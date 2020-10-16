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叱吒籃壇的姥姥傳奇

聯合新聞網 / Takao樂高雄
在劉錦池的嚴格訓練下，七賢國中籃球隊戰果輝煌，成為國內籃球人才的重要搖籃。（攝影/曾信耀）
在劉錦池的嚴格訓練下，七賢國中籃球隊戰果輝煌，成為國內籃球人才的重要搖籃。（攝影/曾信耀）

【文/李曉萍、攝影/曾信耀】

　　籃球場邊，不管是正在練球的國中生，或是表情嚴肅的教練，都親切地喚劉錦池一聲「姥姥」，77歲的七賢國中退休老師，把自己的人生，寫成一部籃球發展史，將高市基層籃球推向全國舞台。

從門外漢到王牌總教頭

　　只要對校園籃球稍有關注，沒有人不認識劉錦池教練，他曾帶領七賢國中籃球隊在全國國中籃球聯賽（JHBL）奪下7座后冠、男籃3度稱王，出戰歐洲分齡賽11次，男、女籃共拿下12座冠軍為國爭光，培育無數籃球國手，其中「三民五虎」田壘、吳永仁、周士淵、莊曉文、李奇勳最為知名，以最短成軍、最年輕球隊登上HBL王座。

　　其實，桃李滿天下的劉教練本科為國中地理老師，從小愛打籃球，任職七賢國中後，參加教師籃球隊比賽，成績亮眼，校長希望他接下籃球教練一職，於民國59年正式組織七賢籃球隊。

劉錦池認為學業和練球缺一不可，好的運動員都要懂得思考。（攝影/曾信耀）
劉錦池認為學業和練球缺一不可，好的運動員都要懂得思考。（攝影/曾信耀）
　　劉錦池回憶籃球隊草創之時，校園內沒有籃球場，球隊借用隔壁山達基教會的球場練球，「當時籃球架破破爛爛的，我還得自己爬上去換籃球框。」雖然求學時期曾擔任台南師專籃球校隊隊長，但自己打球是一回事，教學訓練又是另一回事。為了不耽誤學生，零經驗的門外漢利用各種教學空檔，從影片、書籍、各種研習課來學習當教練的方式，甚至利用暑假帶領學生，到別的籃球隊實習一個月，他總謙虛地把「是學生成就了我。」掛在嘴邊，教學相長、共同努力下，讓七賢女籃一戰成名。

　　執掌女籃兵符拿下多次冠軍後，劉錦池應學生家長要求，訓練男籃隊伍，當年（86學年度）拿下國中籃球聯賽男籃甲級冠軍，日後同批球員進入三民家商就讀，劉錦池再於三民家商兼任籃球隊教練，開啟三民家商籃球隊的輝煌篇章。

劉錦池認為勤能補拙，勤奮比身材優勢更重要，七賢女籃隊憑藉平日紥實訓練的技巧，在瑞典的冠軍賽打贏美國隊。（攝影/曾信耀）
劉錦池認為勤能補拙，勤奮比身材優勢更重要，七賢女籃隊憑藉平日紥實訓練的技巧，在瑞典的冠軍賽打贏美國隊。（攝影/曾信耀）
籃球的品格

　　教練如父，劉錦池注重球員的練習和表現，也關注場外的生活和課業。他認為打球、學業與品格缺一不可，要求隊員不因練球荒廢課業，兩者兼顧，當畢業面對未來的那天，才有選擇的籌碼。因為對球員生活瑣事無不關心，總是不厭其煩叨叨念念，所以被學生暱稱「姥姥」。

　　劉錦池認為國中籃球是打基礎的階段，給隊員安穩的練球環境，比技巧訓練更重要。他曾天天陪伴鎖骨斷掉的學生跑醫院，也曾為了勸資質不錯的學生繼續練球，主動幫忙還清其家中債務，讓學生在女工和升學之間有選擇人生的機會，成為科大副教授。劉錦池指導學生練球，希望孩子在球隊的三年，培養正確的學習態度及團隊合作精神，曾經是姥姥的學生，現任七賢國中女籃教練唐敏華補充：「姥姥常說笨鳥勤飛，我們在他身上學到不放棄、有志者事竟成。」

今年正逢七賢國中籃球隊成立50周年，劉錦池集結多年來的照片簡報，編製「七賢國中籃球隊成立50周年紀念專輯」，多年來的點點滴滴如數家珍。（攝影/曾信耀）
今年正逢七賢國中籃球隊成立50周年，劉錦池集結多年來的照片簡報，編製「七賢國中籃球隊成立50周年紀念專輯」，多年來的點點滴滴如數家珍。（攝影/曾信耀）
永不熄滅籃球魂

　　訓練球隊之外，劉錦池熱心推展籃球運動，曾任高雄市籃球委員會執行祕書、總幹事等職20多年，並綜理82、83、84學年度教育部委辦的全國國中籃球聯賽業務，學生謝玉娟傳承精神，打造由義守大學、三民家商、七賢國中連線的「一三七」體系，為高雄基層籃球鋪一條未來的路。

　　2003年自教職退休，高雄市教育局為表揚劉錦池推展籃球運動的功績，舉辦第一屆「姥姥盃校園籃球邀請賽」，之後劉教練接手承辦，迄今17年，「姥姥盃」成為國內基層球隊交流的重要賽事，也是HBL籃球隊的夏季練兵舞台。

　　劉錦池一生奉獻給基層籃球，退而不休，參加高雄市攝影協會轉戰攝影，106年以「籃球運動的力與美」系列作品，榮獲第9屆陳啓川攝影貢獻獎。雖然已退出第一線教練，姥姥的籃球魂依然燃燒，用另一種方式續寫籃球故事。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.10】

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