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足球教練簡盟恩 立「足」台灣

聯合新聞網 / Takao樂高雄
簡盟恩期望這群生力軍，成為台灣足球最堅實的後盾。（攝影/曾信耀）
簡盟恩期望這群生力軍，成為台灣足球最堅實的後盾。（攝影/曾信耀）

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀、圖片提供/簡盟恩】

　　帶領樹德科大休閒遊憩與運動管理系拿下今年大專足球運動聯賽第二級冠軍，簡盟恩教練在個人臉書寫道，「大學時代我在大專盃留下的遺憾，在教練這個位置上完成了」。現任高雄市足球委員會裁判組長的他，更進一步有計畫地培訓足球裁判，使高雄成為培育足壇裁判的搖籃。

樹德科大足球隊成軍三年，拿下今年大專足球運動聯賽第二級冠軍。（圖片提供/簡盟恩）
樹德科大足球隊成軍三年，拿下今年大專足球運動聯賽第二級冠軍。（圖片提供/簡盟恩）
教練兼裁判相輔相成

　　如同「演而優則導」，這句話恰好也可用來形容簡盟恩在足球場上的生涯歷程。從小熱愛足球的他，因升學考量未能走上體保生之路，但大學時代活躍於校際足球，並在十年前開始成為教練，陸續取得各級裁判、教練等足球相關證照。三年前，應聘擔任樹德科技大學足球校隊總教練，成軍僅三年的樹德科大足球隊，在他的帶領下，從第一年場場被電，第二年與四強擦肩而過，今年以13戰11勝2和0敗的戰績，風光拿下冠軍。

簡盟恩教練現任高雄市足球委員會裁判組長，亦是中華足協競賽官。（圖片提供/簡盟恩）
簡盟恩教練現任高雄市足球委員會裁判組長，亦是中華足協競賽官。（圖片提供/簡盟恩）
　　在學時期，簡盟恩便開始擔任系隊教練，擁有逾十年教練資歷，目前除了擔任高雄市文華國小課後足球社團教練，以及身心障礙球隊指導教練，同時也創立高雄市MARS足球俱樂部。另一方面，甫結束2020體育署盃、全國青少年、青年盃足球錦標賽裁判任務，簡盟恩從2009高雄世運時，開始「教練兼裁判」，他也是現任中華民國足球裁判協會監事、高雄市足球委員會裁判組組長，平常則是自己開業的地政士。

　　「我當教練，又當裁判，剛好相輔相成」，簡盟恩解釋，由於足球規則每年有不少變動，國內教練往往對新規則不夠熟悉，與裁判產生摩擦，「我算是國內教練第一手資訊，透過預測裁判的想法，有助於教練對戰術演練擬定與部署」。

足球的技術、戰術、體能門檻非常高，講究團隊戰力。（攝影/曾信耀）
足球的技術、戰術、體能門檻非常高，講究團隊戰力。（攝影/曾信耀）
足球培育從小開始

　　簡盟恩認為，近十年台灣足球在基層推廣有相當顯著的進展，尤其每次世足盃熱潮後，中華足協會將這樣的氣氛延續下去，或許台灣足球運動人口不比馬拉松、單車運動成長快速，但也開始舉辦台灣乙級足球聯賽等半職業足球聯賽，提升台灣足球聯賽制度完整性。

　　足球的技術、戰術、體能門檻非常高，培育選手要從小開始，身為教練的簡盟恩卻道出，自己訂下的目標不是教出國腳，「我教出來的小朋友，當他們30、40歲還是很喜歡足球，以後他們就業，甚至成為公司老闆，會有能力來改變台灣的足球環境；如果有職業聯賽，他們有機會成為贊助或球團老闆，這是我想培育出來的」。

　　簡盟恩強調，小學階段可以讓更多孩子來參與玩足球，不必抱著成為專長的心態，而是當興趣來培養，踢足球很開心，讓孩子們喜歡足球就好。

裁判培訓超前部署

　　除了教練生涯的前瞻計畫，簡盟恩更有裁判培訓的超前部署。以樹德科大足球隊近30名球員中，有高達三分之二的球員，已取得裁判證，其中10多人已經有全國賽執法經驗。

簡盟恩提升球隊戰力，讓球員在最佳位置表現脫胎換骨。（攝影/曾信耀）
簡盟恩提升球隊戰力，讓球員在最佳位置表現脫胎換骨。（攝影/曾信耀）
　　簡盟恩指出，國內以往較不重視裁判的培育，這幾年比賽蓬勃發展，裁判需求大增，「我看到這個未來性，所以很鼓勵球員當裁判，今年收到很好的成果，也使得中華足協對高雄的裁判，有很高的信賴感。」就算不一定能成為國內頂級聯賽的球員，或靠踢球吃飯，簡盟恩更期望這些球員們，未來在足球圈有所貢獻，成為立「足」台灣的生力軍。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.10】

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