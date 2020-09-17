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台灣小吃不可少的家鄉味 就是梓官北蔥這一味

聯合新聞網 / Takao樂高雄
夏日在梓官可見蔥農採收農作的畫面。（照片提供/吳昭璇）
夏日在梓官可見蔥農採收農作的畫面。（照片提供/吳昭璇）

【文/Jasmine Wazowski、攝影/武傳鳯、圖片提供/吳昭璇】

　　台灣在地小食極多，味美價廉卻不馬虎，即使是巷弄攤販端出的一碗陽春麵，也要撒上蔥花點綴，翠綠色澤、辛香氣味，讓銅板美食色香味俱全。

　　青蔥不只是大宴小食裡不可或缺的辛香料，還被中醫譽為「肺之菜」的絕佳中藥材，《本草綱目》這麼介紹：「生辛散，熟甘溫，外實中空，肺之菜也，肺病宜食之」，包括散寒、明目與補氣多重食療效果。

左邊為蔥白偏白的「粉蔥」，右邊是蔥白偏綠的「北蔥」。（照片提供/吳昭璇）
左邊為蔥白偏白的「粉蔥」，右邊是蔥白偏綠的「北蔥」。（照片提供/吳昭璇）
　　看似白綠分別的青蔥，在台灣分為「北蔥」、「四季蔥」與「三星蔥」等多種品種，在台灣蔥農史上，最精彩的一段莫過於曾在高雄梓官寫下傳奇一頁的「獨臂蔥王」—蔥仔復。蔥仔復因為工廠意外失去左臂，但沒有就此喪志，反而苦學練就單手綁蔥的功夫，從一名集貨場小工發展成契作種、買、產、銷一條龍的中盤商，也是梓官蔥風靡全台的重要推手。至今梓官可見蔥田迎風搖曳，包括如今產量較少的北蔥。

美食上的那抹翠綠，具有畫龍點睛的效果。(攝影/武傳鳳)
美食上的那抹翠綠，具有畫龍點睛的效果。(攝影/武傳鳳)
　　北蔥產季在每年5至10月，有耐熱又耐濕的特性，葉細長而色淡，葉肉薄而脆，帶有強烈辛辣味，最適合製作麵食料理，較不會破壞麵糰的黏性與彈性，又保留了清脆口感，成為大街小巷製作蔥油餅及餡餅的最佳品種，一口咬下，蔥味撲鼻、齒頰留香，在家製作麵食料理時不妨一試。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.09】

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