，使用海綿刷，均勻而輕柔地刷上藥劑，吹乾後將底片放置在感光紙上，利用紫外線燈箱照射曝光，水洗定影後再塗佈一層蜜蠟保護，全程可自己動手，創作屬於個人的影像回憶，充滿樂趣和成就感。

「自己的照片，自己洗」古典印相法的每個步驟都可以自己完成。（攝影/曾信耀）
「自己的照片，自己洗」古典印相法的每個步驟都可以自己完成。（攝影/曾信耀）
典像濕版攝影工藝

地址：高雄市鹽埕區大義街2號C6-2倉庫

電話：（07）521-9139

時間：週一~週四11:00-19:00，週五~週日10:00-19:00。週二公休

網址：www.vintagewetplate.com

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.11】

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