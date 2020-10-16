聽新聞
test
0:00 / 0:00
港都新樂章 高雄流行音樂中心
【文/宇翎、攝影/黃敬文、Carter】
走在五福路的高雄橋，一邊是綠意相伴的愛河廊道，一邊是即將啟用的高雄流行音樂中心，以白色為基底，堆疊出不規則的蜂巢造型，高低層次呈現如海浪般的建築語彙，前衛大膽的設計成為矚目焦點，是近年來繼衛武營國家藝術文化中心之後，備受期待的公共建築。
高雄流行音樂中心自2014年動工，經過的路人，從「這一棟是要做什麼？」的疑問，逐漸轉變成「何時才能開幕？」，深受市民關注；特別是近來週末夜間試燈時，明滅燈光與迷濛夜色互為襯托，映照水中夢幻迷離，也宣示著高雄將迎來豐富的音樂元素，帶入多元的樂音饗宴。
高雄流行音樂中心位於真愛碼頭這岸，主體由高塔、低塔及室內表演廳，加上戶外廣場組成，與之相望的光榮碼頭對岸，有礁群及鯨魚堤岸，未來更將有海豚步道串連起全場域。目前鯨魚堤岸已經落成，假日午後不定時舉辦市集，輕軌伴行，是閒適逛逛的好去處。
地址：鹽埕區大義公園旁，近輕軌真愛碼頭站
【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.10】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言