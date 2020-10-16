聽新聞
test
0:00 / 0:00

肉圓三部曲

聯合新聞網 / Takao樂高雄
油鍋上的肉圓閃爍金黃色光澤，視覺就能感受外皮酥脆。（攝影/Cindy）
油鍋上的肉圓閃爍金黃色光澤，視覺就能感受外皮酥脆。（攝影/Cindy）

　　說起台灣美食，光是小吃就足以寫一本百科全書，拿肉圓來說，調成糊狀的粉漿包裹肉餡，起鍋後淋上醬料，看似簡單的做法，就能發展出各式各樣變化型，主要以彰化為界，分為北油炸、南清蒸兩大流派。然而肉圓的世界沒這麼簡單，百家爭鳴的高雄肉圓，也不只清蒸這一味，先蒸再滷、油煎、油炸各有擁護者。

「恰恰」好滋味－苓雅油煎肉圓

　　遠遠看見店門口圍繞的人群，心中暗叫不妙，抽了號碼牌等待叫號點餐，眼前油鍋冒泡，裡面漂浮一顆顆金黃色肉圓，滾燙熱氣早已沸騰了食慾。

　　苓雅油煎肉圓原本是市場廟口的攤販，買了房子後搬遷到文武三街，從小吃到大的在地人說，第三代接手後外皮更酥脆了。雖然名為「油煎肉圓」，卻更像油炸，灶上兩種不同溫度的油鍋，中低溫將肉圓炸得熟透，再以高溫逼出油膩，增加外皮「恰恰」的口感，起鍋後稍微瀝油剪開，淋上油膏醬和番茄醬汁混合的濃稠甜鹹。

肉圓表皮酥脆，內裏軟Ｑ；豬腸四神湯燉煮出淡淡四物香氣，放料不手軟。（攝影/Cindy）
肉圓表皮酥脆，內裏軟Ｑ；豬腸四神湯燉煮出淡淡四物香氣，放料不手軟。（攝影/Cindy）
　　一口咬下，先驚豔於唇齒間傳來的「喀滋」聲響，再驚訝脆皮之下一咬即斷的軟Ｑ，內餡為醃製過的豬肉條，口感紮實的瘦肉，搭配不帶油耗味的粉漿脆皮，瞬間就被圈粉。四神湯也是招牌，可選擇豬肚、小肚或豬腸，湯頭白濁香甘，用料澎湃的滿滿誠意。

苓雅油煎肉圓

地址：高雄市苓雅區文武三街55號

電話：（07）339-4226

時間：09:30-14:00，週一公休。

先蒸再煎的肉圓口感獨特，粉漿的香氣和油煎後的焦香，在口中迸發。（攝影/Cindy）
先蒸再煎的肉圓口感獨特，粉漿的香氣和油煎後的焦香，在口中迸發。（攝影/Cindy）
遊子的鄉愁－旗山吳記肉圓

　　半透明的肉圓部隊整齊排列鐵板上，才走到吳記肉圓的店門口，視覺上已經被征服。清蒸過的肉圓放上鐵板油煎至雙面金黃，60年老店的獨特做法，緊緊抓住旗山兩代人的胃，近年來經過長庚醫院輔導，不變的古早美味，也成功地健康減鹽。

離鄉在外的旗山子弟，都難以忘懷這個從小吃到大的好味道。（攝影/Cindy）
離鄉在外的旗山子弟，都難以忘懷這個從小吃到大的好味道。（攝影/Cindy）
　　粉漿外皮像水晶餃般晶瑩剔透，軟Ｑ彈牙帶點脆脆的焦香，由瘦豬肉塊、香菇和青蔥混合醃製過的內餡，香氣十足不死鹹，淋上偏甜的特製醬汁，在舌尖上堆疊一層又一層的口感和味道，另外，喜歡辛香的人，記得在菜單上勾選香菜、蒜頭和辣椒。

　　吳記肉圓的標配，是加點一碗豬血湯，湯頭清甜，瀰漫韭菜香氣，豬血爽脆噴汁，這套王牌組合，榮登每個離家遊子最想念的旗山味。

吳記肉圓

地址：高雄市旗山區永平街20號

電話：（07）661-3578

時間：09:30-18:30

滷肉圓的做工繁複，前置作業處理滷汁和內餡就要耗費4小時。（攝影/Cindy）
滷肉圓的做工繁複，前置作業處理滷汁和內餡就要耗費4小時。（攝影/Cindy）
滷汁與肉圓的纏綿－楠梓三塊厝肉圓嫂

　　從店名不難推測，「三塊厝肉圓嫂」原本位於三鳳中街附近的三塊厝老聚落，從1947年的中街小攤販到現在的楠梓店面，古早味傳承四代，依然不變。

開業70餘年，傳承四代的古早味。（攝影/Cindy）
開業70餘年，傳承四代的古早味。（攝影/Cindy）
　　肉圓嫂的做法相當費工，胛心肉爆香做成肉燥，加入特製醬油熬成滷汁，再以滷汁拌炒切成小肉塊的豬胛肉，光是內餡和滷汁的處理，就要花上4小時。肉圓蒸熟後，再放進熬滷鍋中煲煮，有點厚度的米漿外皮，浸透滷汁鹹香，皮肉比例是「減一分太瘦、增一分太肥」的完美，用叉子仔細切分，每口都要連皮帶肉才過癮，狼吞下肚，濃郁的滷汁香氣，依然縈繞口腔，久久不散。

　　吃完肉圓別急著離開，此時碗中還留有些許肉燥及滷汁，加入大骨熬成的清湯，又是另一種甘醇滋味。

肉圓完食後，碗中殘餘的肉燥滷汁加入大骨清湯，是熟客才懂的吃法。（攝影/Cindy）
肉圓完食後，碗中殘餘的肉燥滷汁加入大骨清湯，是熟客才懂的吃法。（攝影/Cindy）
三塊厝肉圓嫂

地址：高雄市楠梓區興楠路147號

地址：（07）358-2399

時間：06:30-17:00

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.10】

相關新聞

允文允武的木匾專家吳崑章

隨著時代進步，許多早期傳統工藝面臨失傳之際，卻也有部分受到重視，匾額雕刻就是一例。一把刻刀精湛的技術就能獨當一面，即使市面上的電腦雷射雕刻早已發展一段時日，書法家吳崑章，同時是木匾專家，堅持手寫與手工雕刻，「獨當一面」不只是技藝的追求，更是獨一無二絕不復刻的價值。

高潮蝶起 茂林雙年賞蝶季

時序進入秋分，台灣開始吹起東北季風，這時候熱帶起源的蝴蝶「紫斑蝶」也順著東北季風，南下來到北回歸線以南的地方過冬，預告茂林雙年賞蝶季即將展開。跟著紫斑蝶走訪茂林萬山部落，細細品味原鄉的台灣咖啡，和深居其中的魯凱族藝術家馬樂把酒言歡，即興來一段吟詩作對好才情！

港都新樂章 高雄流行音樂中心

走在五福路的高雄橋，一邊是綠意相伴的愛河廊道，一邊是即將啟用的高雄流行音樂中心，以白色為基底，堆疊出不規則的蜂巢造型，高低層次呈現如海浪般的建築語彙，前衛大膽的設計成為矚目焦點，是近年來繼衛武營國家藝術文化中心之後，備受期待的公共建築。

無絲患相思 嘗過就會想念的中寮無絲薑

秋高氣爽，陽光收起銳利光芒，白露後正是旗山中寮區無絲薑的產季。許多人以為無絲薑是品種名，其實這是個美麗的誤解，使用相同品種在平地種植會有薑絲，不過種植在中寮，就不會產生薑絲。

肉圓三部曲

說起台灣美食，光是小吃就足以寫一本百科全書，拿肉圓來說，調成糊狀的粉漿包裹肉餡，起鍋後淋上醬料，看似簡單的做法，就能發展出各式各樣變化型，主要以彰化為界，分為北油炸、南清蒸兩大流派。

叱吒籃壇的姥姥傳奇

籃球場邊，不管是正在練球的國中生，或是表情嚴肅的教練，都親切地喚劉錦池一聲「姥姥」，77歲的七賢國中退休老師，把自己的人生，寫成一部籃球發展史，將高市基層籃球推向全國舞台。

足球教練簡盟恩 立「足」台灣

帶領樹德科大休閒遊憩與運動管理系拿下今年大專足球運動聯賽第二級冠軍，簡盟恩教練在個人臉書寫道，「大學時代我在大專盃留下的遺憾，在教練這個位置上完成了」。

用電影說我們的故事－高雄電影節20週年特別企劃

高雄電影節邁向20週年！這個數字讓高雄人驚訝又感慨，代表一種回顧，也代表時光穿越。2020高雄電影節以「時空幻遊」為主題，策劃一系列「時間旅行」主題電影，回顧在高雄拍攝的經典影片，也邀請影迷加入集體創作，穿越自己與雄影的私密回憶，共同幻遊。

唱出心內話 台語搖滾樂團 孩子王

在大樹鳳梨田間唱著〈二十四〉，淺白歌詞唱出8年級生這個世代，邊勇敢逐夢、邊探索地努力生活，這個搖滾樂團，把〈走鐘〉、〈樹仔下〉、〈大腸香腸〉，唱成一首首通俗的台語搖滾樂。

農村創生 看斗笠七十二變

彌陀漯底社區早年手工編製斗笠興盛，擁有「斗笠故鄉」之名。近年結合一日農夫小旅行和文創設計的元素，翻新斗笠樣貌，保留地方的斗笠文化，也為台灣傳承快要失傳的手工竹編技藝。

秋日觀星吹海風 到海邊露營去

用手揮開眼前的茂密枝葉，腳上穿著登山鞋踩在泥地，找塊空地攤開地布，準備開始搭帳篷，這是大多數人對野外露營的想像。現在，露營除了山區，也能選擇到合法的海邊露營區，最棒的是，基本設備都不用自己帶，就能直接享受露營樂趣。

培育網球新苗 紮根鳳山──蘇百瑞教練

原本在新北新莊民安國小擔任網球教練的蘇百瑞，帶出網球好手李家姊弟妹(李亞軒、李冠毅、李亞芯)3人，還有白雅妘、白傑明姊弟檔，都是國手級人選，他從選手幼年一路指導，替選手奠定良好基礎。

熱門新聞

叱吒籃壇的姥姥傳奇

足球教練簡盟恩 立「足」台灣

肉圓三部曲

港都新樂章 高雄流行音樂中心

秋日觀星吹海風 到海邊露營去

高潮蝶起 茂林雙年賞蝶季

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。