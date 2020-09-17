百年風華在東門 護城河相伴再現

【文/宇翎、攝影/Carter】

節氣行至白露，但在高雄絲毫不見涼意，趁著左營舊城東門口的護城河通水，不妨緩步沿著城邊走走，順著老牆蜿蜒的護城河，如同昔時那般守護著城牆，恍惚一瞬，彷彿時光倒轉，遙想古早熱鬧的城門口，眨眼間就能窺見鳳山縣的百年風華。

東門邊的護城河保留最為完整，水岸旁綠意盎然，中段有木平台可近身看砲台。（攝影/Carter） 東門又稱鳳儀門，是舊城四門中，目前城牆保存規模較完整的一處，且保有護城河的遺跡。此段護城河約莫五百公尺，沿岸綠意茂密的柳樹低垂，夏秋季節的熱風吹拂過柳枝，午後豔陽將樹梢映出光影搖晃，微微靠近木平台上低矮欄杆，四周寧靜只剩潺潺水聲。

在拱門通道裡可以近距離看到城牆建築的痕跡。（攝影/Carter） 趁著左營舊城東門口的護城河通水，不妨緩步沿著城邊走走吧！（攝影/Carter） 雖不復見東門的上方城樓，但在紅磚堆砌成的女兒牆下，走過拱門通道，凹凸不平的灰白牆面，好似能看見歷史的刻痕；未來城牆修復完成，將開放側邊的馬道，站在高牆上俯視著護城河，又是不同的美景。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.09】