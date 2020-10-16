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允文允武的木匾專家吳崑章

聯合新聞網 / Takao樂高雄

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀】

　　隨著時代進步，許多早期傳統工藝面臨失傳之際，卻也有部分受到重視，匾額雕刻就是一例。一把刻刀精湛的技術就能獨當一面，即使市面上的電腦雷射雕刻早已發展一段時日，書法家吳崑章，同時是木匾專家，堅持手寫與手工雕刻，「獨當一面」不只是技藝的追求，更是獨一無二絕不復刻的價值。

打赤膊製作匾額的吳崑章，是鳳山佛具街「三民路」生活裡的一道日常風景。（攝影/曾信耀）
打赤膊製作匾額的吳崑章，是鳳山佛具街「三民路」生活裡的一道日常風景。（攝影/曾信耀）
佛具街上的木匾專家

　　鄰近鳳山信仰中心雙慈亭、龍山寺兩座古廟的三民路，是南台灣最著名的佛具家具街，各式各樣供桌、佛像、燈具隨處可見，人來人往，只見打赤膊的吳崑章手握刻刀，埋首專注在筆畫之間，當地人熟悉的常民生活裡，總少不了這一幕。

　　來自台南白河的吳崑章，十七歲就來到高雄七賢路學習招牌製作，某次因緣際會，到匾額師傅的店面當學徒，從此開啟三十多年的書寫生涯。「我從小就喜歡畫畫，小時候放學就會到宮廟待著，喜歡看門神、龍虎神獸」，吳崑章笑說自己本來是要來學廟宇的彩畫，結果反而學成招牌匾額的一技之長。

有260多年歷史的鳳山雙慈亭，「神光永佑」、「天佑吾民」匾額就是出自吳崑章之手。（攝影/曾信耀）
有260多年歷史的鳳山雙慈亭，「神光永佑」、「天佑吾民」匾額就是出自吳崑章之手。（攝影/曾信耀）
剛中帶柔自成一格

　　匾額常見用於宮廟殿堂、建築商店招牌與祝賀獎勵等，融合辭賦詩文、書法篆刻、建築藝術為一體，集字、印、雕、色之大成，體現中華文化的博大精深。在訪談之際，吳崑章一邊聊天，一邊運筆如飛，手起刀落，完全不受影響。不同正規科班訓練的匠師，曾是武術教練的吳崑章，將打太極的內功運氣應用在寫字上，「所以我寫字有種剛中帶柔的筆勁，不會像一般人的字體太死板」。

吳崑章擁有30多年手藝，將屬於國寶級的手寫藝術躍然於匾額上。（攝影/曾信耀）
吳崑章擁有30多年手藝，將屬於國寶級的手寫藝術躍然於匾額上。（攝影/曾信耀）
　　每塊匾額的製作時間約莫一周不等，依匾額的大小及精緻度做區分，將國外進口的南洋檜木寫上書法字，雕刻後噴漆、研磨、貼金、包裝，最後掛上匾額才算大功告成。相較半小時即完成的電腦刻字CNC雕刻木匾，吳崑章從筆墨打稿、雕刻修字到上漆，傳統手工匾額呈現出無可替代的靈動與神韻，他強調一塊匾額好看與否，關鍵在字體，書法有篆、隸、楷、行、草，五種書體，他從未背字帖學習書法，入行以來練就一手書法寫得行雲流水，也奠定他寫字自成一格的名氣。

一手打造的「神龍雕」匾額招牌，畫龍點睛都在「龍」字上。（攝影/曾信耀）
一手打造的「神龍雕」匾額招牌，畫龍點睛都在「龍」字上。（攝影/曾信耀）
把興趣當作職業，樂此不疲

　　走訪逾兩百年歷史的鳳山四大廟之一的雙慈亭，出自吳崑章之手的「神光永佑」、「天佑吾民」匾額高掛廟堂，聽他一邊解釋，「有這種字就代表神明會來，也算是神明指定交付的任務」。來到慶章書法僅僅約兩坪大的工作室，吳崑章站在招牌「神龍雕」旁，明眼人一看便能領略何謂「畫龍點睛」之意。

　　「寫字、繪畫是我的興趣，也把興趣當成我的事業」，相較一般學徒需要三年四個月，吳崑章僅花一年，便將匾額製作的精髓學習到位，三十多年來，仍享受樂在其中的初衷。他透露至今早已製作不下萬件匾額作品，甚至日本、韓國、越南、泰國、加拿大等地，也有人專程來訂製慶章書法匾額，過年時，寫的一手好字的他，現場揮毫寫春聯，更忙得不可開交。

　　在吳崑章的慶章書法工作室牆上，照片裡記錄了年輕時的跆拳道身手，好身材的他，每天保持做一千下伏地挺身的習慣，加上寫字、繪畫、雕刻，讓人看見允文允武的一面。「我只有在抄心經、大悲咒，才需要心靜下來」，就算廟會市集喧鬧一片，吳崑章總是一派鎮定，境隨心轉不為所動，這才是真正的高手。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.10】

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