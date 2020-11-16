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大高雄歷史常設展 科技互動說歷史

聯合新聞網 / Takao樂高雄
「歷史高雄」以270度環景、15分鐘沉浸式動畫劇場演繹高雄歷史。（攝影/曾信耀）
「歷史高雄」以270度環景、15分鐘沉浸式動畫劇場演繹高雄歷史。（攝影/曾信耀）

【文/Winnie、攝影/曾信耀】

今年是「打狗」更名為「高雄」一百週年，有80多年歷史的高雄市立歷史博物館規劃推出「大高雄歷史常設展」，結合科技互動、藝術劇場、生活美學、文化創意等，引領高雄人重新認識家鄉，尤其全台唯一270度環景、15分鐘沉浸式動畫劇場演繹高雄歷史，超吸睛！

1920年9月1日「打狗」更名為「高雄」，是高雄首見於台灣歷史扉頁中，百年來，高雄從小漁村蛻變為港灣城市；在歷史的長河裡，捲入大航海時代，創造都市模範，經歷過無數考驗，展現自信光芒。

為了慶祝高雄百年，做為高雄重要地標之一的高雄市立歷史博物館，推出「大高雄歷史常設展」，以「科技‧高雄」為題，分為「印象高雄」、「歷史高雄」、「數字高雄」三大展區，透過數位影像、沉浸式體驗與AI觸控，展現前所未有的歷史面貌。

「數字高雄」以多媒體互動與抽取式學習卡認識高雄。（攝影/曾信耀）
「數字高雄」以多媒體互動與抽取式學習卡認識高雄。（攝影/曾信耀）
270度環景沉浸式歷史動畫劇場搶先體驗

「印象高雄」是國內首見的偏光鏡展示手法，呈現史博館典藏老照片，在數位影像時空對話間，為展覽拉開序幕。進入精心打造20米寬的沉浸式環景劇場，長達15分鐘的歷史動畫彷彿讓人身歷其境，帶我們穿越史前時代、鄭氏王朝、清代、日本時期、民國時期及當代高雄等，尋訪各階段的高雄，見證城市文明的進程。

影片中訴說著「1949年大批軍民隨著政府撤退來台，且陸續落腳高雄各地，成為大家熟知的眷村」、「戰後，高雄工業轉為國家主導，國營事業扮演著產業龍頭，1960年代的加工出口區，以及全台第一個貨櫃碼頭，緊接著1970年代大煉鋼廠、造船廠以及石化工業的大舉進駐」，「歷史高雄」透過科技互動看見百年高雄人勞動身影以及城市、鄉村地景變遷。歷史動畫結束後，別急著離開，還可以體驗隨機互動小遊戲。

帶著孩子一起來讀歷史、說歷史，讓歷史不只存在書中，也能在生活裡發芽。(攝影/Carter)
帶著孩子一起來讀歷史、說歷史，讓歷史不只存在書中，也能在生活裡發芽。(攝影/Carter)
互動電視牆發掘數字高雄

最後來到有趣的「數字高雄」，邀請大家一起動動手指，透過互動電視牆探尋你所不知道的高雄之最，宛如電影裡的AI場景，台灣第一座天主教堂、鳳山縣舊城、全球最大單一屋頂劇院等48個觸控點，數數看蒐集齊全了嗎？在觸控電視牆旁邊附有學習卡，更多的隱藏版小故事等著你來發掘。

另外，高史博一樓也打造「網美級」輕食商店「打狗喫」，店名以高雄舊地名「TAKAO」為概念，落地窗引進愛河的河畔風光，在舊建築空間注入美學創意。富含人文的文創賣店「榮町商行」，則是以博物館前身日治時期「高雄市役所」的所在地區「榮町」為名，微型積木、紙膠帶則是時下文青最愛的文創生活選物，超好逛。

• 高雄市立歷史博物館

地址：高雄市鹽埕區中正四路272號

電話：（07）531-2560

時間：09：00～17：00，週一休館

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.11】

帶著孩子一起來讀歷史、說歷史，讓歷史不只存在書中，也能在生活裡發芽。(攝影/Carter)
帶著孩子一起來讀歷史、說歷史，讓歷史不只存在書中，也能在生活裡發芽。(攝影/Carter)

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