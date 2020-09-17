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這堂親子課程好有趣 動動手做標本！

聯合新聞網 / Takao樂高雄
康康老師（右）與「魚博士」何宣慶（左）共同開發的「小小海洋研究員」課程，是少見又特殊的標本製作課。（攝影/Carter）
康康老師（右）與「魚博士」何宣慶（左）共同開發的「小小海洋研究員」課程，是少見又特殊的標本製作課。（攝影/Carter）

【文/蘇銳、攝影/Carter】

　　假日帶著小孩參加親子課程，不外乎繪畫、音樂、語言或是戶外運動，如果能教孩子認識海洋生物，學會愛護環境，還能親手製作生物標本，是不是很新鮮？

　　「康康老師，妳看我的鯊魚標本！這是鯊魚牙齒，這裡是牠的背鰭……」戴著眼鏡的孩子滔滔不絕地說著，捧著剛解剖完成的鯊魚標本，自信地說：「這個都是我自己完成的，明天要跟同學說，我解剖了鯊魚，還做了標本！」

　　「真的啊！你好棒，等一下我們可以一起聽魚博士講鯊魚課。」康康老師朝孩子比了個讚的手勢，另一名孩子跟著湊近，同樣端著自己的鯊魚標本，激動地說：「我的標本也做好了，超酷的啦！」

　　這是一堂認識鯊魚及製作鯊魚標本的親子課程，主辦人是康康老師與台灣之光「魚博士」何宣慶合作，共同分享海洋知識，而舉辦如此難得又特殊的課程，其實源於自己孩子的需求。

　　康康老師在英國拿到行銷碩士學位後，便在台北工作，外商公司忙碌緊湊的上班節奏，讓她無暇兼顧女兒，下班後短短的陪伴時間，驚覺工作與家庭的失衡，最後決定帶著女兒回到高雄，重新找回生活。

回家找生活本質，重新認識親子關係

　　康康老師起初開設青年旅館，不只接待來自各國的旅人，也重新認識土地與食物的重要性。從中開始與小農熟悉，知道不噴灑農藥的農作物的純粹與美味，她漸漸在原始與自然中找到目標；接著成立夏日雜貨店，推廣、銷售小農作物；以「自學」的方式帶孩子學習，從尋找適合的課程到自己設計課程。

　　康康老師表示，自學跟一般義務教育相同，有基礎的中文、英文、數學，但自學的彈性空間大，她想讓孩子嘗試不同的學習方式，同時也希望讓孩子認識所處環境，讓海島台灣不只是口號；認識魚博士後，結合彼此專業，共同開設「小小魚類分類學家」課程，推廣海洋環境教育。

　　這樣真正動手做實驗，把大學或研究所才可能會出現的課程，落實在小孩身上，發現他們的接受度高，家長的反應也很好。她說：「爸媽透過活動觀察孩子，也會重新認識自己，從教育的角度來說，不只教孩子，也在教育父母，意義深遠。」

　　不大的教室裡，有學齡前的、國小、國中的學生，正聚精會神聽著魚博士講解，然後動手試做，當大家完成標本時，臉上都是開心與自信，讓人感受到課堂的魅力。陪同身旁的媽媽說：「我以為只是來聽課、看鯊魚影片，結果真的拿鯊魚解剖，以為孩子會無聊，結果孩子卻這麼專心投入。」

康康老師因女兒選擇自學教育，陪著孩子一起學習、尋找適合的課程。（攝影/Carter）
康康老師因女兒選擇自學教育，陪著孩子一起學習、尋找適合的課程。（攝影/Carter）
與孩子一起成長，從孩子的高度看世界

　　康康老師說，原以為學生不會有興趣，直到有次上課，親眼看到孩子跟魚博士對談如流，討論魚的分類、特性，她與孩子的父母驚覺，太小看孩子了，只要找到合適的那扇門，從中引導，孩子真的有在吸收學習。

　　除了小小海洋研究室的課程，康康老師也設計英語烘焙環遊世界、夏日體能等，用不設限的方式，打開孩子的想像力、培養專注力，來一堂特別的親子共學課！

臉書社團搜尋：

高雄夏日親子學學樂（https://www.facebook.com/groups/414130239023499/）

備註：文中製作成標本的鯊魚並非保育類，是漁民捕撈後產生的廢棄下雜魚，本來預備做魚絞肉用，後被老師挑揀出來做標本，做為教育課程之用。(編按：非刻意被漁具捕獲的非目標魚種，稱為下雜魚)

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.09】

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