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美拍好食新選擇 今天來點蔬食

聯合新聞網 / Takao樂高雄
香菇爆香後混入蔬菜高湯熬煮的炊飯，加上脆口高麗菜，讓飯糰口感層次豐富。（攝影/Carter）
香菇爆香後混入蔬菜高湯熬煮的炊飯，加上脆口高麗菜，讓飯糰口感層次豐富。（攝影/Carter）

【文/AS、攝影/Carter】

　　對於一般大眾，「素食」和「蔬食」似乎難以分別，若加入近年流行的vegan風潮，差別性更加難以釐清，其實只要好吃有趣，消費者都樂於嘗試。高雄有不少蔬食餐廳，餐飲出色獨特，空間也相當有主題性。

鄉村風「聽見花開咖啡館」

　　聽見花開咖啡館位於土庫路街角，藍色外觀襯著白色柵欄，庭院裡種植可愛多肉及生機盎然的花草；屋內是日系鄉村風格，畫龍點睛的乾燥花，打造森林系氛圍，用心觀察彷彿就能在角落，發現森林裡的小精靈。

聽見花開咖啡館在楠梓土庫路，店外呈現雜貨鄉村風格。（攝影/Carter）
聽見花開咖啡館在楠梓土庫路，店外呈現雜貨鄉村風格。（攝影/Carter）
　　店長施幸眞說，聽見花開在楠梓有五、六年的歷史，當時選中這個地點，是因為二樓大窗望出去的景色，希望在喧囂的環境中感受寧靜片刻，讓來訪的人可以靜下心來，加上當時楠梓地區以肉食餐廳為主，少有主打蔬食料理，因此她與團隊共同研發，推出獨特又有創意的蔬食餐點，希望大家能有不同的選擇。

（左）多肉蛋糕為店內主推甜點，搭上等待花開花茶草，度過悠閒的午後時光。（右）聽見花開的蔬食料理採用原始食物料理，像是這道鮮蔬烘蛋就加入了澎湃的蔬菜，滿足草食性主義者的需求。（攝影/Carter）
（左）多肉蛋糕為店內主推甜點，搭上等待花開花茶草，度過悠閒的午後時光。（右）聽見花開的蔬食料理採用原始食物料理，像是這道鮮蔬烘蛋就加入了澎湃的蔬菜，滿足草食性主義者的需求。（攝影/Carter）
　　店內餐點不受五辛素或蛋奶素限制，主要講求原始的真食物，因此料理沒有素料或加工品，除了餐點跟咖啡外，店內也常常策劃活動跟有趣課程，未來也將朝出攤或舉辦市集目標邁進，或許不久的將來，就能在市集攤位上品嘗到他們獨特的美味。

聽見花開蔬食咖啡館BloomingCafe

(07)353-0618

高雄市楠梓區土庫路283號

平日10:00～18:00、假日09:00～20:00，週二公休

充滿各式辛香料的咖哩飯搭配烤時蔬，再來杯飽足感十足的花生豆奶，超滿足。（攝影/Carter）
充滿各式辛香料的咖哩飯搭配烤時蔬，再來杯飽足感十足的花生豆奶，超滿足。（攝影/Carter）
復古風「小明星 」

　　相較於開在大街上的餐廳，小明星的所在位置，跟它閃閃發亮的店名，有著違和的奇趣感，必須從莒光路上，兩棟透天住宅中的夾縫通道中走入，當陽光灑下如一線天，直至最後豁然開朗，小明星的招牌才會出現在眼前。

　　不同多數餐廳呈現的明亮透光，走進小明星店內，燈光帶著暈黃，桌上的燭火光影搖動，復刻椅、高腳椅、立燈、圓拱的裝飾線條，帶出復古氛圍，擁有小巧的用餐區，在盡頭的拱型出餐口，時不時飄出令人食指大動的香氣，真是新奇不已。

（左）椰奶燉蔬菜香氣濃郁不已，配上嚴選台東原生種紅藜飯，忍不住想多吃幾口。（右）「打拋豬肉」使用黃豆粉製作，口感如豬肉般，具有豐富的植物性蛋白質，微辣滋味令人食慾大開。（攝影/Carter）
（左）椰奶燉蔬菜香氣濃郁不已，配上嚴選台東原生種紅藜飯，忍不住想多吃幾口。（右）「打拋豬肉」使用黃豆粉製作，口感如豬肉般，具有豐富的植物性蛋白質，微辣滋味令人食慾大開。（攝影/Carter）
　　這裡由恆宜、鈺淳、昭霖跟黃閃四人合力經營，大部分餐飲都是自家手做，如麵包、麵疙瘩等，精挑細選各地好食材，菜單上每項料理的食材，清楚條列，公開透明予人安心感。

　　黃閃表示，透過小明星，希望能打造大家都喜歡的蔬食平台，不拘純素、五辛素、蛋奶素、vegan等，除了製作自己喜歡的料理，更透過手藝將蔬食美味傳遞給更多人。

小明星 Little Star Diner

0912-046-397

高雄市鹽埕區莒光街65巷4號

11:00～20:00，週二、三公休

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.09】

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