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百年風華在東門 護城河相伴再現
【文/宇翎、攝影/Carter】
節氣行至白露，但在高雄絲毫不見涼意，趁著左營舊城東門口的護城河通水，不妨緩步沿著城邊走走，順著老牆蜿蜒的護城河，如同昔時那般守護著城牆，恍惚一瞬，彷彿時光倒轉，遙想古早熱鬧的城門口，眨眼間就能窺見鳳山縣的百年風華。
東門又稱鳳儀門，是舊城四門中，目前城牆保存規模較完整的一處，且保有護城河的遺跡。此段護城河約莫五百公尺，沿岸綠意茂密的柳樹低垂，夏秋季節的熱風吹拂過柳枝，午後豔陽將樹梢映出光影搖晃，微微靠近木平台上低矮欄杆，四周寧靜只剩潺潺水聲。
雖不復見東門的上方城樓，但在紅磚堆砌成的女兒牆下，走過拱門通道，凹凸不平的灰白牆面，好似能看見歷史的刻痕；未來城牆修復完成，將開放側邊的馬道，站在高牆上俯視著護城河，又是不同的美景。
【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.09】
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