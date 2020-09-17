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非典型舞蹈家許程崴 用即興舞步向生死致敬

聯合新聞網 / Takao樂高雄
許程崴的舞蹈與創作之路來自與生命的連結。(攝影/林政億)
許程崴的舞蹈與創作之路來自與生命的連結。(攝影/林政億)

【文/Jasmine Wazowski、攝影/陳晉生、圖片提供/許程崴製作舞團】

　　左營高中舞蹈班畢業、國立臺北藝術大學舞蹈創作研究所畢業、新世代編舞家、獨立藝術家、台灣舞蹈界新星鬼才……，如在網路搜尋「許程崴」這個名字，會發現有很多令人無限想像的舞台身份，不禁對這位新秀好奇不已。

　　真實生活裡的許程崴，一身剛從外島度假而曬得黝黑發亮的健康膚色，飄逸長髮和熱情燦笑，隨時能在走廊即興舞動起來，柔軟灑脫的肢體語言，即將讓人對舞蹈家有全新看法。

　　這位自認只是一個南臺灣囝仔的年輕人，正在以他的方式，打破你我印象中的「舞蹈」。

許程崴眼中的高雄，有著家鄉的吸引力，吸引著他不斷尋找回家的路 。（攝影/陳晉生）
許程崴眼中的高雄，有著家鄉的吸引力，吸引著他不斷尋找回家的路 。（攝影/陳晉生）
一名舞蹈家的自我探索，點亮他人心底微光

　　家中經營著殯葬業的許程崴在高雄出生，上有姊姊下有妹妹，是家中獨子。姊姊妹妹很早就進入舞蹈班，他卻直到15歲，才意外地從籃球踏入舞蹈世界。

　　從起初懵懂跟著課堂舞動的高中生，到跟著同學報考大學的舞蹈系，那時沒有太多想法的許程崴，不斷思索為何而跳，自己的舞蹈又能傳遞什麼訊息。直到有次意外地獲獎肯定，讓他發現，舞蹈除了展現優雅姿態，更能夠成為一種動人語言，可以傳遞文字都難以清楚表達的深沉學問，比如生死與輪迴、宗教與儀式。

　　許多人避之唯恐不及的生死議題，在成長環境看遍生離死別的許程崴眼中，是充滿崇敬、最為熟悉的常軌。不知不覺中，照應神聖神龕的紅色燭光、做為裝水容器的骨灰罈道具、祭祀持香的虔敬動作，甚至嗩吶的吹奏音律，都化成許程崴舞蹈創作中的獨特靈魂，觸動年長或對生命特別有所體悟的觀眾。

　　經歷過生死的人們，在許程崴的舞蹈裡，看見了另一個世界，有思念與道別、有禁忌與理解，讓人重新思索自己與生命之間的關係。

柔軟肢體能帶來精彩表演，但柔軟的心更有力量

　　「你認為舞蹈是什麼？它有多神聖？當開始放下外在影響，純粹欣賞一件物品的存在，可不可以穿透外表，看見事物本質的美？」對科班出身的許程崴來說，纖細、高挑、優雅，都是美的象徵，但他相信現代舞的美，有更多可能性，更靠近人，貼近真實情感。

　　懷抱對生命的思索與詠嘆，許程崴的舞蹈走上一條與眾不同的即興表演之路。

　　即興表演，跳脫傳統對節奏的精準掌控，展現精準的雅緻美感，追求沒有事先排練，甚至不需特定場景與音樂的情況下，以肢體為語言，釋放當下內心的聲音與情感，運用肢體自在律動。如此奔放的舞蹈形式，因為不受傳統方式限制，幾乎沒有依據可言，需要舞者的自我摸索。

　　曾經每次創作都用盡全力，帶著強烈個人喜好的許程崴，因為一趟印度之旅，對即興舞蹈擁有更深體會。原本為了朝聖恆河畔的儀式而前往，卻在途中被平凡的印度人民啟發，在台灣人眼中看來混亂的生活環境，卻不見當地居民自怨自艾，他們樂在當下，期盼明天到來，處在其中的他，領悟人生沒有絕對，舞蹈更是如此。

作品《桑步》，舞者周寬柔(左)、許程崴(右)。(照片提供/許程崴製作舞團)
作品《桑步》，舞者周寬柔(左)、許程崴(右)。(照片提供/許程崴製作舞團)
只要有心，無形生命與有形舞蹈，合奏出恆久旋律

　　若說印度之旅為許程崴打開了內心，巴黎駐村則為他開拓思想。從小帶著孩子欣賞各種藝文演出的法國父母，白髮皤皤攜手看展覽的老先生老太太，生活的美感教育，在歐洲人的世界不分年齡、對象，而是日常，人人都能培養自己對美的獨到觀點。

　　生命隨時間消逝，記憶因生命淡去，美感卻點滴累積，心靈當下的觸動將銘記存在，唯有把藝術融入生活，才能更全面拉近大眾與舞蹈的距離。

　　「所以我們這些人就是要去開這條路。」返台後的許程崴，對舞蹈有了更多使命感，期待終有一天，台灣鄉親能夠自在地在劇場觀看舞蹈表演，謝幕後，帶走那些心靈觸動，在日常裡開出一朵美好的花。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.09】

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