快訊

美國務院次卿抵台 將參加周末李登輝追思禮拜

金管會出手！不准胡亦嘉任街口投信董座 未來不排除撤照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

燕巢泥火山 蓄熱待發的生態奇景

聯合新聞網 / Takao樂高雄
泥火山噴發節奏變化莫測，有時噴發口前一秒中毫無動靜，幾分鐘後就忽然嗶剝作響。（攝影/曾信耀）
泥火山噴發節奏變化莫測，有時噴發口前一秒中毫無動靜，幾分鐘後就忽然嗶剝作響。（攝影/曾信耀）

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀、圖片提供/援剿人文協會】

　　全世界共有27處泥火山活動，台灣是其中一處，燕巢烏山頂泥火山是台灣所有泥火山區噴泥口最密集之地，也是噴泥錐最發達的地方。本期地圖遊高雄前進泥火山，來一趟神奇的火山爆發體驗。

　　迎來秋天的白露節氣，但艷陽高照的九月天依然炎熱，深入泥火山是個嚴酷「烤」驗。烏山頂泥火山位於高雄燕巢深水里，由於景觀特殊，泥火山地形易遭受破壞，為了保護這裡的特殊景觀，公告為地景自然保留區。

　　泥火山是地下淺層的石油氣，或其他高壓氣體沿著岩體裂隙上湧，混和著含地下水與泥岩形成的岩漿，一同噴出地表的現象。這種泥漿噴發，類似地殼深部的高溫岩漿噴出地表的火山活動，噴出的岩漿會堆積成類似小型火山的地形，故有「泥火山」之稱。

太陽曝曬下的泥火山龜裂紋理宛如大地雕塑藝術。（攝影/曾信耀）
太陽曝曬下的泥火山龜裂紋理宛如大地雕塑藝術。（攝影/曾信耀）
泥火山帶狀風景線

　　燕巢境內分布惡地、泥火山、裸岩、瀑布等豐富地理景觀，如養女湖、雞冠山、麒麟尾、太陽谷及泥火山，形成一條帶狀的風景線。以金山國小為起點，前方是山脊嶙峋的雞冠山，沿著中民路，可依序暢遊猙獰雄偉的太陽谷，不斷噴出泥漿的養女湖，還有泥火山地形發達的烏山頂泥火山自然保留區等據點。

雞冠山，當地人稱為麒麟山，由於地殼隆起，山上可發現貝殼化石遺跡。（攝影/曾信耀）
雞冠山，當地人稱為麒麟山，由於地殼隆起，山上可發現貝殼化石遺跡。（攝影/曾信耀）
　　在援剿人文協會理事長陳士文帶路下，首先來到燕巢與橋頭交界處的滾水坪，當地人稱它「滾水山」。火山口在海拔30公尺的滾水坪上，噴口直徑約半公尺，飽含由地底流出的灰色液狀泥漿，噴泥口常有沼氣，地表灰泥經長期日曬，而乾裂成各種奇怪的形狀，地質景觀奇特。對照日治時期的滾水坪泥火山一望無際的景象，因人為濫墾造成環境破壞，如今面積僅存當時的四分之一。

土指是一種細小指狀突起，通常頂上有一顆石粒或樹葉覆蓋，靠這粒小石保護石部泥土，抵抗雨滴的打擊。 （攝影/曾信耀）
土指是一種細小指狀突起，通常頂上有一顆石粒或樹葉覆蓋，靠這粒小石保護石部泥土，抵抗雨滴的打擊。 （攝影/曾信耀）
　　跟著陳士文拾起一小撮「泥土」，用手觸摸是粉狀的，不同於沙粒的顆粒觸感，泥岩質地顆粒小，不易透水，下雨時的泥漿表面極為黏稠，太陽曝曬下會產生龜裂現象，地表紋理如同大地雕刻藝術般，抽象而美麗。泥火山有許多特殊景觀，除了帶狀泥流，與泥流上的足跡，還有泥岩夾雜石塊或覆蓋樹葉受雨水直接衝擊而形成的土指或土柱，最特別的是，泥火山因順流而下沖刷到泥岩層，形成淺洞和天然橋，是很特殊的狀態，蹲下來細看，宛如大峽谷般的奇景，令人讚嘆不已。

烏山頂泥火山有全台最高的錐狀泥火山。（攝影/曾信耀）
烏山頂泥火山有全台最高的錐狀泥火山。（攝影/曾信耀）
烏山頂噴泥口大爆發

　　陳士文笑說，「田寮有月世界，燕巢有嫦娥谷，正好很符合嫦娥奔月」。從嘉義觸口南經台南龍崎、左鎮一直到高雄田寮、燕巢，都是自然惡地的月世界，來到燕巢月世界可不能錯過「燕巢三奇」。包括傳說養女殉情所命名的「新養女湖」、不斷噴發出濃稠泥漿的「烏山頂泥火山」、以及巨厚泥岩所形成的太陽谷，其中又以「烏山頂泥火山」為地景代表，它是全台最壯觀，規模最大，原貌保存最完整的泥火山。

　　近距離靠近噴泥口，還能看見火山噴出泥漿，甚至發出隆隆聲響，常常引來遊客驚呼連連。陳士文指出，烏山頂泥火山自然保留區於2010年紀錄時，只有兩座噴泥口，十年之間增加了兩座，其中的兩個主要噴泥口，仍持續噴出極為黏稠，接近氣體的泥漿、氣泡，流出噴泥口的泥流，堆積成典型且漂亮的噴泥錐，高達三至五公尺。

　　與惡地的造山運動形成原因並不相同，烏山頂泥火山是慢慢累積而成，噴出泥漿分別有錐、盾、盆、池、洞（孔）五種型態。寸草不生的天然惡地，擁有豐富生態，黃灰澤蟹、白頷樹蛙、獨角仙、琉球青斑蝶、五色鳥、大冠鳩等，包含兩棲類、昆蟲及鳥類，有著多樣性的生物，桃花心木、構樹、柚木、茄苳樹帶來不同風情，還有濱海植物鯽魚膽生長在山上，見證了地殼隆起的軌跡。

難得一見的水火同源。(照片提供/援剿人文協會)
難得一見的水火同源。(照片提供/援剿人文協會)
新養女湖水火同源

　　最為人津津樂道的新養女湖，位於旗山段斷層帶上，在新太陽谷與烏山頂泥火山之間，地質正好介於泥岩與砂岩交錯處，因此經過泥岩層縫隙，冒出來的即為泥火山噴泥口，因為噴出來的水量和甲烷量大，當噴發劇烈時，只要擲以火種，便會形成難得一見的水火同源奇景。

　　養女湖是當地人所說的滾水湖。相傳古時有一養女為情所苦，遂跳入湖中殉情而得名，1957年中影公司在岡山、燕巢一帶拍攝「養女湖」電影，因而聲名大噪。當時養女湖位於埤底巷附近，隆隆聲響迴盪，有如哀怨的泣訴，使得穿鑿附會之說，更加繪聲繪影。

位於燕巢、田寮交界的南勢湖，是攝影愛好者朝聖的月世界秘境。（攝影/曾信耀）
位於燕巢、田寮交界的南勢湖，是攝影愛好者朝聖的月世界秘境。（攝影/曾信耀）
廟口美食打牙祭

　　高雄「一心三線」的區域觀光，中線上的阿蓮、田寮、燕巢以地景生態觀光為主，尤其燕巢泥火山，更是近年熱門的觀光路線之一。陳士文建議，燕巢人文薈萃，不亞於自然地景精采度，

　　燕巢安招社區信仰中心的神元宮，有全台最早記載關於羅漢腳的碑文，還曾出過台灣末代進士蕭逢源。兩百年歷史的威靈寺，不只香火鼎盛，也是燕巢最著名的廟口小吃集散地，來大腸香腸攤、銀河美食打牙祭，在地人從小吃到大的老店，超級庶民的人情味，中民路上的傳統市場、農會、夜市，輕輕鬆鬆，安排半日遊剛剛好。

　　這片看似荒蕪的地質景觀，實際上非常善變，每個時期的地貌都不同，甚至農夫還能在惡地種出水果作物，泥火山「生」機四伏，遠比想像中有趣太多！

　　帶路人陳士文：援剿人文協會理事長。

援剿人文協會週六日在烏山頂泥火山，有駐點免費解說服務。（攝影/曾信耀）
援剿人文協會週六日在烏山頂泥火山，有駐點免費解說服務。（攝影/曾信耀）
雖是惡地卻擁有豐富生態。(照片提供/援剿人文協會)
雖是惡地卻擁有豐富生態。(照片提供/援剿人文協會)
• 烏山頂泥火山自然保留區

地址：高雄市燕巢區金山里深水段183之8地號

時間：09：00～16：30

備註：現場需填寫烏山頂泥火山進入許可申請表。援剿人文協會週六日在烏山頂泥火山，有駐點免費解說服務。

• 無名炒米粉

地址：高雄市燕巢區中民路576號

時間：06：00～13：30週二公休

• 銀河美食

地址：高雄市燕巢區中民路526-3號

電話：（07）616-9027

時間：06：00～21：30，週日06：00～18：00，不定期公休

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.09】

相關新聞

捏麵人公仔藝師陳義進 寓教於樂

拿起手中的糯米糰壓成一片葉子，黏在玫瑰花朵上，適逢七夕，浪漫又應景。有30多年教學經驗的捏麵人藝師陳義進，從建築轉學捏麵人，走進校園向下紮根，期待從莘莘學子手中，繼續傳承這項民俗技藝。

燕巢泥火山 蓄熱待發的生態奇景

全世界共有27處泥火山活動，台灣是其中一處，燕巢烏山頂泥火山是台灣所有泥火山區噴泥口最密集之地，也是噴泥錐最發達的地方。本期地圖遊高雄前進泥火山，來一趟神奇的火山爆發體驗。

百年風華在東門 護城河相伴再現

節氣行至白露，但在高雄絲毫不見涼意，趁著左營舊城東門口的護城河通水，不妨緩步沿著城邊走走，順著老牆蜿蜒的護城河，如同昔時那般守護著城牆，恍惚一瞬，彷彿時光倒轉，遙想古早熱鬧的城門口，眨眼間就能窺見鳳山縣的百年風華。

台灣小吃不可少的家鄉味 就是梓官北蔥這一味

台灣在地小食極多，味美價廉卻不馬虎，即使是巷弄攤販端出的一碗陽春麵，也要撒上蔥花點綴，翠綠色澤、辛香氣味，讓銅板美食色香味俱全。

美拍好食新選擇 今天來點蔬食

對於一般大眾，「素食」和「蔬食」似乎難以分別，若加入近年流行的vegan風潮，差別性更加難以釐清，其實只要好吃有趣，消費者都樂於嘗試。高雄有不少蔬食餐廳，餐飲出色獨特，空間也相當有主題性。

這堂親子課程好有趣 動動手做標本！

假日帶著小孩參加親子課程，不外乎繪畫、音樂、語言或是戶外運動，如果能教孩子認識海洋生物，學會愛護環境，還能親手製作生物標本，是不是很新鮮？

非典型舞蹈家許程崴 用即興舞步向生死致敬

左營高中舞蹈班畢業、國立臺北藝術大學舞蹈創作研究所畢業、新世代編舞家、獨立藝術家、台灣舞蹈界新星鬼才……，如在網路搜尋「許程崴」這個名字，會發現有很多令人無限想像的舞台身份，不禁對這位新秀好奇不已。

為孩子打開性別平權之窗

「你們知道魯班的妻子叫什麼名字嗎？」國語課上一句問話，引發孩子們的好奇與討論。為什麼歷史大多記載男性的貢獻，提出好點子協助魯班改良造傘的夫人雲氏卻不曾出現在課文中？高雄市港和國小老師劉育豪教的是國語課，卻比別人多用一點心思，將性平教育融入課程，引導學生從歷史看見兩性平權議題。

用工藝將民俗化為有形 一次看遍台灣傳統生活之美

科技來自於人性，工藝源起於生活，大樹區佛光山佛陀紀念館以台灣傳統生活美學為主題，即日起至11月29日期間推出「匠心具足－親近臺灣傳統工藝特展」，集結全台具代表性的45位國寶工藝師及超過百件精妙的工藝創作，令人驚艷不已。

大樹一日農夫 天天成行

鳳梨，閩南語讀音近似「旺來」，唸起來感到分外討喜的吉祥寓意，在台灣是相當受歡迎的伴手禮。高雄大樹有「鳳梨王國」美譽，想知道鳳梨的二三事，一日農夫體驗通通告訴你。

田進心裡寮一下

田寮全區80%以上面積為泥岩地層分布，灰白色的鋸齒狀山脊陡峭險峻，童山濯濯，滿佈大小蝕溝，荒涼如月球表面。走訪「土黏、水鹹、人勤儉」的田寮，傳統與文化在惡地綻放，河床沖積土壤復育品質優異的地瓜，DIY小竹筏重現先民生活記憶，田寮不只是月世界。

我旗山我蕉傲！旗山糖廠找古早味童年

國道10號的尾端，山城綠意裡似乎都瀰漫甜香，從日治時代的蔗糖到光復後的「蕉城」，旗山的繁榮刻寫在上一輩的記憶裡。翻過農業起家的篇章，旗山糖廠俐落轉身，變身「農村遊藝場」，DIY做一盞香蕉絲壁燈、焢土窯、射甘蔗梗、逛小農市集、等待炭火上膨糖鼓起的奇幻瞬間…

熱門新聞

台灣小吃不可少的家鄉味 就是梓官北蔥這一味

燕巢泥火山 蓄熱待發的生態奇景

百年風華在東門 護城河相伴再現

用工藝將民俗化為有形 一次看遍台灣傳統生活之美

美拍好食新選擇 今天來點蔬食

我旗山我蕉傲！旗山糖廠找古早味童年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。