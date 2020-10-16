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港都新樂章 高雄流行音樂中心

聯合新聞網 / Takao樂高雄
高、低塔發想來自海浪起伏，連結港都的城市意象。（攝影/Carter）
高、低塔發想來自海浪起伏，連結港都的城市意象。（攝影/Carter）

【文/宇翎、攝影/黃敬文、Carter】

　　走在五福路的高雄橋，一邊是綠意相伴的愛河廊道，一邊是即將啟用的高雄流行音樂中心，以白色為基底，堆疊出不規則的蜂巢造型，高低層次呈現如海浪般的建築語彙，前衛大膽的設計成為矚目焦點，是近年來繼衛武營國家藝術文化中心之後，備受期待的公共建築。

鯨魚堤岸邊不定時舉辦市集，與高雄流行音樂中心對望，是午後散步的好去處。（攝影/Carter）
鯨魚堤岸邊不定時舉辦市集，與高雄流行音樂中心對望，是午後散步的好去處。（攝影/Carter）
　　高雄流行音樂中心自2014年動工，經過的路人，從「這一棟是要做什麼？」的疑問，逐漸轉變成「何時才能開幕？」，深受市民關注；特別是近來週末夜間試燈時，明滅燈光與迷濛夜色互為襯托，映照水中夢幻迷離，也宣示著高雄將迎來豐富的音樂元素，帶入多元的樂音饗宴。

高雄流行音樂中心又稱為海洋文化及流行音樂中心，前者是場館名稱，後者是計畫名稱。當時參與競圖多達147件作品，最後由西班牙Manuel Alvarez Monteserin Lahoz拿下首獎。（攝影/黃敬文）
高雄流行音樂中心又稱為海洋文化及流行音樂中心，前者是場館名稱，後者是計畫名稱。當時參與競圖多達147件作品，最後由西班牙Manuel Alvarez Monteserin Lahoz拿下首獎。（攝影/黃敬文）
週末試燈期間，亮光閃耀夜色，更顯迷離夢幻。（攝影/Carter）
週末試燈期間，亮光閃耀夜色，更顯迷離夢幻。（攝影/Carter）
　　高雄流行音樂中心位於真愛碼頭這岸，主體由高塔、低塔及室內表演廳，加上戶外廣場組成，與之相望的光榮碼頭對岸，有礁群及鯨魚堤岸，未來更將有海豚步道串連起全場域。目前鯨魚堤岸已經落成，假日午後不定時舉辦市集，輕軌伴行，是閒適逛逛的好去處。

地址：鹽埕區大義公園旁，近輕軌真愛碼頭站

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.10】

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