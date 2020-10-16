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用電影說我們的故事－高雄電影節20週年特別企劃

聯合新聞網 / Takao樂高雄
資深影迷王冠人最難忘與日本導演一起吃黑輪的回憶。（照片提供/高雄電影節）
資深影迷王冠人最難忘與日本導演一起吃黑輪的回憶。（照片提供/高雄電影節）

【文/李曉萍、圖片提供/高雄電影節】

　　高雄電影節邁向20週年！這個數字讓高雄人驚訝又感慨，代表一種回顧，也代表時光穿越。2020高雄電影節以「時空幻遊」為主題，策劃一系列「時間旅行」主題電影，回顧在高雄拍攝的經典影片，也邀請影迷加入集體創作，穿越自己與雄影的私密回憶，共同幻遊。

2020高雄電影節的主題為「時空幻遊」，帶領觀眾穿越到電影藝術的魔幻時空中。（照片提供/高雄電影節）
2020高雄電影節的主題為「時空幻遊」，帶領觀眾穿越到電影藝術的魔幻時空中。（照片提供/高雄電影節）
穿越20 回望美好年代

　　高雄電影節是一場城市型影展，電影、城市和在地居民都是主角，雄影為20週年特別企劃「20・ us」活動，以電影、展覽和拍攝影片，呈現共同的美好記憶，10 月1日率先於高雄電影館揭幕，為電影節暖身。

　　「特別回顧放映」精選28部高雄取景拍攝的經典長片、熱門短片以及VR短片，讓影迷再次愛戀60年代旗津《最好的時光》、驚艷《天邊一朵雲》的蓮池潭龍虎塔瘋狂歌舞、隨著《痞子英雄首部曲：全面開戰》中的爆破追逐心跳加速；「雄影20週年特展」以親近易懂的展覽形式，娓娓道出雄影故事；「雄影20週年主題影片」網羅眾多影迷、影人、歷屆代言人現身說法，傾訴一句句對雄影的真摯告白。

我們的雄影時光

　　為了拍攝「雄影20週年主題影片」，團隊從端午節開始執行企劃，在臉書發起影迷召集令，透過問卷尋找志願者，在100多名志願者中挑選25人，涵蓋各種職業、觸及17至75歲的年齡層，其中有因校園推廣才認識電影節的女高中生，也有20年來不缺席的退休老師。

（左）資深影迷在20週年主題影片中回憶高雄電影節對自己的意義。（右）影迷林懷生從小跟著爸爸一起看電影，電影讓她與父親更靠近。（照片提供/高雄電影節）
（左）資深影迷在20週年主題影片中回憶高雄電影節對自己的意義。（右）影迷林懷生從小跟著爸爸一起看電影，電影讓她與父親更靠近。（照片提供/高雄電影節）
　　喜歡一個人享受電影時光的影迷林懷生，對2013年的國際短片頒獎典禮記憶猶新，憶起看到魏德聖、史明輝和世界各國短片導演齊聚一堂的粉紅少女心，「這些時刻讓我感覺心動，心臟蹦蹦跳呢！」；擔任電影節志工的王冠人，2012年曾接待拍攝獨立電影的富田克也導演，放映結束後，帶導演和劇組去哈瑪星廟口吃黑輪，「影人們都沒有架子，大家在影廳內感受影迷的熱情，同時又享受高雄的閒適，這是雄影才有的氛圍。」

　　主題影片以訪談的方式側拍剪輯，影迷這次換了位置，走到攝影機前，訴說某部記憶深刻的電影、冷門時段包場的小確幸、抱怨票價年年調漲，卻依然死忠的粉絲心情、或是協助電影拍攝的酸甜苦辣，每段故事都看見電影與城市的連結，走入一段雄影與高雄人的親密時光。

六合夜市詹金翰顧問大力協助與每間的攤商溝通，是拍攝劇組最得力的幫手。（照片提供/高雄電影節）
六合夜市詹金翰顧問大力協助與每間的攤商溝通，是拍攝劇組最得力的幫手。（照片提供/高雄電影節）
我們都是電影人

　　除了死忠影迷，「協拍」揭露更多第一手拍攝秘辛，他們可能是參與演出的臨演、出借住家的屋主、忍受封街不便的街坊，或是延長工時的交警，這些「苦主」用行動協助拍攝，成為電影製作中不可缺少的螺絲釘。

　　民族國宅阿華姐的理容院是《迴光奏鳴曲》劇組的療癒休息站，「我這邊讓他們換衣服、化妝、整理頭髮都很方便，也不影響我的生意，陪他們拍片就像生活的一部分。」；六合夜市出現在鏡頭前的頻率最高，前置作業也最費力，需一家家與攤商溝通，各劇組都得拜託詹金翰顧問出面「喬」一下，五星級協拍當之無愧；果貿社區管委會的劉大姐也是協拍熟手，她提起林依晨和蘇有朋到社區拍《甜蜜殺機》，掀起住戶間的話題，「在這裡拍警匪追逐或社會寫實電影，跟我們的日常生活不太一樣，這是身在其中的人未曾有過的想像。」

　　參與電影製作的影人、幕後熱心張羅的協拍，以及電影院中每位專注投入的影迷，共同成就雄影的第一個20年，雄影的樣貌也在影迷和影人的回憶中重新解構、逐漸清晰。

拍攝電影《引爆點》時，由岡山救援協會協助戒護，維護海上安全。（照片提供/高雄電影節）
拍攝電影《引爆點》時，由岡山救援協會協助戒護，維護海上安全。（照片提供/高雄電影節）
2020高雄電影節

時間：10/16~11/1（詳細節目表請至官網查詢）

地點：高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、駁二VR體感劇院、駁二藝術

　　　特區P3倉庫、5G體感電競基地、MLD影城

官網：www.kff.tw

20週年特別企劃「20・ us」

時間：10/1~10/11「特別回顧放映」；10/1起「人物肖像展」

地點：高雄電影館（高雄市鹽埕區河西路10號）

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.10】

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