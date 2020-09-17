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我旗山我蕉傲！旗山糖廠找古早味童年

聯合新聞網 / Takao樂高雄
直賣所內販售大旗美地區友善環境的小農產品，包含新鮮農產和各式農產加工品。（攝影/曾信耀）
直賣所內販售大旗美地區友善環境的小農產品，包含新鮮農產和各式農產加工品。（攝影/曾信耀）

【文/李曉萍、攝影/曾信耀、圖片提供/大旗美農村體驗物產直賣所】

　　國道10號的尾端，山城綠意裡似乎都瀰漫甜香，從日治時代的蔗糖到光復後的「蕉城」，旗山的繁榮刻寫在上一輩的記憶裡。翻過農業起家的篇章，旗山糖廠俐落轉身，變身「農村遊藝場」，DIY做一盞香蕉絲壁燈、焢土窯、射甘蔗梗、逛小農市集、等待炭火上膨糖鼓起的奇幻瞬間…

打包大旗美物產美味

　　從前對旗山糖廠的印象，始終停留在冰品部的香蕉清冰，繼續深入園區，才發現別有天地。

　　旗山區糖廠社區發展協會與大旗美地區小農合作，在旗山糖廠園區內設置「大旗美農村體驗物產直賣所」，推動地方物產銷售、友善農作及農村體驗遊程，所有盈餘全數回饋照護糖廠社區內的長者。執行長曾渝媗站在植栽牆包裹的舊倉庫外告訴我們，「這面牆不只能看、還能吃，日日春和白鶴靈芝草可泡茶，那邊有甘蔗鳳梨、百香果…...」食農教育的旅程從直賣所的入口已經展開。

　　走進直賣所，檢測甘蔗甜度的老機器光榮退役，留在原地昭示糖廠歷史，另一邊網羅在地物產，旗山香蕉、寶來山薑、大樹鳳梨乾、美濃蘿蔔絲乾等應有盡有。還貪戀逛著直賣所販售的農特產，郭泰志大哥已迅速將斗笠塞進我們手中，催促這群興高采烈的一日小農朝香蕉田出發。

戴上斗笠走進香蕉園，認識香蕉的一生和旗山的故事。（攝影/曾信耀）
戴上斗笠走進香蕉園，認識香蕉的一生和旗山的故事。（攝影/曾信耀）
一日蕉農長見識

　　「旗山以前有很多茶室，穿著沾滿香蕉汁液的衣服進去，小姐們都會出來迎接。」郭大哥帶領我們走進香蕉園，一路描繪旗山人有底氣的「蕉傲」，當時蕉農工作服就是有錢人的象徵。

　　第一次與香蕉樹近距離接觸，才知道嚴格來說，香蕉不是「樹」，而是一種一年生的草本植物，10個月的生命，只為了孕育一串香蕉，採收後母株整棵砍除，重新種植新生蕉苗。種植期間，蕉農得常在田裡忙活，中期立柱支撐，疏葉拔苗，成長期疏花、疏果、套袋防蟲，經過郭大哥的產地解說，平日常見的水果，忽然多了一分得來不易的滋味。

經過郭大哥的產地解說，平日常見的水果，忽然多了一分得來不易的滋味。（攝影/曾信耀）
經過郭大哥的產地解說，平日常見的水果，忽然多了一分得來不易的滋味。（攝影/曾信耀）
　　郭大哥熟練揮舞彎刀，俐落砍下香蕉假莖，劃開一層層乾燥粗糙的葉鞘，露出細嫩白皙的軸心，拉開比髮絲更細的纖維，他解釋著，香蕉纖維抽絲晾曬後用來織布、編繩或造紙，香蕉花瓣可萃取淡紫色汁液染布，鵝黃色的花蕊可泡茶，香蕉葉可包裹食物，整棵香蕉樹，從頭到尾都有用處。

庄腳野囝仔 農村遊樂場

　　從蕉園抱回新鮮的香蕉假莖，渝媗指導我們一步步將假莖剁碎、加入馬拉巴栗的樹皮煮成的汁液、倒入攪碎機打成淡褐色香蕉纖維漿，接著學習課本中造紙的蔡倫，端起木筐紙篩放入紙漿槽中，左右輕柔擺盪成型，撈起後壓榨去除多餘水分，一張香蕉絲手抄紙，就神奇地完成了。趁著紙漿未乾，將園區內摘採的草葉夾入兩張手抄紙之間，原本的農作廢棄物，加點小創意，變成獨一無二的美麗，烘乾後的手抄紙還能再加工製作成壁燈或掛鐘。

剝下香蕉假莖纖維，粗的部分可以編繩、織布，軸心部分細如髮絲，適合造紙，延長農作廢棄物的生命，也是對環境的愛護。（攝影/曾信耀）
剝下香蕉假莖纖維，粗的部分可以編繩、織布，軸心部分細如髮絲，適合造紙，延長農作廢棄物的生命，也是對環境的愛護。（攝影/曾信耀）
　　「小時候一台摩托車才幾千塊，一顆糖果就要五角，糖廠人家不缺糖，卻沒錢買糖果，就去撿石灰窯的碳自己煮膨糖當零食。」渝媗口中的童年回憶隨著爐火上的紅糖逐漸加溫，沸騰冒泡，手裏不停攪拌糖漿，空氣中的焦香纏繞每個專注期待的眼神，膨糖鼓起那瞬間，我們都在歡呼聲中變成鄉下野孩子。

每次舉辦都秒殺的農村運動會活動，根據季節推出不同內容，焢土窯始終是大人小孩的最愛。（照片提供/大旗美農村體驗物產直賣所）
每次舉辦都秒殺的農村運動會活動，根據季節推出不同內容，焢土窯始終是大人小孩的最愛。（照片提供/大旗美農村體驗物產直賣所）
　　直賣所還會不定期舉辦農村運動會活動，邀請家長帶孩子遠離3C產品，參與「糖廠囝仔」的古早味童年，堆疊乾燥的土塊焢土窯、組隊比賽滾稻梗球、射甘蔗梗，玩累了到院埕裡的小農市集逛一逛，順便打包伴手禮回家。

大旗美農村體驗物產直賣所

地址：旗山糖廠社區活動中心（10號倉庫）

電話：0975-186-222（曾渝媗執行長）

時間：周二至周日9:00-16:00，DIY活動限5人以上舉辦，需事先預約

FB：搜尋「大旗美農村體驗物產直賣所」

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.09】

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