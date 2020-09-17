捏麵人公仔藝師陳義進 寓教於樂

陳義進持續傳授捏麵人傳統技藝，捏出新意不藏私。（攝影/曾信耀） 【文/陳婷芳、攝影/曾信耀、圖片提供/英明國中】

拿起手中的糯米糰壓成一片葉子，黏在玫瑰花朵上，適逢七夕，浪漫又應景。有30多年教學經驗的捏麵人藝師陳義進，從建築轉學捏麵人，走進校園向下紮根，期待從莘莘學子手中，繼續傳承這項民俗技藝。

「我小時候住在鹽埕區，那時大舞台戲院前都有捏麵人，要用一角、兩角去抽籤，還會把捏麵人包入紅豆餡沾糖粉吃」，年屆七旬的陳義進聊起兒時回憶，言談間就像個大頑童，流露出赤子之心。因緣際會學習捏麵人技藝，從一開始業餘當做興趣，到毅然全心投入做為終身職志，並任教高雄七賢國小、英明國中、鹽埕國中、鼓山高中等多所學校與大專院校社團，逾30年的教學經驗也算的上是桃李滿天下。

陳義進將民俗技藝捏麵人帶進校園，成為超熱門的鄉土文化社團。（圖片提供/英明國中） 從祭品到童玩的捏麵藝術

捏麵是中國民間傳統技藝，台灣稱為「麵粉尪仔」。相傳捏麵人最早起源於山東、河北一帶，古時富貴府第，宴客前常以麵糰捏作酒席，供賓客觀賞，稱之「看席」。逢年過節，捏作三牲五體，用來做為祭品，就是「供桌」。陳義進強調，以前的捏麵人採用純糯米粉製作，可以食用；後來才加入麵粉，經過特殊工藝的防黴防裂處理，成為柔軟的各色麵糰材料。

陳義進靜靜雕塑手中麵糰，雙手30多年來不曾停歇。（攝影/曾信耀） 在台灣經常在廟會或中元普渡時，看到用糯米糰捏塑的「看果」（台語俗稱「撿席桌」），到了冬至搓湯圓，多餘的材料會用來捏成生肖做為祭品，所以老一輩人也稱做「雞母狗仔」。「澎湖人到現在還保留這個習俗稱呼，只要冬至，就要吃手捏的『雞母狗仔』」，陳義進說。

基本技法熟能生巧

陳義進出身建築工程，是半途出師的捏麵人藝師。不同傳統拜師學藝的養成之路，憑藉他在學校的美術基礎課程訓練，造就鑽研捏麵人的美學領悟力與創造力，也見證了造型從民俗故事到動漫的轉變。小巧的捏麵人宛如袖珍藝術，別以為手巧、心細就做得來，陳義進解釋，塑形打底才是關鍵所在。基本技法有搓、捏、壓、點、黏、貼、揉、挑、剪、拉，搭配流星紋與螺旋紋特殊技法變化，用以製作微雕、巨雕、蔬果雕、浮雕、麵畫等創作手法，捏麵人藝師的精湛手藝，正是來自於技法運用自如。

麵畫是捏麵藝術之一，常給人油畫般的錯覺。（攝影/曾信耀） 看著陳義進示範捏麵人，插板上有各種的可愛動物造型，他笑說自己以前常做到廢寢忘食，曾利用核桃殼剖半捏做八仙過海的故事；唐三藏、孫悟空的西遊記也活靈活現化身成捏麵人；還會用麵畫表現水墨畫，就算自然的裂紋看起來也是賞心悅目；還有辦桌冷盤上的擺飾、時下年輕人喜愛的杯子蛋糕，也能搭配成許多捏麵人的創意手作。

陳義進透過他的巧手，帶著孩子們穿越時空造訪古早味的「捏麵粉尪仔」。（攝影/曾信耀） 為了延續這項民俗傳統的文化底蘊，陳義進堅持使用傳統糯米教學，相較傳統捏麵藝術展現各種宗教人物、奇珍異獸、神仙故事等題材，社團學生的創作天馬行空，民俗傳統與時俱進，在公仔熱潮當道之際，創造另類的Ｑ版公仔新畫風。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.09】